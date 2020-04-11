 10 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Одеській області, зокрема у двох дітей, - ОДА

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

"Щойно ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли — 4 жінки, віком від 36 до 71 років та 8-річна дівчинка. І четверо чоловіків - від 34 до 80 років та трирічний хлопчик.

Випадки зафіксовано у Одесі, Біляївці, Сараті, Ізмаїлі та селищі Старокозаче Білгород-Дністровського району.

За інформацією від медиків, жоден з них за кордон не виїжджав. Одна з захворілих нещодавно була на поминальній вечері. Там вона контактувала з інфікованою людиною, яка повернулася з Польщі.

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Ще раз звертаюся до всіх: необхідно обмежити соціальні контакти! Ми маємо розірвати ланцюг нових заражень. У іншому разі, кількість нових випадків буде стрімко зростати, а обмеження будуть продовжені. Будьте відповідальними, бережіть себе й близьких!" - підсумував глава ОДА.