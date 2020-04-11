 "Укрзалізниця" поки не планує підвищення вартості квитків, - міністр інфраструктури Криклій

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що підвищення тарифів щодо пасажирських перевезень як не планувалося, так і не планується. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде підходити в майбутньому. Але коли? Я поки що вам не скажу. Тим паче, що наразі пасажирські перевезення у нас не здійснюються", – сказав Криклій.

Він додав, що "нам бракує закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, щоб тарифи встановлювалися ним".

"Це нам суттєво спростило би життя, щоб це не мало якогось політичного присмаку і підтексту", – додав міністр інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на оптимістичний сценарій фінансування будівництва доріг, - міністр інфраструктури Криклій

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин і запровадив режим надзвичайної ситуації у всіх регіонах до 24 квітня. Карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції розпочався в Україні 12 березня. Він, зокрема, передбачає і припинення залізничного пасажирського сполучення.