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 Суспільство, Здоров'я
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 Головлікар Іршавської райлікарні приховав інформацію про COVID-19 у пацієнтки, жінка померла, - блогер

Головлікар Іршавської райлікарні, щоб "не псувати прекрасну епідеміологічну ситуацію", приховав інформацію про COVID-19 у пацієнтки, яка невдовзі померла.

Про це написав на своїй сторінці (орфографію та пунктуацію збережено)в фейсбуці блогер Le Шаркань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "головний лікар райлікарні в Іршаві на прізвище Караслай вирішив собі взяти за приклад доблєсний Миколаїв — демонструвати нулі в статистиці випадків COVID-19 і дєржать строй.

Кілька днів тому разом з колегою Панько цей ескулап госпіталізував до кардіології матір останнього — з температурою та ускладненим диханням. Щоб тишком-нишком прокапати пацієнтку з симптомами коронавірусної інфекції і не псувати прекрасну епідеміологічну ситуацію.

Причому молодшому медичному персоналу, який почав щось підозрювати, Караслай заборонив одягати маски та рукавички — мовляв, шо ви тут маски-шоу влаштовуєте, тут у нас усі здорові. Віруса нєт.

Коли вже запахло смаленим і до жіночки викликали попа для сповіді, то довелося зробити знімок легень і тест на коронавірус.

Десь у цей момент з іршавської райлікарні хтось сильно псіханув і злив у інтернет фото документу з підтвердженим діагнозом жіночки. Після чого хтось сильно перезбуджений із Закарпатської ОДА накатав заяву до органів, щоб відкрили кримінальну справу і розібралися, хто розкрив цю страшну таємницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 4 госпіталізованих із пневмонією в Ужгороді підтвердився COVID-19, - міськрада

Так от... Жіночка, втомившись від таких лікувальних протоколів, невдовзі відійшла в інший світ. А її сусідка з кардіології, отримавши подарунок, відійшла в обласну інфекційку в Ужгород.

Але історія не цьому не закінчилась. Син жіночки, Панько, маючи вже симптоми COVID-19, два дні ночував у кабінеті свого колеги — самоізолювався від сім'ї. Але взяв і насрав на усіх інших, з'являючись без засобів захисту на роботі та у громадських місцях.

Але і на цьому пиздець не завершився. Караслай хутко протестував пів сотні персонала експрес-тестами, які в перші дні інфікування показують трохи менше, ніж ніхуя — бо ще нема в крові відповідних антитіл. Все чисто, віруса нєт.

Така ось активна протидія коронавірусу у Іршавському районі. Заклята боротьба. Кровавий замєс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА

Як повідомляє Перший кабельний з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавету Біров, на сьогодні 112 медичних працівників двох відділень Іршавської районної лікарні відправили на самоізоляцію через можливий контакт з хворою на коронавірус пацієнткою. За останні три дні цим медикам було проведено 143 експрес-тести і 35 ПЦР-тестів на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188436
 
