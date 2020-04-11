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 Політика України
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 "Укрзалізниця" поки не планує підвищення вартості квитків, - міністр інфраструктури Криклій

Підвищення тарифів з пасажирських перевезень після їх відновлення поки не планується.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що підвищення тарифів щодо пасажирських перевезень як не планувалося, так і не планується. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде підходити в майбутньому. Але коли? Я поки що вам не скажу. Тим паче, що наразі пасажирські перевезення у нас не здійснюються", – сказав Криклій.

Він додав, що "нам бракує закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, щоб тарифи встановлювалися ним".

"Це нам суттєво спростило би життя, щоб це не мало якогось політичного присмаку і підтексту", – додав міністр інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на оптимістичний сценарій фінансування будівництва доріг, - міністр інфраструктури Криклій

25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин і запровадив режим надзвичайної ситуації у всіх регіонах до 24 квітня. Карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції розпочався в Україні 12 березня. Він, зокрема, передбачає і припинення залізничного пасажирського сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188434
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно не планирует, ведь никто на ней не ездит сейчас.
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пока ))) пока карантин и кранты перевозкам - канешна нет...
а вот в светлом безболезненном будущем...еще как...!!)))
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а содержать штат и бешеные админрасходы как-то надо, возьмут кредиты, которые и лягут в повышение будущих тарифов!
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Конечно не планирует, ведь никто на ней не ездит сейчас.
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а содержать штат и бешеные админрасходы как-то надо, возьмут кредиты, которые и лягут в повышение будущих тарифов!
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или тоже "дехволт"...а прошел-то всего ГОДИК...! и "крепкий комик" у власти...
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Тогда хотя бы пусть как в Германии сделают. Купил билет за 4 недели - дешево. Купил билет за день - дороже. авто
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пока ))) пока карантин и кранты перевозкам - канешна нет...
а вот в светлом безболезненном будущем...еще как...!!)))
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"Укрзализниця"-богатейший монополист-а така муйня...
https://www.obozrevatel.com/crime/maski-iz-salfetok-zamenyat-na-tryapochnyie.htm

то что говорить про Армию...?! Зе просрали всё...!!!
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Якщо не планують, то чекайте підвищення. Доведено Україною.
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пока зализныця стоит, пусть договорятся с братьями люмьер снять "прибытие поезда" по мотивам "анна каренина". отобьют часть потерь.
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министр немного тупит. сейчас самое время повышать стоимостью за две следующие недели Укрзализниця получит сумашедшую прибыль
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Коли паливо падає в ціні в нас ростуть ціни на залізниці.Зедебіли при владі, воно відчувається з кожним днем все сильніше.
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