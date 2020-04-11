 У ЗСУ зареєстровано ще сім нових випадків захворювання на COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ.

"Так, захворювання підтверджено у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Хмельницького. З 27 березня вони перебували на самоізоляції після контакту з особою, у якої було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Також підтверджено захворювання на COVID-19 у 3-х військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. Вони перебували на самоізоляції з 9 квітня після контакту з хворим військовослужбовцем.

Та 1 військового з Київського гарнізону, що з 6 квітня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим. Сьогодні надійшли результати їх ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Ще маємо 1 військовослужбовця Київського гарнізону, який з 3 квітня перебуває у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" з попереднім діагнозом "пневмонія".

Сьогодні надійшли результати його ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан його здоров’я задовільний. Він отримує симптоматичне лікування", - йдеться у повідомленні.

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"Військові, які мали з ними контакти, відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - додали в пресслужбі командування Медсил.