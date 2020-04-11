 За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 105 116 осіб, зафіксовано один летальний випадок, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ у фейсбуці.

Інтенсивний показник захворюваності склав 274,9 на 100 000 населення. Це на 42% менше епідемічного порога в Україні.



За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 3 із 17 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 2 — типу А(Н1)pdm09, 1 — типу B.



З 30 березня до 5 квітня проти грипу вакцинувалися п’ятеро людей. З початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 019 осіб. Жоден померлий від грипу впродовж цього сезону не мав щеплення.



Динаміку захворюваності на грип та ГРВІ протягом епідемічного сезону 2019/2020 дивіться у інфографіці.

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