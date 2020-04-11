 За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 105 116 осіб, зафіксовано один летальний випадок, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ у фейсбуці.
Інтенсивний показник захворюваності склав 274,9 на 100 000 населення. Це на 42% менше епідемічного порога в Україні.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 3 із 17 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 2 — типу А(Н1)pdm09, 1 — типу B.
З 30 березня до 5 квітня проти грипу вакцинувалися п’ятеро людей. З початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 019 осіб. Жоден померлий від грипу впродовж цього сезону не мав щеплення.
Динаміку захворюваності на грип та ГРВІ протягом епідемічного сезону 2019/2020 дивіться у інфографіці.
а говорили шо коронавирус это такой китайский насморк
от восьми до девяти (с 20 до 9)
"Страшилка та психоз у світі"
У зв'язку з тим, що кінотеатри зачинені, трансляцію будут вести ЗМІ
Женщина работала продавщицей в Москве. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина.
Все это время она оставалась в квартире, где также проживал ее гражданский муж. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Ее задержали полицейские. Правоохранители сейчас выясняют, что..б
Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19
https://fakty.com.ua/ua/svit/20200411-chergy-shvydkyh-v-rosiyi-ne-vstygayut-pryjmaty-hvoryh-na-covid-19/
У Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом - біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.
Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під'їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.
У порівнянні з даними минулого тижня, кількість госпіталізованих з коронавірусом збільшилась удвічі. У 85% пацієнтів виявили пневмонію.
от і судіть про стан нашої захищенності та ефективність ЗЕкарантину, якщо хоч на третину це правда
мальчиккарантин?
Перейди на Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова
попри те що нам наср@ти на здоров'я і раціон харчування зебілів, все ж слід їх розглядати як потенційних переносникыв зарази. Типу щурів, голубів, кліщів. І лише з цих міркувань можна побажати зебілам бути здоровими хоча би у плані інфекційних захворювань. А також у плані паразитів (бліх, глистів тощо).
Вот что значит интуиция. Будущее бросает длинные тени.
Дык фсе хорошо,прекрасная маркиза,
Покакать нам на этот вирус...