 У ЗСУ недостатньо індивідуальних засобів захисту для забезпечення особового складу, - глава Міноборони Таран

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", опублікованому на сайті Міноборони, заявив міністр оборони України Андрій Таран.
Відповідаючи на питання, чи вистачає захисних засобів для військовослужбовців та військових медиків, міністр сказав: "Відверто кажучи, ні. Не вистачає. Для того, щоб всіх забезпечити індивідуальними засобами у необхідній кількості, не вистачає. Але ми ведемо роботу, і дуже вдячні керівництву держави, яке виділяло від самого початку, від першого літака, який прилетів з Китаю (з допомогою), нам було виділено значну кількість засобів".
Крім того, як повідомив Таран, в ЗСУ є три пересувні мобільні лабораторії для тестів.
"Лабораторії з унікальними можливостями. Одна лабораторія зорієнтована для допомоги МОЗ і проведення таких тестувань на західному напрямку. І по одній лабораторії на Донецькому і Луганському напрямках. Вони там зараз фізично розташовані — у Донецькій і Луганській областях. Ми десь близько сотні тестів закупили — йдеться про тести, розроблені та закуплені в Інституті молекулярної біології у Києві. Якщо ці тести пройдуть успішні випробування, ми будемо їх закуповувати для наших лабораторій масово", - зазначив міністр.
Разом з тим Таран зауважив, що на фронті дуже важко дотримуватися заходів безпеки, зокрема, соціальної дистанції:
"Якщо у нас з’явиться коронавірус в тих частинах, які задіяні у бойових діях, які перебувають на передовій, це буде дуже-дуже важко. Саме тому ми здійснюємо всі можливі заходи для запобігання коронавірусу в ЗСУ.".
"На сьогодні ми маємо вже п’ять випадків COVID-19 в Збройних Силах, і один випадок, коли людина загинула. Але всі ці випадки пов’язані з людьми не на передовій, а з тими, хто перебуває в тилу. Два випадки захворювання виявили серед офіцерів у Києві. Один випадок, коли людина померла, це працівниця котельні військової частини у Івано-Франківській області, вона спілкувалась з кимось і була заражена під час спілкування.
Випадків у частинах, які ведуть бойові дії, у нас немає. Водночас ми вживаємо всі заходів для контролю ситуації.
По-перше, всі військовослужбовці постійно, коли заходять на територію частини, проходять термоконтроль з допомогою інфрачервоних термометрів. По-друге, всі, хто перебуває в штабах, обмежили кількість відряджень, службових нарад, і, за можливістю, спілкуються за допомогою засобів зв’язку.
Крім того, ми постійно здійснюємо дезінфекцію за допомогою штатних засобів РХБЗ (радіаційний, хімічний, біологічний захист) як територій, прилеглих до військових частин, так і об’єктів інфраструктури на територіях військових містечок.
Зокрема, за добу близько 500 кв. м ми здійснюємо дезінфекцію своїми штатними силами. В районі ООС ми вже розгорнули чотири польових госпіталі, — про всяк випадок, якщо буде необхідність у додаткових ліжкомісцях. В ООС також працюють зараз лікарі, яких ми направили додатково для контролю над ситуацією.
В резерві у нас перебувають понад 40 лікарсько-сестринських бригад, які будуть задіяні у разі необхідності. Тобто, робимо все можливе для контролю, запобігання, а також для забезпечення готовності у разі, якщо ситуація погіршуватиметься і зачепить, у тому числі, військових у зоні ООС", - сказав міністр.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 11 квітня в Україні зафіксовано 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 73 людини померли, 79 - одужали.
Вот только сегодняшние "заботы" о стране врага Украины осла карантинного
Так ЗЕбилы других принципиально не назначают..
Назначил бы другого, никто бы не заметил принципиальной разницы.
панове гусари, мовчати!
...
картина маслом
Цікаво, а що український народ ЩЕ хоче від клоуна-президента, який не служив в армії, навчався "заочно", прислуговувався двічі "не"судимому януку, а зараз, прислуговується *****?
7 апреля в 08:10 ·
Аркадий, так в чем проблема? Люди понадеялись, что собаки не переносят вирус. Захотели взять их с собой. В итоге они оказались правы. Проблема-то в чем?
Ну, что же. Продолжим. Вот этот комментарий, пожалуй, является квинтэссенцией преткновения последних двух месяцев.
Ситуация номер один. Две тысячи семнадцатый год. Февраль месяц. У меня есть кот. Вообще, у меня было до черта всяких животных. Одних собак четырнадцать штук. Каждую бездомную животину я тащил домой. Они убегали, я тащил новых. Родители никогда не препятствовали. Две наши собаки, которые жили у нас по-настоящему, а не по полторы недели, так же были взяты с улицы.
