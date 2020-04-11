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 Політика України
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Все про:Зеленський (5051) обстріл (6169) Донбас (15730) Фріз (156) Європейська Солідарність (342)

 Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз

Заява Зеленського про продовження розведення військ на Донбасі і начебто зменшення інтенсивності обстрілів після початку розведення – це гра в інтересах Путіна.

 Про це написала народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заява Володимира Зеленського щодо продовження розведення військ співпала із заявою МЗС Росії, в якій Москва закликала до подальшого виконання Україною де-факто російських вимог щодо Донбасу. Таким чином, сьогодні Офіс Зеленського навіть не намагається приховати, чиї команди формують політику нашої країни.

За словами Зеленського, розведення сил і засобів допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС. Але це нахабна брехня, адже не минає і доби, щоб внаслідок російських обстрілів не загинув, або не був поранений український військовослужбовець. Обстріли продовжуються, а значить стратегія Зеленського була і є хибною, й необхідно повертатися до міжнародного впливу на Росію", – зазначила вона.

Фріз зазначила, що Зеленський або не розуміє ситуацію на фронті, або не отримує достовірних даних.

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"Не виключено, що Зеленського обмежили, або він самообмежився в отриманні об’єктивної та достовірної інформації про ситуацію на фронті. Маю підкреслити, що з таких обмежень починається втрата влади, адже президент втрачає розуміння ситуації в державі та стає маріонеткою в чужих руках. Так само було з Януковичем, який до грудня 2013 року вважав, що користується підтримкою населення", – додала Фріз.

Народний депутат наголосила, що Росія не робить кроків до припинення вогню, а Зеленський продовжує відводити війська. "Будь-які переговори або домовленості мають починатися лише після виконання попередніх угод. Це тест на спроможність дотримуватися угод. Росія не здатна виконувати домовленості від часів, про які наголошував ще Бісмарк. Перший пункт Мінських домовленостей передбачає припинення вогню. На дотриманні саме безпекового фактору Мінську наполягають усі сторони Нормандського процесу. Тому виглядає логічним й елементарним, аби особа, що посідає посаду очільника України, вимагала від Росії припинення вогню згідно з першим пунктом Мінських домовленостей, не забігаючи в кінець цього списку", – зазначила Фріз.

"Але Зеленський вважає, що треба "просто перестати стріляти", і одноосібно відводить війська, втрачає українські території, захисників, які віддають своє життя. Треба перестати стріляти, але не нам!" – підкреслила політик.

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Також вона нагадала, що Офіс президента постійно робить кроки, які потрібні Росії для підтвердження тези про громадянський конфлікт в Україні, і уникає теми Криму. "Офіс президента робить усе, що лежить в площині інтересів Росії. Ми вже не чуємо жодного слова про Крим. ОПУ не вимагає посилення санкцій проти агресора. Ми взагалі не чуємо з Банкової жодної згадки про агресора", – наголосила Фріз.

"Розведення військ має сенс, коли відсутній вплив на обидві сторони конфлікту. Втім, ЗСУ зараз майже не відповідають на обстріли з ОРДЛО, а окуповані території перебувають під повним контролем та управлінням Кремля. Тому припинення вогню – це виключно питання ініціативи агресора, на якого слід тиснути, а не виконувати його забаганки", – переконана Ірина Фріз.

"Не варто розраховувати на те, що політичне шоу та замовні переслідування дозволять відвернути увагу українців від здачі інтересів нашої країни", – додала Фріз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188422
 
   
 Топ коментарі
 
Это не просто отвод войск. Это сдача государственной территории. По факту гос. измена...
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А за что уважать генералов и адмиралов,терпящих такого гавнокомандующего?
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а куди йому діватись ?
мудрий нарід так розпорядивсь..
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Бидло і гопник.
Як і його виборці.
Вони від цього шаленіють, то у них ознака =крутості=.
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Так треба було адміралу теж руки в кишені запхнути і в більярд погратись.
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А в загалі, в армії, таким дебілам насипали до кишень піску і їх зашивали...
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За три месяца при президенте Порошенко в 2019 году число погибших героев ВСУ (ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ) составило 19 человек, при новом гидранте - 39 (ресурс Рупор). А может надо не разводить, как говорит не лох, а просто давать ответ.
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Ты ещё веришь в славянское православное бурятство?
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Пані Фриз, це зовсім не гра. Не треба відмазувати це чмо, не доповідають йому і т.д. Ви мусите коректно, бо ще й на вас накатає заяву.