 
 Топ коментарі
 
Ідіот ?
Він ще і лікувати її заборонив ?
Скільки таких придурастів по Україні...
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Мислення епохи СРСР у головах. Там теж статистику занижували і на людей плювали.
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Отрыжки совка, для которых статистика - фсе. А на жизни людей - плевать
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Ідіот ?
Він ще і лікувати її заборонив ?
Скільки таких придурастів по Україні...
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Мислення епохи СРСР у головах. Там теж статистику занижували і на людей плювали.
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Щас идиоты сбегутся и будут доказывать, что это поп ее заразил. Кстати, поп на обсервации?
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для статистики учета самодуров дефективных и ублюдков этого дохтура который типа главный напротив ворот больницы раздеть избить плетьми отрубить ноги и руки... а потом.... посадить на кол....
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Отрыжки совка, для которых статистика - фсе. А на жизни людей - плевать
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Человека из совка вывезти можно, но совок в человеке неистребим.
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Закарпаття взагалі багате такими талантами)
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Швидше його попередили- покаже коронавірус- піде з роботи, а то й сяде. Я за пости в фейсбуці регулярно відгрібаю.
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а маски персоналу чого не дозволив вдягати? Журналістів ніби то не запрошували на процедури для хворої.. Просто він покидьок, здається саме цьому.
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Вірогідно, і персонал вирішив просто здихатись від нього.
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Можливо тому що отримав наказ за будь-яку ціну робити вигляд що все добре. Останній рік в медицині, як і загалом в державі дуже дебільні методи правління.
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Ходит ко мне в магазин доктор. Я продавщиц с февраля в маски одел. Он, когда входил , всегда возмущался, что это за маски - шоу. Сейчас когда заходит, открывает и закрывает дверную ручку локтем, как гимнаст Тибул. Я пробовал повторить - не смог.
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Это не придурас, это диверсант! Вывести по максимуму врачей из строя.
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типичный частный случай, если судить по официальным отчётам.
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Зря расстрельную статью отменили для таких уродов.
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При зеленой мрази у власти он на повышение пойдет .
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Так я не понял, глав врача посадят за убийство человека или нет? И что будет с соучастниками преступления?
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ему выдадут премию, он не испортил статистику!! В Закарпатье и не такие дела заминали!!
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По максимуму развалить медицину, чтобы она не оказывала помощь населению и владелцев паёв истреблять естественным способом.
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У Харкові теж саме відбувається, вже на вулиці люди падають і здихають невідомо від чого.
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Очередной отголосок совка. Такое дерьмо будет существовать где-то до 2070-го...
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буквально только что слушал на Эхе Москвы подобные истории. Вот уж точно - братские народы(
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Скрыл - это еще пол беды, если лечение было адекватно симптоматике, а вот что "...причем младшему медицинскому персоналу, который начал что-то подозревать, Караслай запретил надевать маски и перчатки..." - это не просто должностное преступление, по которому нужно увольнять без права дальнейшей работы в медицине, а банальная уголовщина, он преднамеренно подверг опасности жизнь и здоровье двух и более человек - а это покушение на убийство!
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Хто тут з лікарів? Ось інструкція до ПЛР тесту https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm роз'ясніть, будь ласка, пункт - точність.
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шматок дебіла... Інфікував купу персоналу, всі в ізоляції, хто працює в лікарні?? От точно кажуть, як мізки не народились разом з людиною, то вже і не з"являться ніколи. Тепер люди цілого району, а може і не одного, залишаються без лікарів та медперсоналу з-за одного придурка..
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Конечно есть большая вероятность что женщина погибла в любом случае. Но я хочу заступиться за врача даже не поэтому. Даю 9из10, что главврач получил соответсвующую инструкцию "сверху", максимально скрывать не разгонять панику, больше того, наверняка сейчас премии и какие-то доплаты привязали к этим показателям.
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В каждой структуре такие инструкции. Да в той же полиции, чисто как в Николаеве. Все ходят, заражают друг друга, и ждут не дождутся Пасхи, чтоб на церковь свалить.
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Нефиг за него заступаться, его задача лечить, а не работать статистом.
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Он сотрудник государственной клинники и его задача та, которую перед ним поставит руководство.
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и снова будет виновата Супрун...снова скажут-что "папередники" довели...
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вот разгадка николаевской НЕ зараженности. Не хотят портить статистику...
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Сначала надо повесить того, кто приказал не портить статистику, а рядом главврача, потому что он совсем не врач!
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Те кто приказывают не портить статистика в Украине не подсудны! Но очень многие исполнительные куклы этого не понимают, и голосуют за рынок земли, а отвечать им придётся, и развешивать их будут показательно. Главное когда? Это начнётся?
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В мире и думаю у нас тоже, скупают бункеры защищённые от всего, на случай погромов, готовятся!
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Зачёт, вот такие долбоебы будут нас лечить... в переносном смысле.
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При этом им (я имею в виду длбодятлов в том числе с реальными врачами) в 3 раза повысят зряплату.
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Боже-если главврач больницы такой идиот-то горе и персоналу и пациентам...а сколько таких по стране...во что страна превращается...?! Головлікар Іршавської райлікарні приховав інформацію про COVID-19 у пацієнтки, жінка померла, - блогер - Цензор.НЕТ 3466
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