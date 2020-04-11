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Все про:Бровари (69) пожежа (2094)

 У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів. ВIДЕО

У Броварах розпочалася масштабна пожежа через підпал сухої трави. Рятувальники вже прибули на місце загоряння і намагаються ліквідувати пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "24 канал".

Це вже не перший випадок підпалу трави у Броварах. Лише за останню добу рятувальники двічі виїжджали гасити загоряння трав'яного настилу.

Вогонь видно навіть за декілька кілометрів. У ДСНС повідомили, що горить майже 5 гектарів трави у районі міського кладовища. Поруч розташовані склади, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на них.

Першими про пожежу розповіли жителі Броварів у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Броварах горіла меблева фабрика "Meblissimo", - ДСНС. ФОТО

Нагадаємо, що пожежа в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, що спалахнула 4 квітня, все ще не погашена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188435
 
   
 Топ коментарі
 
Наснився мені якось один сон, - що я написав перший коментар до якоїсь новини на "Цензорі".
Звісно, я спілкуюся українською.
Аж раптом після мого коментаря всі почали писати виключно ісконно-кацапським язиком!
Мене кинуло в жар, а потім - у холод! Я не знав, що відбувається. Де поділися українці?
Дякувати Богу, я швидко прокинувся.
Отямившись від цього жаху, я зітхнув з полегшенням, - адже на "Цензорі" тільки 70% общаюцца руззкім язиком.
Яке щастя, - це був лише сон...
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По моему, это уже работа какой то группы вредителей! За пару дней несколько масштабных пожаров вокруг Киева не может быть совпадением!
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Який презедент, такі і 73% виборців В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров - Цензор.НЕТ 2062
В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров - Цензор.НЕТ 2335
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не каким хреном идиотам заняться на карантине??? или это уже шизофрения с пироманией?
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Наснився мені якось один сон, - що я написав перший коментар до якоїсь новини на "Цензорі".
Звісно, я спілкуюся українською.
Аж раптом після мого коментаря всі почали писати виключно ісконно-кацапським язиком!
Мене кинуло в жар, а потім - у холод! Я не знав, що відбувається. Де поділися українці?
Дякувати Богу, я швидко прокинувся.
Отямившись від цього жаху, я зітхнув з полегшенням, - адже на "Цензорі" тільки 70% общаюцца руззкім язиком.
Яке щастя, - це був лише сон...
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ой, як Ви хитро-мудро закрутили...
чудовий сон... ))))
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Який чудовий? Я прокинувся в холодному поту, бо думав, що залишився одним однісіньким на цілому білому світі українцем! Як останній з могікан...
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Ви не врахували одну річ
Я, напр., пишу майже виключно російською - бо мені головне, щоб мене прочитали "ольгінські". Бо тут за нашого зеленожопого мудака топлять майже виключно російські "форум-арбайтери".
Мені приємно, коли вони бачать, що їх пропаганда летить у жопу.
Українською до них не дійде...
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марна трата сил та часу, сподіватись, що ваша стратегія щось змінить у голові кацапа... Але, якщо є час та натхнення?
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Задача не в том, чтобы изменить что-то в их головах. Нельзя им давать возможности гадить на форуме и врать.
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відповідаючи та підкормлюючи ще й зрозумілою їм мовою?
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Не подкармливать, а на каждый их выпад отвечать и тыкать носом, не давая разгуляться. Иначе закончится тем, что они будут себя чувствовать себя тут так же вольготно, как это было на форуме вплоть до 2014 года. Только после этого мы стали их тут гонять.
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Цю дилему ще задовго до нас вирішив кошовий отаман Іван Сірко.
Якщо вам цікаво, пошукайте в інтернеті, хто такі "туми", і що зробив з ними козак-характерник.
У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів - Цензор.НЕТ 1442
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ой ні, дана стратегія не діє, оскільки: 1) саме після 14-го, ресурс наводнили изычными;
2) проти кількісної переваги- тыкать носом складно;
3) саме в намаганні бути україномовними, кацапи чудово палять своє нутро...
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Прекрасно работает и работала в 2014. Если посмотреть архивы форума, то там прекрасно видно, как мы их гоняли и по вопросам истории и по археологии, тыкали историческими документами в нос, доказывая, как кацапы переписывали историю. И еще одна ошибка у Вас - до 2014 года тут были одни русскоязычные.
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И еще одна ошибка у Вас - до 2014 года тут были одни русскоязычные.