Воно все робить свідомо, бо Україна йому не рідна. Те, що воно народилося на цій землі - взагалі нічого не означає.
Воно її паплюжило все своє бидло-життя. А тепер реалізовує те, про що патякало.

І тільки виродки-зебіли вищали і "вірували". Такі ж вороги України, одне до одного, як і їхній нарик. Та й решта "борців"-"патріотів". Придурки. А зараз шукають винного ...
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та всё стало на "свои места" после интервью папаши...там всё чётко было изложено...яблочко от яблони...увы...
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Что интересно, немногие сторонники Зеленского, которые здесь пытаются выступать, сосредотачиваются на одном Порошенко - он и такой, он сякой, и вообще. Это относится и к позорным ботам, которые работают не столько за Зеленского, сколько против Украины.
Но ни один, подчеркиваю, ни один сторонник Зеленского, не выступает с защитой именно Зеленского, его позиции, его действий, его планов, его кадровой политики, его стратегии и тактики. Не показывает и не объясняет результатов его работы, никак эти результаты не оценивает.
Вот почему, блин, так происходит? Где те 73% избирателей, которые за него проголосовали?! Ау-у-у-у! Вы же за него голосовали, почему молчите?
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Точно подмечено, что не отстаивают действия.
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уже год прошел-а зебобики одно-"Порошенко виноват"...херовому танцору усё мешает...а зебилы как овцы идут за ба-м на "заклание"... Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 7277
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потомучто Зеленскому ещё долго разбирать завалы
устроенные с 2014 года
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эй там , миротворцы хреновы, уймитесь пока вас не отправили в Ростов
кого вы пытаетесь перехитрить или ублажить?
Став те минный забор и спасайте экономику и народ.
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Безпрецендентне свавілля зараз у нас у владі.
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...Эци́х (от груз. цихэ (ციხე) - крепость[1]) - вымышленное исправительное учреждение и вид наказания на Плюке в художественном фильме «Кин-дза-дза!».Как вид наказания эцих представляет собой металлический ящик на колесах и с крышкой. Провинившегося помещают внутрь эциха, часто на длительный срок (вплоть до пожизненного).«Эцихом» также называют тюрьму-склад, где хранится много ящиков-эцихов с узниками внутри.«Эцихом» называют и сам факт заключения в эцихе. Есть две разновидности эциха как меры наказания: «эцих с гвоздями» и «эцих без гвоздей».В некоторых случаях возможна замена эциха на денежный штраф. Другой альтернативой эциху является транклюкация (смертная казнь).Пожизненный эцих с гвоздями полагается за контрабандный КЦ, а также тем, кто не присел перед господином ПЖ...
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%AD%D1%86%D0%B8%D1%85
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Ничё такая помощница у Петра... Россия не прекращает обстрелы, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина, - Фриз - Цензор.НЕТ 6939
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Знову Петро. А де Зе, чому не хвалите?
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Фриз отметила, что Зеленский или не понимает ситуацию на фронте, или не получает достоверных данных.- "зеленые слуги " не должны ничего понимать ,они должны выполнять указания рашистского хозяина и возвращать Украину туда ,откуда она пыталась после Майдана вырватся в рашистско- путинскую кабалу
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Маршала Финляндии Маннергейма из Зели не выйдет,Трус не играет в хоккей... Россия не прекращает обстрелы, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина, - Фриз - Цензор.НЕТ 7435
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Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь "Русского мира".
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-"усилилось желание"...это ж нада такое сказануть...ей Богу что-то в голове у Зе " не на месте"...может совесть...?! Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 9557
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Чмушник пытается усидеть на двух стульях, понимает, что дальше может всякое, если дальше Украину нагибать. Но Оманские обязательства - тоже не подарок. Пряник он всегда такой - сегодня сладкий, завтра - диабет
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А шо делать? Зеленского охраняют и обслуживают люди присланные с расии ...Не украинские же сыны охраняют его...
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Ну так у дваждынесудимого тоже так было, и что это ему дало.
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Зеленський нищить армію, Україну
Армію готують до придушення майдану? Гайки закручені!
https://www.youtube.com/watch?v=b_TTYVnquYI&t=130s
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де викопали, за блоком на виїзді з Красика?
А зняли з якого дубля? Росія не припиняє обстріли, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 8435
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ГОСИЗМЕНА, ЗВОНИТЕ БАКАНОВУ АХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХХАХАХАХХАХАХАХА А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО ТО ЄТО ГОСИЗМЕНА+УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ.
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Фриз,отрывайте толстые жопы порохоботов от диванов,раздай им ружья и возглавь атаку на супостата,покажи пример,а не марайте бумагу своими перлами,ДА,и Педро вам в помощь.Лихо,по-молодецки вперед на супостата
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«Зеленский все», - Гордон заявил, что с Youtube пропало интервью с экс-советником Путина по экономике, пророчащим крах Зеленского