Но сейчас у меня кот. Уже семь лет как.
Не сказать, чтоб я кошек особенно любил, я больше собачник, но к этому привязался - у него в натуре какой-то собачий характер.
И вот, в какой-то момент, я вынужден взять ноги в руки и бежать из своего дома задрав штаны.
Законодательство Чехии, куда у меня сложился побег, запрещает привозить нечипированных животных.
Кот у нас не чипирован. Ну, как-то не предполагали мы на костылях бежать из страны.
Кота я люблю.
Что я делаю?
Я говорю - извини, дружище. В эту страну нельзя ввозить животных, не прошедших медицинское обследование. И страна имеет на это полное право. Она имеет полное право принимать меры по ограждению себя от ящура и прочей сибирской язвы. Так что поживешь пока у бабушки. А потом чипируем тебя и перевезем. Есть законодательство. Нарушать его нельзя. Как бы мне ни хотелось.
Я считаю это примером ответственного поведения.
Ситуация номер два. Две тысячи двадцатый год. Февраль месяц. У кого-то есть собака. В городе, где живет этот кто-то с собакой, вдруг вспыхивает эпидемия неведомой херни. Которая косит людей на раз-два. СМИ распространяют жуткие видео, паника охватывает всех и вся.
Мы понятия не имеем, что это за хрень, но уже знаем, что больницы переполнены, введен карантин, власти Китая предпринимают жесточайшие беспрецедентные меры и мы уже точно знаем, что этой неведомой хренью человек заразился от животного.
То есть, животные точно могут являться её носителем.
Мы не знаем, может ли животное заразить человека просто находясь в контакте с ним, или его нужно обязательно сожрать, но то, что животное может быть носителем - мы уже знаем.
И еще мы уже начинаем делать предварительные выводы, что неведомая херня, кажется, больше всего опасна для пожилых людей.
Больше на фераль месяц не знаем практически ничего.
И вот кто-то с собачкой говорит - пришлите мне президентский самолет, чтобы вывести мою собачку из центра жуткой вспышки неведомой херни к здоровым пока еще людям.
Я считаю это примером безответственного поведения.
Потому что - нет, дружище. Я тебе очень сочувствую. Правда. И твоей собачке. Но ситуация пока такова, что эту проблему ты будешь пока решать сам. Хочешь, оставайся с ней и живи. Хочешь, отдавай в приют и оплачивай. Хочешь, ищи кого-то на передержку. Хочешь, усыпляй. Хочешь, выбрасывай. Но на данный момент это твоя ответственность. Эту проблему решать - тебе.
Хочешь, создавай движуху, чтобы государство организовало проживание животных, принадлежащих его гражданам, в каком-то определенном месте - приюте, или во дворе посольства, или еще где - и оплачивало это частично из бюджета, частично, скажем, из частных пожертвований. я даже приму участие. Насобираем. Мне такой вариант решения проблемы кажется наиболее оптимальным.
Но у меня есть мама.
Ей семьдесят лет.
Она в группе риска.
И я приложу все усилия, чтобы не дать тебе привести животное из центра вспышки неведомой херни, про которую мы еще совершенно ничего не знаем, но которая пошла от животных и от которой, по всей вероятности, в первую очередь умирают пожилые люди, к моей пожилой маме.
Мне кажется, власть должна была действовать примерно по такому алгоритму. Это тоже был бы пример ответственного поведения власти. Если же власть звонит лично в центр эпидемии неведомой херни и говорит, что мы приложим все усилия и привезем твою собачку в Новые Санжары - в моем представлении это пример крайне безответственного поведения власти.
Теперь немного изменим условия. Представьте, что вспышка коронавируса началась в Мордоре. Москва закрывается на карантин, кругом видосики, как мертвые москвичи падают прямо на улице и лежат на тротуарах, Путин вводит беспрецедентные меры, мы ничего не знаем о болезни кроме счетчика трупов, Россия закрывается и только я в последний момент последним рейсом прилетаю в пока еще цветущий и живой Киев и привожу с собой своего нечипированного кота.
Я думаю, реакция была бы несколько иной, согласитесь.
Так вот. Проблема в том, что эпидемии плевать на политические предпочтения хозяев собачек и котиков. То, что девочка потом дала интервью Шарию, характеризует только девочку. Но никак не коронавирус. Которому совершенно без разницы, в Ухане вы или в Сумах. За Порошенко ли, или за Бойко. Гражданин ли Украины, или житель Мордора.