**********
Щоб заперечити вам, мушу послатися на самого себе, - я на сайті "Цензор. НЕТ" з 2009 року.
І я не узкоязичний.
Це я знаю напевне, і мене ніхто не переконає в протилежному. )))
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Даже не собираюсь переубеждать, предпочитаю архивы, просто дам на 2013 ссылку https://censor.net.ua/video_news/239150/***********************************************************************************/sortby/tree/order/desc/page/2#comments Посчитайте сколько комментов на украинском языке на 2 страницах. Всего один. Можете полистать весь месяц или год - результат будет таким же.
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И еще одна ошибка у Вас... Все пізнається в порівнянні, особливо, якщо ви Irada, приймали участь в дискусіях ще за "Помаранчевої революції" та на даному ресурсі... У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів - Цензор.НЕТ 3744
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Нет, в 2004 меня не было в стране. А на форуме я появилась в конце 2013. Тогда новостей просто больше было негде найти. Только тут и 5-й канал.
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мене теж не було, а тому й цінував даний форум та практично, тільки читав інших.
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Мне тогда работа не давала возможности даже новости читать. Очень редко забегала на новостные ресурсы, просматривала - и на этом всё.
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На підтвердження. Ви У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів - Цензор.НЕТ 1499 Irada знаєте свій реєстраційний номер на сайті?
Якщо ні, натисніть на свій нік, і у пошуковому рядку браузера побачите свій номер. У вас , - censor.net.ua/user/112014
Хто зареєструвався пізніше за вас, має більший номер, хто раніше, - менший.
Мій реєстраційний номер, - 62201.
Тобто, ви зареєструвалися приблизно в 2014-2015 році.


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Нет, в конце 2013 года регистрировалась. Был один ник - потом в январе сменила.
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Даже если Вы и зарегистрированы намного раньше, то в активных форумчанах за последние 6 лет я что-то Вас не замечала.
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Знаєте, як це називається? - Метати бісер перед свинями.
Тобто, робити заздалегідь марну справу.
Так, зазвичай, виправдовуються лінтюхи, яким не до снаги вивчити і користуватися рідною мовою.
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1. Мене вони прекрасно розуміють.
2. Ні, купа україномовних місцевих зебілів.
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Навіщо розтлумачувати будь-що ольгінським? "Дискутувати з тролем - те саме що грати у шахи з голубом. Він поскидає усі фігури, насере на шахівницю і полетить до своїх розповідати що він переміг" (С). Їх просто слід коротко опускати щоби вони боялися до Вас наближатися. Якщо з першої відповіді до них не дійде, можна висміяти їхнє прагнення заробити копійку на відповіді опонента (Вашої) ціною завідомого приниження.
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"давній кіт" дурні не скаже У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів - Цензор.НЕТ 2175 Завжди асоціював ваш нік-нейм з фільмом "lucky number slevin", але там інше написання.
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Дякую. Тре буде ознайомитися з цим фільмом.
Офф: Більше 10 років тому зареєструвався на одному музичному форумі (ру) під ніком Tomcat. Супермодератор (інвалід кгб, кульове поранення в голову) шукав найменші приводи щоби забанити усіх українців, литовців, поляків etc. І приписав - "етот враг взял своим ником название американскього бомбардировщика!"
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Я теж прошу ,молю усіх українців пишіть українською не підлаштовуйтесь під лаптєногих.
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Ніколи ще херр Штирліценко не був такий близький до провалу...
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Хреновый сон, обясню. Кацапы уничтожают нас уже четвертое столетие, не смогли физически, начали бить ментально, уничтожая нашу мову, и я тому пример, замещая своим наречием (так назывался изначально их язык) с примесью славянского. Пока мы не собирем свои пальчики в кулак и не жахним этих кацапов, твой сон о всего лишь 70% кацапскопишущих на цензоре, будет казаться еще и хорошим результатом. Нужно искоренять и уничтожать кацапский язык и продвигать нашу украинскую мову, это процесс длительный, поскольку ломать, не строить, но все же, нужно двигаться в этом направлении. Сейчас Зе власть уже пыталась и пытается влезть в закон о украинской мове и т.д., нужно не допускать этого, мы уже товар частично испорчен языком, но вопрос в будущем, а не в нас. Поэтому, плохой сон, нужно, чтоб 30% было, а лучше вообще никакого процента, кацапскопишущих и говорящих вообще в Украине.
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Дмитрий ЧубНужно искоренять и уничтожать кацапский язык и продвигать нашу украинскую мову
*******
Чухаю чуба, лоба і потилицю. - М-да уж...
Страшне перо не в гусака...
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Перероблена творчість Михайла Стельмаха? (я не володію його творчістю, але мені подобаєть його "щедрий вечір". Намагаєся мене образити? Дарма, у мене є лише бажання фактично та фізично змусити нашіх політиків бути українцями а не бидлом, та думати про країну Україну, а не про себе коханого. Якщо наша влада не в змозі захистити хочаб шось українське в Україні, треба їх тикати пикою в українську землю щоб вони все добре зрозуміли.
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Перероблена творчість Михайла Стельмаха?