2:16:33 Илларионов у Гордона о Зеленском: "... ни одного признака того, что он овладел элементарными азами государственного управления и понимания того, что окружает, нет. Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем он будет дольше находиться на этом посту, тем больше ущерба он нанесет Украине".

Так же, интервью блокировалось РФ из-за информации
1:21:13 об убийстве Немцова
2:48:21 о том, что заставило Путина пойти на обнуление своих президентских сроков2:55:27 о том, насколько важен для Путина суд в Гааге по делу о сбитом «Боинге» MH-17

Гордон. "Зеленский все?" Ответ. "Да."
"Он случайно попал на эту должность. И самая большая проблема с ним, что он не по злобе, но как говорит пословица "благими намерениями дорога в ад вымощена. Не понимая последствий своих действий, он ввел в заблуждение, он обманул украинское общество. Он пообещал украинскому обществу то, что он не сможет ему дать".

Зеленский напомнил Илларионову Николая ІІ.
.."Он действительно ненавидел войну, у него были самые благие намерения. Чем он закончил? Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей.. Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития.Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей".

.. нынешнюю политическую систему в Украине необходимо снова полностью перезапускать.
"Нужно начинать с начала. С новой Рады. С нового Президента. Потому что продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев. За это время промышленность просядет еще дальше. Еще несколько сот тысяч или миллионов украинцев уедут на заработки. А Путин начнет еще одну операцию на Донбассе или в другом месте. Это просто потеря времени, потеря ресурса, потеря самого активного ресурса, который есть. Это люди. Люди будут уезжать из Украины еще с большей скоростью. Еще меньше талантливых, способных, предприимчивых, умных людей будут оставаться здесь. И это означает, что восстановление Украины будет осуществляться еще с большим трудом".

