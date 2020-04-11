 У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".
Це вже не перший випадок підпалу трави у Броварах. Лише за останню добу рятувальники двічі виїжджали гасити загоряння трав'яного настилу.
Вогонь видно навіть за декілька кілометрів. У ДСНС повідомили, що горить майже 5 гектарів трави у районі міського кладовища. Поруч розташовані склади, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на них.
Першими про пожежу розповіли жителі Броварів у соцмережах.
Нагадаємо, що пожежа в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, що спалахнула 4 квітня, все ще не погашена.
Звісно, я спілкуюся українською.
Аж раптом після мого коментаря всі почали писати виключно ісконно-кацапським язиком!
Мене кинуло в жар, а потім - у холод! Я не знав, що відбувається. Де поділися українці?
Дякувати Богу, я швидко прокинувся.
Отямившись від цього жаху, я зітхнув з полегшенням, - адже на "Цензорі" тільки 70% общаюцца руззкім язиком.
Яке щастя, - це був лише сон...
чудовий сон... ))))
Я, напр., пишу майже виключно російською - бо мені головне, щоб мене прочитали "ольгінські". Бо тут за нашого зеленожопого мудака топлять майже виключно російські "форум-арбайтери".
Мені приємно, коли вони бачать, що їх пропаганда летить у жопу.
Українською до них не дійде...
Якщо вам цікаво, пошукайте в інтернеті, хто такі "туми", і що зробив з ними козак-характерник.
2) проти кількісної переваги- тыкать носом складно;
3) саме в намаганні бути україномовними, кацапи чудово палять своє нутро...
**********
Щоб заперечити вам, мушу послатися на самого себе, - я на сайті "Цензор. НЕТ" з 2009 року.
І я не узкоязичний.
Це я знаю напевне, і мене ніхто не переконає в протилежному. )))
Якщо ні, натисніть на свій нік, і у пошуковому рядку браузера побачите свій номер. У вас , - censor.net.ua/user/112014
Хто зареєструвався пізніше за вас, має більший номер, хто раніше, - менший.
Мій реєстраційний номер, - 62201.
Тобто, ви зареєструвалися приблизно в 2014-2015 році.
Тобто, робити заздалегідь марну справу.
Так, зазвичай, виправдовуються лінтюхи, яким не до снаги вивчити і користуватися рідною мовою.
2. Ні, купа україномовних місцевих зебілів.
Офф: Більше 10 років тому зареєструвався на одному музичному форумі (ру) під ніком Tomcat. Супермодератор (інвалід кгб, кульове поранення в голову) шукав найменші приводи щоби забанити усіх українців, литовців, поляків etc. І приписав - "етот враг взял своим ником название американскього бомбардировщика!"
*******
Чухаю чуба, лоба і потилицю. - М-да уж...
Страшне перо не в гусака...
**********
Назва рубрики в журналі "Перець".
Хочу, щоб українці боронили себе рідним словом, а не чужим язиком.
Безкінечно права Ліна Костенко, - "Народи вмирають не від інфаркту, - спочатку їм відбирає мову..."
+
На Житомирщині теж горить.
Для чого це роблять ?
************
Дійсно, які християни?
Нерон підпалив Рим, а звинуватив християн у цьому підпалі.
У нас в борисполе орали техникой на следующий день после "пожаров"
Гибридная война
При том, что во всех новостях рассказывают, как трудно и дорого бороться с этими пожарами.
Зачем было поджигать траву возле Чернобыля? Там тоже нужно для селян избавляться от сорняков?
Или, например, часто горят свалки. Это тоже делают селяне?
Десять лет тюрьмы нужно за это давать.