 Сорок українців повертаються із Туреччини на поромі, - посол України Сибіга

Про це в коментарі Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"У рамках програми "Захист", яка створена для допомоги та опіки нашими громадянами, надання сприяння в поверненні на батьківщину, на сьогодні збережено регулярне паромне сполучення з Туреччиною. Наш пором сьогодні вирушив з турецького порту Карасу до Чорноморська. З різних регіонів Туреччини нами було доставлено в порт для повернення на батьківщину 40 громадян України", - розповів Сибіга.
За його словами, ввечері перед відправленням автобусів до порту Карасу виникло непередбачуване укладення - з опівночі вводилася комендантська година, що означало необхідність отримання спеціальних дозволів.
"Останній з необхідних дозволів консул в Анкарі отримав вночі, близько першої години, тоді як виїзд був запланований на другу годину ночі. Турецька сторона пішла на зустріч, всі дозволи було надано - і на транспортні засоби, і на людей, яких ми перевозили", - розповів дипломат.
Загалом з трьох пунктів збору в Туреччині - Анкари, Стамбулу, Анталії в Карасу було доставлено 40 громадян. Транспортом з Анкари людей також забирали в Ескішехірі та Бурсі.
Аби гарантувати безперешкодну доставку громадян України до порту, вона здійснювалася за безпосередньої участі очільників консульських установ: Генерального консула у Стамбулі Олександра Гамана, консула в Анкарі Бориса Ясинського та консула в Анталії В’ячеслава Хоменка.
"Зараз готуємося до чергового рейсу порома, який попередньо планується на наступну суботу, 18 квітня. Наразі в системі "Захист" зареєстровано ще 40 наших громадян, які очікують повернення на батьківщину. Ми з ними в контакті, надаємо сприяння й відпрацьовуємо можливі варіанти їхнього повернення у разі чіткого і твердого бажання це здійснити", - розповів Сибіга.
За його словами, залишається проблематичною ситуація з громадянами України, які опинилися на Північному Кіпрі. Їх там близько 10. Туреччина зупинила авіасполучення з Північним Кіпром, тому ці громадяни не можуть потрапити до Туреччини. Нині вони підтримують зв’язок із дипломати, здійснюється пошук можливостей для їх повернення.
Нагадаємо, 6 квітня з Туреччини в Україну прибув паром з 35 українцями на борту. Пасажирів в супроводі поліцейських доставили на базу обсервації.
Кроме того, эти пр*ститутки подорвут экономику Украины, а потом так же успешно свалят обратно!
Боже, які ж ідіоти при владі!
Лечите их теперь здесь и т.д. за счет налогоплательщиков!
уже молчу, что в семье в конце апреля-начале мая две днюхи (одна юбилейная))))
будем живы - не помрем!!!
Что так? Ехали рубить капусту, бегут на халяву, лафа закончилась!
Каждую неделю говорит народу- ну все это последний самолет, последний поезд, последний паром
нужно соблюдать карантин (ну его нафиг)...
Посмотрите видео, снятое из машины "Скорой помощи" и у вас больше не будет вопросов на тему "почему мы видим ролики с гигантскими очередями скорых перед больницами".
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