..на "нормандской встрече" в Париже Зеленский проиграл Путину со счетом "0:26".
"Зеленский проиграл по всем пунктам. Путин обыграл его по всем возможным пунктам. Там нет ни одного выигрыша. Зеленский оказался слабее, чем Путин думал".
.. Зеленскому сегодня можно посоветовать только лишь никогда больше не вступать в переговоры с Путиным ни при каких условиях.
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"- Небо… небо не видело такого позорного пацака как ты, Скрипач Пианист!.. Я очень глубоко скорблю…"
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Ігра в інтєрєсах Путєна була зіграна у Мінську шість років тому і педротам гідності не варто тепер звалювати цю свою нищівну перемогу на якихось зерадників...
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Вовчик просто продолжает традиции патужного мыролюбства своего папередника. Но чуть больше года назад это называлось ,,перемога" .А теперь упс ....и зрада зрадная . А сегодняшняя ситуация на фронте это результат минских посиделок в сентябре 2014 года .
И еще цитата автора -,,необходимо возвращаться к международному влиянию на рассею"
Огласите пожалуйста как на нее влияли до 2019 года , когда ,,73% всепропали!" ? И каковы же были патужные результаты этого влияния перед Президентскими выборами 2019 ?
Еще один перл -,,ОПУ не требует усиления санкций против агрессора" . А предыдущий ОПУ требовал усиления санкций ? От кого же он требовал если по идее он должен был их вводить и усиливать , а НЕ требовать от кого то
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Насправді, "корні проблєми" тягнуться ще глибше. Як мінімум до тих відважних миролюбів, яких мало не за місяць до славної однотурової перемоги попереджали про згубність відмови від міжнародних переговорів у Женевському форматі на користь переговорів з сепараристами під егідою. Наш Вовочька для однотурових петріотів став прекрасною хвігурою, на яку можна звалити всі свої згнилі миздобутки. Вкупі з новимі наработкамі зенаступніків вони просто "розчиняться" та "перепріють". Аж самому цікаво, що б вони казали, якби П. Рошенко отримав другий термін і той же процес зараз проходив з гідністю - далі валили б все на Вовочьку Пу?
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От якби Барига лишився на другий термін то коїлось би теж саме , але порохоботи рохкали би зовсім інше .Що в них патужна перемога , а кацапи вже останній хрін без сілі доїдають , скоро жерти один одного почнуть бо так ім Святий Пєдро каже, та порохоботські пропагандисти поки народне бабло по офшорах тицал та власних дітей у Лондон від негараздів життя по-новому вдома
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Ой а чего этот пост в спаме делает ? Опять какой то мерзости правда очи колет ? Ну ничего и в спаме прочитаем если нужно. Воспроизвожу :
Їгра в інтересах путєна була зіграна у Мінську шість років тому і педротам гідності не варто звалювати цю свою нищівну перемогу на якихось зрадників
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он усталллл...может пора просто уйти...?! а то так не станет ни Украины ни Квартала... Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 6316
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убил Цензор меня ни за что... Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 4119
крест поставил...
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Напоминает анекдот о блондинке за рулём.
которая пёрла по встречной.
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следует понимать что пан Зе как не был лидером так им спустя год и не стал...и всё у него рушится...только в голове -"МИР и РАЗВЕДЕНИЕ"...второй потенциальный Ющенко... Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 3667
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Зеленський це російський резидент... Не розумію, чого всі дивуються що він любить росію і не любить Україну.
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вот возникает вопрос-а как он будет смотреть украинцам в глаза когда в рашке "копытнётся" пуйло и начнётся бунт...?! неужто раскается...и попросит прощения...мол-"не туда шли.бес попутал"...?! Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 4126
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Хороший вопрос. Да никак. Обратите внимание, как этот ЧЕРТ, в смысле преЗЕдент, четырежды откосивший от армии, общается с командущим ВМС Игорем Воронченко. Руки в карманах. Спасибо, что хоть не на корточках и без семок, Быкота криворожская(((
Росія не припиняє обстрілів, а Зеленський продовжує відводити війська - це гра в інтересах Путіна, - Фріз - Цензор.НЕТ 5269
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показывает офицеру,как он умеет в карманный бильярд шпилить..
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Никак не будет.
Превратит Украину в Малоросию, сдаст вместе с 73% гребаных тупых хохлов, голосовавших за него, ***** и свалит Москву.
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Она хочет чтоб за её вся страна воевала.
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Нелох решил сам наступить на грабли !!!! А возле граблей всегда ...где-то рядом вилы !!!
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да нет никаких 73%. пролохали пенсионеров, и всьо. Пенсы уже его проклинают, дальше они будут агитировать своих детей обезвредить Зеленского
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Благодаря разведению сил на Донбассе уменьшилось количество обстрелов, поэтому власти готовят новые участки, заявил глава государства.
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эти порохососные ************ уже столько раз сказали про отвод войск, что такое чувство, будто ВСУ уже отвели на территорию Польши! хватит ныть, уроды! вы свое время просрали! ваше место на политической мусорке страны!
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что сказать, Порошенко тоже ошибся, не надо было ЮВТ топить и шельмовать
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