Стратегия может быть только одна. У нас пока нет достаточных данных об этой болезни. До тех пор, пока у нас не будет достаточных данных - все ваши собачки и котики находятся на тех местах, где их застала эпидемия. Мы приложим все усилия, чтобы орагинизовать им там условия. Но пока они будут там. Все. Точка.
Знаете, что меня поражает больше всего? Что в Украине, оказывается, столько сирот. Потому что ничем иным я не могу объяснить такое количество людей, в течение все этих двух месяцев пишущих комментарии о том, что только мразь может бросит собачку/котика, что сдохни и ты, сволочь, и все твои дети, что Бабченко бросил котика в Мордоре, что государство обязано спасать своих собачек и прочую совершенно необъяснимую чушь.
Вы ничего не знаете про болезнь, кроме того, что она смертельно опасна, поражает стариков и началась от животных, и хотите притащить животное в город, где живут ваши старые мамы и папы??
Ну… Я даже не знаю, что здесь написать-то.
И вот тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. «Аркадий, люди понадеялись, что собачка не заразна».
Понадеялись…
То есть вы, дорогие мои понадеявшиеся люди, положившись на авось, готовы были в случае пессимистического развития ситуации убить чертову тучу людей, убить своих стариков, убить чужих стариков, только для того, чтобы привезти одну собачку.
Тогда мы не знали ничего об этой болезни. Теперь мы точно знаем, что кошки ею болеют. Собаки ею болеют. Тигр в Нью-Йоркском зоопарке ею болеет. По всей видимости, почти наверняка - мы, опять же, пока не знаем точно - но почти наверняка животные не могут заразить человека. Впрочем, до этого момента не было и случаев, чтобы человек просто при обычном контакте заразил животное, а теперь они есть, но обратное заражение, видимо, гораздо менее вероятно.
Но тогда мы этого не знали.
И вот вы, не зная всего этого, готовы были на авось притащить собачек к детям, к старикам, к здоровым людям, в совершенно неподготовленное к эпидемии государство с и так лежащей медициной.
У меня нет комментариев.
Может, вы думаете что я своего кота люблю меньше, чем вы своих собачек? Нет. Я по нему скучаю. Иногда - вот прям очень сильно. Вот прям реально не хватает. Первые несколько месяцев я просыпался, боясь пошевелится, чтобы не разбудить кота в ногах, и только потом вспоминал, что ни кота, ни дома у меня уже нет.
Но я понимаю, что кот, это кот. А люди - это люди.
К каждому человеку - до тех пор, пока он не доказал обратного - я отношусь, как к порядочному. Вот пока человек не докажет, что он Моторола или, не знаю, Прилепин - я отношусь к нему, как к человеку.
Спасение жизни которого в чрезвычнайной ситуации для меня является приоритетным.
Сначала вытаскиваем бабушку из проруби.
А уже только потом спрашиваем, за кого она голосовала, старая перичница.
И комменты про, что «моя собака для меня важнее, чем какие-то неизвестные мне люди» - меня вообще повергают в ступор. Я вот не знаю, что на них отвечать. Вот просто не знаю.
Давайте проведем мысленный эксперимент. Две тысячи четырнадцатый год. Август. Луганск. Вы, бросив все, и загрузив в машину все, что влезло, покидаете город и направляетесь в сторону Украины. На заднем сидении у вас жена, теща, сын и собака. На переднем бабушка. На крыше тюки. Багажника нет. Это «Гольф», в который сзади въехал «Камаз».
И вот на дороге вы встречаете семью таких же, бегущих от русского мира, только пешком.
И они вам говорят - помоги.
У нас - ну, чтобы не спекулировать на детской теме, возьмем наименее эмпатичный вариант - взрослый брат заболел, приступ аппендицита, идти не может, он умрет тут посреди поля, помоги.
Вариант - только убрать собаку.
Вернуться нельзя. Впереди алкоголики с автоматами строят КПП и обратная поездка возможна только на подвал. Это анизотропное шоссе.
Скажите. Вот, встаньте перед зеркалом и скажите.
Вы и вправду ради своей собаки оставите этого человека умирать на дороге?
Для меня не то, что выбора, для меня даже вопроса такого не возникнет. Собака, я тебя, конечно, люблю, но извини. У тебя в полях больше шансов выжить, чем у этого мужика, будь он неладен. Иди. Ищи людей. Там прокормишься. Даст бог, еще увидимся. Прощай, дружище.
Садись, мужик.
Поскольку я и беженец, и у меня был аппендицит, и я колесил по дорогам Славянска в 2014 и видел такие группки людей с тачками и тюками-скарбом на них - мне представить себя на месте этого мужика - да да
Сьогодні новою поштою ще відправили хлопцям захисні маски, шістішарові, хендмейд.
Йшов сьомий рік війни, а волонтери ніяк не здувалися..