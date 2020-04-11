 "Мій герой - це ти", - МОЗ і ВООЗ представили український варіант книги для дітей про боротьбу з COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"МОЗ і ВООЗ представляють українську редакцію дитячої книги про боротьбу з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що понад 1700 дітей, батьків, опікунів, психологів і педагогів з 104 країн світу поділилися своїми історіями та досвідом боротьби з пандемією COVID-19. Завдяки цьому було створено казку "Мій герой - це ти".
Головні герої твору допомагають дитині зрозуміти емоції і почуття, які можуть виникати через пандемію COVID-19.
"Цю казку дитині чи невеликій групі дітей мають прочитати батьки, опікуни, психологи або педагоги. Дітям не рекомендовано читати книжку самостійно без підтримки дорослих", - зазначають у МОЗ.
Повідомляється, що книгу надрукують і передадуть онкологічним лікарням і дитячим будинкам в Україні в кінці квітня.
Електронний варіант доступний за посиланням.
Нагадаємо, на ранок 11 квітня зафіксовано 2511 випадків COVID-19 в Україні, померли 73 людини, 79 - одужали.
7 апреля в 08:10 ·
Аркадий, так в чем проблема? Люди понадеялись, что собаки не переносят вирус. Захотели взять их с собой. В итоге они оказались правы. Проблема-то в чем?
Ну, что же. Продолжим. Вот этот комментарий, пожалуй, является квинтэссенцией преткновения последних двух месяцев.
Ситуация номер один. Две тысячи семнадцатый год. Февраль месяц. У меня есть кот. Вообще, у меня было до черта всяких животных. Одних собак четырнадцать штук. Каждую бездомную животину я тащил домой. Они убегали, я тащил новых. Родители никогда не препятствовали. Две наши собаки, которые жили у нас по-настоящему, а не по полторы недели, так же были взяты с улицы.
Но сейчас у меня кот. Уже семь лет как.
Не сказать, чтоб я кошек особенно любил, я больше собачник, но к этому привязался - у него в натуре какой-то собачий характер.
И вот, в какой-то момент, я вынужден взять ноги в руки и бежать из своего дома задрав штаны.
Законодательство Чехии, куда у меня сложился побег, запрещает привозить нечипированных животных.
Кот у нас не чипирован. Ну, как-то не предполагали мы на костылях бежать из страны.
Кота я люблю.
Что я делаю?
Я говорю - извини, дружище. В эту страну нельзя ввозить животных, не прошедших медицинское обследование. И страна имеет на это полное право. Она имеет полное право принимать меры по ограждению себя от ящура и прочей сибирской язвы. Так что поживешь пока у бабушки. А потом чипируем тебя и перевезем. Есть законодательство. Нарушать его нельзя. Как бы мне ни хотелось.
Я считаю это примером ответственного поведения.
Ситуация номер два. Две тысячи двадцатый год. Февраль месяц. У кого-то есть собака. В городе, где живет этот кто-то с собакой, вдруг вспыхивает эпидемия неведомой херни. Которая косит людей на раз-два. СМИ распространяют жуткие видео, паника охватывает всех и вся.
Мы понятия не имеем, что это за хрень, но уже знаем, что больницы переполнены, введен карантин, власти Китая предпринимают жесточайшие беспрецедентные меры и мы уже точно знаем, что этой неведомой хренью человек заразился от животного.
То есть, животные точно могут являться её носителем.
Мы не знаем, может ли животное заразить человека просто находясь в контакте с ним, или его нужно обязательно сожрать, но то, что животное может быть носителем - мы уже знаем.
И еще мы уже начинаем делать предварительные выводы, что неведомая херня, кажется, больше всего опасна для пожилых людей.
Больше на фераль месяц не знаем практически ничего.
И вот кто-то с собачкой говорит - пришлите мне президентский самолет, чтобы вывести мою собачку из центра жуткой вспышки неведомой херни к здоровым пока еще людям.
Я считаю это примером безответственного поведения.
Потому что - нет, дружище. Я тебе очень сочувствую. Правда. И твоей собачке. Но ситуация пока такова, что эту проблему ты будешь пока решать сам. Хочешь, оставайся с ней и живи. Хочешь, отдавай в приют и оплачивай. Хочешь, ищи кого-то на передержку. Хочешь, усыпляй. Хочешь, выбрасывай. Но на данный момент это твоя ответственность. Эту проблему решать - тебе.
Хочешь, создавай движуху, чтобы государство организовало проживание животных, принадлежащих его гражданам, в каком-то определенном месте - приюте, или во дворе посольства, или еще где - и оплачивало это частично из бюджета, частично, скажем, из частных пожертвований. я даже приму участие. Насобираем. Мне такой вариант решения проблемы кажется наиболее оптимальным.
Но у меня есть мама.
Ей семьдесят лет.
Она в группе риска.
И я приложу все усилия, чтобы не дать тебе привести животное из центра вспышки неведомой херни, про которую мы еще совершенно ничего не знаем, но которая пошла от животных и от которой, по всей вероятности, в первую очередь умирают пожилые люди, к моей пожилой маме.
Мне кажется, власть должна была действовать примерно по такому алгоритму. Это тоже был бы пример ответственного поведения власти. Если же власть звонит лично в центр эпидемии неведомой херни и говорит, что мы приложим все усилия и привезем твою собачку в Новые Санжары - в моем представлении это пример крайне безответственного поведения власти.
Теперь немного изменим условия. Представьте, что вспышка коронавируса началась в Мордоре. Москва закрывается на карантин, кругом видосики, как мертвые москвичи падают прямо на улице и лежат на тротуарах, Путин вводит беспрецедентные меры, мы ничего не знаем о болезни кроме счетчика трупов, Россия закрывается и только я в последний момент последним рейсом прилетаю в пока еще цветущий и живой Киев и привожу с собой своего нечипированного кота.
Я думаю, реакция была бы несколько иной, согласитесь.
Так вот. Проблема в том, что эпидемии плевать на политические предпочтения хозяев собачек и котиков. То, что девочка потом дала интервью Шарию, характеризует только девочку. Но никак не коронавирус. Которому совершенно без разницы, в Ухане вы или в Сумах. За Порошенко ли, или за Бойко. Гражданин ли Украины, или житель Мордора.
Стратегия может быть только одна. У нас пока нет достаточных данных об этой болезни. До тех пор, пока у нас не будет достаточных данных - все ваши собачки и котики находятся на тех местах, где их застала эпидемия. Мы приложим все усилия, чтобы орагинизовать им там условия. Но пока они будут там. Все. Точка.
Знаете, что меня поражает больше всего? Что в Украине, оказывается, столько сирот. Потому что ничем иным я не могу объяснить такое количество людей, в течение все этих двух месяцев пишущих комментарии о том, что только мразь может бросит собачку/котика, что сдохни и ты, сволочь, и все твои дети, что Бабченко бросил котика в Мордоре, что государство обязано спасать своих собачек и прочую совершенно необъяснимую чушь.
Вы ничего не знаете про болезнь, кроме того, что она смертельно опасна, поражает стариков и началась от животных, и хотите притащить животное в город, где живут ваши старые мамы и папы??
Ну… Я даже не знаю, что здесь написать-то.
И вот тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. «Аркадий, люди понадеялись, что собачка не заразна».
Понадеялись…
То есть вы, дорогие мои понадеявшиеся люди, положившись на авось, готовы были в случае пессимистического развития ситуации убить чертову тучу людей, убить своих стариков, убить чужих стариков, только для того, чтобы привезти одну собачку.
Тогда мы не знали ничего об этой болезни. Теперь мы точно знаем, что кошки ею болеют. Собаки ею болеют. Тигр в Нью-Йоркском зоопарке ею болеет. По всей видимости, почти наверняка - мы, опять же, пока не знаем точно - но почти наверняка животные не могут заразить человека. Впрочем, до этого момента не было и случаев, чтобы человек просто при обычном контакте заразил животное, а теперь они есть, но обратное заражение, видимо, гораздо менее вероятно.
Но тогда мы этого не знали.
И вот вы, не зная всего этого, готовы были на авось притащить собачек к детям, к старикам, к здоровым людям, в совершенно неподготовленное к эпидемии государство с и так лежащей медициной.
У меня нет комментариев.
Может, вы думаете что я своего кота люблю меньше, чем вы своих собачек? Нет. Я по нему скучаю. Иногда - вот прям очень сильно. Вот прям реально не хватает. Первые несколько месяцев я просыпался, боясь пошевелится, чтобы не разбудить кота в ногах, и только потом вспоминал, что ни кота, ни дома у меня уже нет.
Но я понимаю, что кот, это кот. А люди - это люди.
К каждому человеку - до тех пор, пока он не доказал обратного - я отношусь, как к порядочному. Вот пока человек не докажет, что он Моторола или, не знаю, Прилепин - я отношусь к нему, как к человеку.
Спасение жизни которого в чрезвычнайной ситуации для меня является приоритетным.
Сначала вытаскиваем бабушку из проруби.
А уже только потом спрашиваем, за кого она голосовала, старая перичница.
И комменты про, что «моя собака для меня важнее, чем какие-то неизвестные мне люди» - меня вообще повергают в ступор. Я вот не знаю, что на них отвечать. Вот просто не знаю.
Давайте проведем мысленный эксперимент. Две тысячи четырнадцатый год. Август. Луганск. Вы, бросив все, и загрузив в машину все, что влезло, покидаете город и направляетесь в сторону Украины. На заднем сидении у вас жена, теща, сын и собака. На переднем бабушка. На крыше тюки. Багажника нет. Это «Гольф», в который сзади въехал «Камаз».
И вот на дороге вы встречаете семью таких же, бегущих от русского мира, только пешком.
И они вам говорят - помоги.
У нас - ну, чтобы не спекулировать на детской теме, возьмем наименее эмпатичный вариант - взрослый брат заболел, приступ аппендицита, идти не может, он умрет тут посреди поля, помоги.
Вариант - только убрать собаку.
Вернуться нельзя. Впереди алкоголики с автоматами строят КПП и обратная поездка возможна только на подвал. Это анизотропное шоссе.
Скажите. Вот, встаньте перед зеркалом и скажите.
Вы и вправду ради своей собаки оставите этого человека умирать на дороге?
Для меня не то, что выбора, для меня даже вопроса такого не возникнет. Собака, я тебя, конечно, люблю, но извини. У тебя в полях больше шансов выжить, чем у этого мужика, будь он неладен. Иди. Ищи людей. Там прокормишься. Даст бог, еще увидимся. Прощай, дружище.
Садись, мужик.
Поскольку я и беженец, и у меня был аппендицит, и я колесил по дорогам Славянска в 2014 и видел такие группки людей с тачками и тюками-скарбом на них - мне представить себя на месте этого мужика
Опять про петухов?
Тематичну схему, яка використана в цій історії, було розроблено на основі опитування, яке було розіслане арабською, англійською, італійською, французькою та іспанською мовами у 104 країни світи з метою проведення оцінки потреб дітей щодо психічного здоров'я та психосоціальної підтримки під час спалаху COVID-19. - http://www.chytomo.com/u-vilnomu-dostupi-z-iavylysia-knyzhky-dlia-ditej-pro-koronavirus/
Тоді, їй не вдалося втілити свою казку у життя.
Але, знайшлися послідовники у вигляді как-цапа *****, який казку баби Юлі таки втілив, під кодовою назвою "китайський коронавірус".
Капіталістичний світ, цю казку підтримав, бо під таку казку можна законно відправити на той світ мільйони зайвих пенсіонерів і "успішно" воювати зі злом.
Все напрочуд логічно.
КАЗКОВО!
Инструкция к тесту на корону.
https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
Це як? Дітям дихати не дають?