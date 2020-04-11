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 Політика України, Суспільство
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 Сорок українців повертаються із Туреччини на поромі, - посол України Сибіга

У програмі "Захист" наразі зареєстровано 40 українців, які чекають повернення додому з Туреччини. Черговий рейс порома планується 18 квітня.

Про це в коментарі Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках програми "Захист", яка створена для допомоги та опіки нашими громадянами, надання сприяння в поверненні на батьківщину, на сьогодні збережено регулярне паромне сполучення з Туреччиною. Наш пором сьогодні вирушив з турецького порту Карасу до Чорноморська. З різних регіонів Туреччини нами було доставлено в порт для повернення на батьківщину 40 громадян України", - розповів Сибіга.

За його словами, ввечері перед відправленням автобусів до порту Карасу виникло непередбачуване укладення - з опівночі вводилася комендантська година, що означало необхідність отримання спеціальних дозволів.

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"Останній з необхідних дозволів консул в Анкарі отримав вночі, близько першої години, тоді як виїзд був запланований на другу годину ночі. Турецька сторона пішла на зустріч, всі дозволи було надано - і на транспортні засоби, і на людей, яких ми перевозили", - розповів дипломат.

Загалом з трьох пунктів збору в Туреччині - Анкари, Стамбулу, Анталії в Карасу було доставлено 40 громадян. Транспортом з Анкари людей також забирали в Ескішехірі та Бурсі.

Аби гарантувати безперешкодну доставку громадян України до порту, вона здійснювалася за безпосередньої участі очільників консульських установ: Генерального консула у Стамбулі Олександра Гамана, консула в Анкарі Бориса Ясинського та консула в Анталії В’ячеслава Хоменка.

"Зараз готуємося до чергового рейсу порома, який попередньо планується на наступну суботу, 18 квітня. Наразі в системі "Захист" зареєстровано ще 40 наших громадян, які очікують повернення на батьківщину. Ми з ними в контакті, надаємо сприяння й відпрацьовуємо можливі варіанти їхнього повернення у разі чіткого і твердого бажання це здійснити", - розповів Сибіга.

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За його словами, залишається проблематичною ситуація з громадянами України, які опинилися на Північному Кіпрі. Їх там близько 10. Туреччина зупинила авіасполучення з Північним Кіпром, тому ці громадяни не можуть потрапити до Туреччини. Нині вони підтримують зв’язок із дипломати, здійснюється пошук можливостей для їх повернення.

Нагадаємо, 6 квітня з Туреччини в Україну прибув паром з 35 українцями на борту. Пасажирів в супроводі поліцейських доставили на базу обсервації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188432
 
 
 Топ коментарі
 
Ради них всей страной и сидим на карантине.
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везіть, везіть, ще замало українців захворіло..
Боже, які ж ідіоти при владі!
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Померяйте им температурку, и распустите по домам..ну как обычно ЗЕбилы любят делать
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Ради них всей страной и сидим на карантине.
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Во-во.. спрашивается чего ради мы теперь должны сидеть дома?
Кроме того, эти пр*ститутки подорвут экономику Украины, а потом так же успешно свалят обратно!
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везіть, везіть, ще замало українців захворіло..
Боже, які ж ідіоти при владі!
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Померяйте им температурку, и распустите по домам..ну как обычно ЗЕбилы любят делать
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Продажные сцуки, начали лезть в Украину как тараканы во все дыры!
Лечите их теперь здесь и т.д. за счет налогоплательщиков!
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Вам там в Новых Санжарах интернет не отключили? Камни уже заготовил убивать всех под ряд из числа тех, кто за границей Украины оказался?
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Налоги платят лишь больньіе (не коронавирусом)
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в Чехии много больных (не коронавирусом) ?
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Так это же не заробитчане Mart, это Ваши хазяева на которых вы батрачите, они поехали по гарячим путевкам все включено, ну и халява немножко боком вылазит, а вы волаете.
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ну уж хотя бы этих 40 челов подержите в обсервации...чтоб нам опять не обнуляться со сроками карантина...
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паска и гробки не обнулят, они перестартуют (
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а первомайский шашлык? а 9-майское победобесие? ооотож...
уже молчу, что в семье в конце апреля-начале мая две днюхи (одна юбилейная))))
будем живы - не помрем!!!
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да я знаю, но это уже "майська хвиля" перестартовування. а потом, тройця, спас, покрова ,.. (( но если удасца при карантине в семье пережить две днюхи, то тогда можно смело начинать вдвоём и обои переклеивать )))))
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день Киева впереди - вот это будет пати !
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Не нужен вам берег Турецкий и Африка вам не нужна!?
Что так? Ехали рубить капусту, бегут на халяву, лафа закончилась!
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Зеленский как наркоман - не может остановится
Каждую неделю говорит народу- ну все это последний самолет, последний поезд, последний паром
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ЗЕчмо звозить сюди заразу з усіх іпєнєй. Піар понад усьо.
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пока мы сидим на карантине, они спокойно стояли...
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Похоже, нам завезут не только ко-вирус
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Китайці завжди виробляли фуфло, а мене тут переконували в протилежному.
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