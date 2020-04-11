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 Суспільство, Здоров'я
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 10 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Одеській області, зокрема у двох дітей, - ОДА

Уже у 63 осіб в Одеській області мають підтверджений діагноз захворювання COVID-19.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в фейсбуці  передає Цензор.НЕТ.

"Щойно ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли — 4 жінки, віком від 36 до 71 років та 8-річна дівчинка. І четверо чоловіків - від 34 до 80 років та трирічний хлопчик.

Випадки зафіксовано у Одесі, Біляївці, Сараті, Ізмаїлі та селищі Старокозаче Білгород-Дністровського району.

За інформацією від медиків, жоден з них за кордон не виїжджав. Одна з захворілих нещодавно була на поминальній вечері. Там вона контактувала з інфікованою людиною, яка повернулася з Польщі.

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Ще раз звертаюся до всіх: необхідно обмежити соціальні контакти! Ми маємо розірвати ланцюг нових заражень. У іншому разі, кількість нових випадків буде стрімко зростати, а обмеження будуть продовжені. Будьте відповідальними, бережіть себе й близьких!" - підсумував глава ОДА.

10 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Одеській області, зокрема у двох дітей, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188428
 
 
 Топ коментарі
 
і всі попередні віруси хто штучно створив ?

А їх багато
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надо просто перестать тестировать...
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Побачим що взавтра ляпнуть зелені бєси.
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А в Миколаївській області є хворі на коронавірус?
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надо просто перестать тестировать...
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І поки що не буде, поки все зерно не вивезуть з України, все в кращих традиціях совка.
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Думаєш коронавірус, то "проіски" імперіалістів у змові проти Московії, а Зе хоче підіграти клятим імперцям і знищити маскву?
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Украина потряблет 8 млн. тон, прогноз на этот год 23 млн. тон. Не бросать же гнить 15 млн. тон.
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вот все страны дурные кроме Украины - запрещают экспорт продовольствия...
пандемия, мор населения, малоснежная зима, конфликты и погромы на этом фоне.....
результат - тупо нечего жрать...
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На поминках...неужели на шару пожрать стОит дороже собственной жизни, теперь пусть ждёт собственные поминки.
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Дело не в ней и поминках, а в вернувшемся и не севшем на карантин "поляке".
ввозят сюда заразу, бл
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Існує три три варіанти походження цього вірусу:
1. вірус виник сам, внаслідок природної мутації;
2. вірус придумали как-цапи на чолі з ******, але, як завжди, не в стані контролювати дію свого дітища;
3. вірус придумали американці.

Я ставлю на другий варіант.
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і всі попередні віруси хто штучно створив ?

А їх багато
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прикол в том, шо ещё до мировой закулисьи и их эпидемий первый случай самоизоляции вообще описал боккаччо в "декамероне". но этот случай все замалчивают.
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где рептилоиды?
и где основная китайская версия из лаборатории в Ухане?
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Тоді хто створив в 1918 році вірус іспанки (дуже агресивний штамм гриппу) яка загубила по різним оцінках від 15млн. до 50млн. людських.життів на Земліі ?? Тоді про віруси ніхто й гадки не мав бо ще на було навіть електронних мікроскопів.
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если никто из них за кордон не выезжал значит, те от кого они заразились до сих пор где-то шатаются и продолжают заражать...ну кроме "поляка" , его ж наверное "скрутили" или он в Польшу убежал.?
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Одессy закрыли, сегодня надо было за город выехать, полиционеры не выпyстили.....
до понедельника
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