**********
Назва рубрики в журналі "Перець".
Хочу, щоб українці боронили себе рідним словом, а не чужим язиком.
Безкінечно права Ліна Костенко, - "Народи вмирають не від інфаркту, - спочатку їм відбирає мову..."
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Полностью согласен с Линой Костенко, а точнее "з Ліною Костенко", я тебе просто обяснил масштабы беды, это не я родился кацапскоговорящим, это кацапы сделали ВСЁ, что бы я "вырос" кацапскоговорящим, вот с этим, и надо бороться, а не со мной, я и так знай проблему, потому, что я пишу на кацапском наречии под названием язык, результат кацапской безостановочной, уже как лет 150, борьбы с украинской мовой, вот с этим натиском на нашу мову, бороться и надо. Заставить говорить на украинской мове в окружениия кацапского языка да и еще и с той бедой, что десятки лет говорил на кацапском, крайне сложно, нужно сейчас позаботится, чтоб дети говорили, для этого нужно молодеж подбить к желанию общаться со своими детьми украинской мовой и т .д. Тогда, потихоньку, мы востановим ущерб, нанесенный кацапами и приуспеим в будущем, по крайней мере, я так надеюсь.
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У вас, принаймні, притомне пояснення.
+
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на щастя, ти мабудь не народився та не виріс в тому регіоні, де москалі загубили мором та війною (падло жуков топив сотні тисяч українців у р. Дніпро, під лозунгом, нам потім з хохлами простіше буде - щось таке) та завезеними кацапами з магадану, нащадки яких зараз за кацапію собі дупу розривають.
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Зеля, ты там охрану усиль возле складов с боеприпасами, а то рванет -Порошенко попрекать будет.
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По моему, это уже работа какой то группы вредителей! За пару дней несколько масштабных пожаров вокруг Киева не может быть совпадением!
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Не лише навколо Києва.
На Житомирщині теж горить.
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ця проблема виникає кожного року, але чомусь, ніколи не бачив, щоб згадували "планові" підпали трави навколо залізничних шляхів, ніби їм це дозволено?
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Я взагалі не пам*ятаю, щоб палили траву, коли я жила в Україні.
Для чого це роблять ?
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Завжди палили, можливо, що більш грамотно чи організовано... Причин багато (включно з протипожежної мети), але наслідки однакові, якщо вийде з під контролю... а це вогонь, його втримати складно...

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не "какйо-то" а кацапской группой вредителей. называются "ДРГ"
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А почему так? Из-за тёплой зимы? Такое впечатление что все внезапно от нечего делать начали жечь траву.
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Кстати, вместе с тубдиспансерами заодно и психбольницы часом не прикрыли? И их постояльцев в свободное плавание не выпустили ? Эти люди на многое способны, если таблетки вовремя не выпьют.
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Психи разные в своих отклонениях бывают. Не могут они все заниматься почти синхронно одним и тем же.
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Это конечно плохо, но новость про бунт в российской тюрьме куда интереснее.
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это ж кто-то организовывает.... где ж наше СБУ, ГБР и прочие долборезы, или они только тех кто в фейсбуке признательное видео с записью процесса совершения преступления берут?
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А это я уверен уже не крестьяне подожгли, а кто-то специально. Помнится одно время торфянники вокруг Киева загорелись - вдруг и все разом. Тогда на козломордых все подумали. Уверен и сейчас они такими пакостями занимаются. Поджог-провокация. Хотя... есть мнение, что окуривание нейтрализеют корововирус и може то природа сама так очищается.
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Согласен.Посмотрите на ютубе канал KREOSAN,на котором авторы этого канала,жители т.н. ЛНР, лазят по чернобыльской зоне ,как у себя дома.Их видео - это настоящая инструкция для диверсантов.А проводниками у них местные долбо.бы.
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А это я уверен уже не крестьяне подожгли, а кто-то специально.

************
Дійсно, які християни?
Нерон підпалив Рим, а звинуватив християн у цьому підпалі.

У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів - Цензор.НЕТ 8409
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Так ты юморист - клоун? Может под твом псевдонимом прячется сам зё?
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Шо вам не понятно? Какие вредители вам сняться? Просто сухая трава и сорняки забивают плуг и препятствуют рыхлению грунта. Вот их и сжигают перед тем как трактор выедет.
У нас в борисполе орали техникой на следующий день после "пожаров"
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Это когда распахиваешь целину . Траву жгут в таких местах где - трактор с плугом , не ездит . На пахотном поле сухой травы нету . Сжигают её обычно на сенокосах , для того чтобы сухая трава не мешала расти новой , молодой . Но это за городом . А в черте города траву палят - от нечего делать , по приколу , ради забавы . .
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Я также просто уверена, что это дело рук врагов украинцев.
Гибридная война
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Раньше крестьяне держали коров, коз, овец, они все подьедали, да и сено заготавливали, а теперь некому травку кушать, вот и стоит она сухая.
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В Словакии вообще запрещено жечь что либо - ни в полях ни в садах ( даже личных)
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А в Папуа-Новая Гвинея не брезгают человеченкой.
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А де вся іпуча полюція?? Вдесятьох одного спортсмена ловлять??
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Весенее обострение дебилов со спичками в самом разгаре.
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Кто, как не враги украинцев, могут поджигать траву?
При том, что во всех новостях рассказывают, как трудно и дорого бороться с этими пожарами.
Зачем было поджигать траву возле Чернобыля? Там тоже нужно для селян избавляться от сорняков?
Или, например, часто горят свалки. Это тоже делают селяне?
Десять лет тюрьмы нужно за это давать.
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