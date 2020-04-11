 "Мій герой - це ти", - МОЗ і ВООЗ представили український варіант книги для дітей про боротьбу з COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"МОЗ і ВООЗ представляють українську редакцію дитячої книги про боротьбу з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 1700 дітей, батьків, опікунів, психологів і педагогів з 104 країн світу поділилися своїми історіями та досвідом боротьби з пандемією COVID-19. Завдяки цьому було створено казку "Мій герой - це ти".

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Головні герої твору допомагають дитині зрозуміти емоції і почуття, які можуть виникати через пандемію COVID-19.

"Цю казку дитині чи невеликій групі дітей мають прочитати батьки, опікуни, психологи або педагоги. Дітям не рекомендовано читати книжку самостійно без підтримки дорослих", - зазначають у МОЗ.

Повідомляється, що книгу надрукують і передадуть онкологічним лікарням і дитячим будинкам в Україні в кінці квітня.

Електронний варіант доступний за посиланням.

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Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 - одужали.