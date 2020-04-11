EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  2306  26
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2655) ЗСУ (517) COVID-19 (3526) коронавірус (2205)

 У ЗСУ зареєстровано ще сім нових випадків захворювання на COVID-19

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще сім випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19, викликану коронавирісом SARS-CoV-2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ.

"Так, захворювання підтверджено у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Хмельницького. З 27 березня вони перебували на самоізоляції після контакту з особою, у якої було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Також підтверджено захворювання на COVID-19 у 3-х військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. Вони перебували на самоізоляції з 9 квітня після контакту з хворим військовослужбовцем.

Та 1 військового з Київського гарнізону, що з 6 квітня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованим. Сьогодні надійшли результати їх ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Ще маємо 1 військовослужбовця Київського гарнізону, який з 3 квітня перебуває у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" з попереднім діагнозом "пневмонія".
Сьогодні надійшли результати його ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан його здоров’я задовільний. Він отримує симптоматичне лікування", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Одеській області, зокрема у двох дітей, - ОДА

"Військові, які мали з ними контакти, відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - додали в пресслужбі командування Медсил.

У ЗСУ зареєстровано ще сім нових випадків захворювання на COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188429
 
 
 Топ коментарі
 
Тільки полізли з перевірками, так і почалось. Одужання нашим захисникам
 показати весь коментар
 
ССО і льотчики.
Одужуйте, хлопці !
 показати весь коментар
 
В1 всьо фрете,Бубочка там сегодня без маски лазил,неужели он заразил?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если придерживались режима самоизоляции, то значит не передали эту гадость сослуживцам или кому-то еще.
 показати весь коментар
 
 
Тільки полізли з перевірками, так і почалось. Одужання нашим захисникам
 показати весь коментар
 
 
В1 всьо фрете,Бубочка там сегодня без маски лазил,неужели он заразил?
 показати весь коментар
 
 
Да дался всем этот лимон, чеснок и прочие продукты. Витамин С прекрасно воздействует на иммунную систему, как и имбирь и чеснок. А иммунитет - главный фактор борьбы с этой заразой. Так что потребляйте, вреда эти продукты не нанесут, а вот польза точно будет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору