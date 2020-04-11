 Росія не припиняє обстріли, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз

Про це написала народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Заява Володимира Зеленського щодо продовження розведення військ співпала із заявою МЗС Росії, в якій Москва закликала до подальшого виконання Україною де-факто російських вимог щодо Донбасу. Таким чином, сьогодні Офіс Зеленського навіть не намагається приховати, чиї команди формують політику нашої країни.
За словами Зеленського, розведення сил і засобів допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС. Але це нахабна брехня, адже не минає і доби, щоб внаслідок російських обстрілів не загинув, або не був поранений український військовослужбовець. Обстріли продовжуються, а значить стратегія Зеленського була і є хибною, й необхідно повертатися до міжнародного впливу на Росію", – зазначила вона.
Фріз зазначила, що Зеленський або не розуміє ситуацію на фронті, або не отримує достовірних даних.
"Не виключено, що Зеленського обмежили, або він самообмежився в отриманні об’єктивної та достовірної інформації про ситуацію на фронті. Маю підкреслити, що з таких обмежень починається втрата влади, адже президент втрачає розуміння ситуації в державі та стає маріонеткою в чужих руках. Так само було з Януковичем, який до грудня 2013 року вважав, що користується підтримкою населення", – додала Фріз.
Народний депутат наголосила, що Росія не робить кроків до припинення вогню, а Зеленський продовжує відводити війська. "Будь-які переговори або домовленості мають починатися лише після виконання попередніх угод. Це тест на спроможність дотримуватися угод. Росія не здатна виконувати домовленості від часів, про які наголошував ще Бісмарк. Перший пункт Мінських домовленостей передбачає припинення вогню. На дотриманні саме безпекового фактору Мінську наполягають усі сторони Нормандського процесу. Тому виглядає логічним й елементарним, аби особа, що посідає посаду очільника України, вимагала від Росії припинення вогню згідно з першим пунктом Мінських домовленостей, не забігаючи в кінець цього списку", – зазначила Фріз.
"Але Зеленський вважає, що треба "просто перестати стріляти", і одноосібно відводить війська, втрачає українські території, захисників, які віддають своє життя. Треба перестати стріляти, але не нам!" – підкреслила політик.
Також вона нагадала, що Офіс президента постійно робить кроки, які потрібні Росії для підтвердження тези про громадянський конфлікт в Україні, і уникає теми Криму. "Офіс президента робить усе, що лежить в площині інтересів Росії. Ми вже не чуємо жодного слова про Крим. ОПУ не вимагає посилення санкцій проти агресора. Ми взагалі не чуємо з Банкової жодної згадки про агресора", – наголосила Фріз.
"Розведення військ має сенс, коли відсутній вплив на обидві сторони конфлікту. Втім, ЗСУ зараз майже не відповідають на обстріли з ОРДЛО, а окуповані території перебувають під повним контролем та управлінням Кремля. Тому припинення вогню – це виключно питання ініціативи агресора, на якого слід тиснути, а не виконувати його забаганки", – переконана Ірина Фріз.
"Не варто розраховувати на те, що політичне шоу та замовні переслідування дозволять відвернути увагу українців від здачі інтересів нашої країни", – додала Фріз.
кого вы пытаетесь перехитрить или ублажить?
Став те минный забор и спасайте экономику и народ.
Біомасі сказали, за кого голосувати, тицьнули пальцем і накачали поголів*я істерикою (в макітрах - порожньо, туди, що завгодно, можна напустити) - і істоти, ґелґочучи, радісно =сдєлалі= себе і країну.
Армію готують до придушення майдану? Гайки закручені!
https://www.youtube.com/watch?v=b_TTYVnquYI&t=130s
А зняли з якого дубля?
2:16:33 Илларионов у Гордона о Зеленском: "... ни одного признака того, что он овладел элементарными азами государственного управления и понимания того, что окружает, нет. Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем он будет дольше находиться на этом посту, тем больше ущерба он нанесет Украине".
Так же, интервью блокировалось РФ из-за информации
1:21:13 об убийстве Немцова
2:48:21 о том, что заставило Путина пойти на обнуление своих президентских сроков2:55:27 о том, насколько важен для Путина суд в Гааге по делу о сбитом «Боинге» MH-17
Гордон. "Зеленский все?" Ответ. "Да."
"Он случайно попал на эту должность. И самая большая проблема с ним, что он не по злобе, но как говорит пословица "благими намерениями дорога в ад вымощена. Не понимая последствий своих действий, он ввел в заблуждение, он обманул украинское общество. Он пообещал украинскому обществу то, что он не сможет ему дать".
Зеленский напомнил Илларионову Николая ІІ.
.."Он действительно ненавидел войну, у него были самые благие намерения. Чем он закончил? Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей.. Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития.Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей".
.. нынешнюю политическую систему в Украине необходимо снова полностью перезапускать.
"Нужно начинать с начала. С новой Рады. С нового Президента. Потому что продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев. За это время промышленность просядет еще дальше. Еще несколько сот тысяч или миллионов украинцев уедут на заработки. А Путин начнет еще одну операцию на Донбассе или в другом месте. Это просто потеря времени, потеря ресурса, потеря самого активного ресурса, который есть. Это люди. Люди будут уезжать из Украины еще с большей скоростью. Еще меньше талантливых, способных, предприимчивых, умных людей будут оставаться здесь. И это означает, что восстановление Украины будет осуществляться еще с большим трудом".
..на "нормандской встрече" в Париже Зеленский проиграл Путину со счетом "0:26".
"Зеленский проиграл по всем пунктам. Путин обыграл его по всем возможным пунктам. Там нет ни одного выигрыша. Зеленский оказался слабее, чем Путин думал".
.. Зеленскому сегодня можно посоветовать только лишь никогда больше не вступать в переговоры с Путиным ни при каких условиях.
СкрипачПианист!.. Я очень глубоко скорблю…"