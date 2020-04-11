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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (225) ГРВІ (113) ЦГЗ (93)

 За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 105 116 осіб, зафіксовано один летальний випадок, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

З 30 березня до 5 квітня на ГРВІ та грип в Україні захворіли 105 116 людей. Із них 39,5% — діти віком до 17 років. Одна людина померла від ускладнень внаслідок грипу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ у фейсбуці.

Інтенсивний показник захворюваності склав 274,9 на 100 000 населення. Це на 42% менше епідемічного порога в Україні.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 3 із 17 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 2 — типу А(Н1)pdm09, 1 — типу B.

З 30 березня до 5 квітня проти грипу вакцинувалися п’ятеро людей. З початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 019 осіб. Жоден померлий від грипу впродовж цього сезону не мав щеплення.

Динаміку захворюваності на грип та ГРВІ протягом епідемічного сезону 2019/2020 дивіться у  інфографіці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ

За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 105 116 осіб, зафіксовано один летальний випадок, - ЦГЗ 01

За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 105 116 осіб, зафіксовано один летальний випадок, - ЦГЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188420
 
 
 Топ коментарі
 
грипп... это грипп, сезонное заболевание, ежегодное
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Окрім тупо організованого карантину ще присутня психічна атака на українців і бажання СН переробити усі брудні справи поки нема протидії.
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та вы шо !!!
а говорили шо коронавирус это такой китайский насморк
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а возможно кто то киздит, когда говорят нам о том, что вирулентность коронавируса намного больше чем обычного гриппа. 105 116 зараженных гриппом и сотни коронавирусом.или корона не такая приставучая как грипп или не выявленных случаев коронавируса в десятки раз больше. склоняюсь ко второму.
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комендантский час ввести
от восьми до девяти (с 20 до 9) За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 105 116 человек, зафиксирован один летальный случай, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6002
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У нас было 2 пакета имбиря, 75 таблеток витамина d, 5 упаковок борной кислоты, полсолонки аскорбинки и целое множество спиртов всех сортов и расцветок, антидепрессанты, а также абсент, самогон, ящик пива корона, пинта чистого гихлорита натрия и 2 дюжины ампул витаминов. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение - это метил. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем метиловые зомби. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
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"Страх та ненависть в Лас-Вегасі"..?
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Рімейк...
"Страшилка та психоз у світі"

У зв'язку з тим, що кінотеатри зачинені, трансляцію будут вести ЗМІ За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 105 116 человек, зафиксирован один летальный случай, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7969
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грипп... это грипп, сезонное заболевание, ежегодное
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сомневаюсь, что кто-то проводит анализ для выяснения возбудителя ОРВИ, а в условиях нынешней истерии (для успокоения больных) стоило бы проводить тесты для всех с признаками ОРВИ!
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Партия СН передала 100 000 рулонов туалетной бумаги для борьбы с коронавирусом.
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Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина работала продавщицей в Москве. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина.

Все это время она оставалась в квартире, где также проживал ее гражданский муж. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему Бешиму Дурдыеву смертельные ножевые ранения. Ее задержали полицейские. Правоохранители сейчас выясняют, что..б
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Во всём мире отмечают рост домашнего насилия при домашних арестах. Что, впрочем, совершенно очевидно.
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Да там сейчас СЕГОДНЯ жесть ...- Скоріе не успевают "разгружаться " - цепь - очередь мАсквабад горит - а пУтлер сдріснул на Валдай в Бункер - хавайте кАцапье...

Черги швидких: в Росії не встигають приймати хворих на Covid-19
https://fakty.com.ua/ua/svit/20200411-chergy-shvydkyh-v-rosiyi-ne-vstygayut-pryjmaty-hvoryh-na-covid-19/


У Москві різко збільшилася кількість заражених коронавірусом - біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.
Лікарні не встигають приймати хворих. Затори утворилися на під'їзді до Федерального клінічного центру високих медичних технологій у місті Хімки Московської області.
У порівнянні з даними минулого тижня, кількість госпіталізованих з коронавірусом збільшилась удвічі. У 85% пацієнтів виявили пневмонію.
За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 105 116 осіб, зафіксовано один летальний випадок, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 40
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захист від грипу такий самий, як від коронавірусу
от і судіть про стан нашої захищенності та ефективність ЗЕкарантину, якщо хоч на третину це правда
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Сколько заболело молдых и без потологий грипом,а сколько короной молодых и без потологий. А что обноружено без симптомов это не в счет. Вот и вся правда про это шахрайство.
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Ну, осложнения тоже имеются - гонорея, герпес.
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Как же так? Неужели карантин не защищает? Или он выборочно защищает от короны?
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Корона корона
Перейди на Антона
С Геращенко на Кличко
Потом Ляшку в очко
Возвращайся через Киву
Парубию зайди красиво
Пристыкуйся до Петра
Бо ему уже пора
Коси политика всякого
Даже Арсена Авакова
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Тебе и тебе подобным уже нужно замотаться в беленькое и ползти на кладбище пора
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слабенький ты в коленках зебыльчик что то сделать. За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 105 116 человек, зафиксирован один летальный случай, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7648
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Він же не просто так пише це лайно! У нього мабуть є значні психологічні проблеми, які пов'язані з поганим здоров'ям.
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Сашо,
попри те що нам наср@ти на здоров'я і раціон харчування зебілів, все ж слід їх розглядати як потенційних переносникыв зарази. Типу щурів, голубів, кліщів. І лише з цих міркувань можна побажати зебілам бути здоровими хоча би у плані інфекційних захворювань. А також у плані паразитів (бліх, глистів тощо).
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А бахила на голову налазит? Чтоб вместо шапочки. С какого - то рожна купил 500 пар прошлым летом. И маски медицинские --300 штук. Где -то приткнул- до сих пор найти не могу. Найду после эпидемии.
Вот что значит интуиция. Будущее бросает длинные тени.
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Окрім тупо організованого карантину ще присутня психічна атака на українців і бажання СН переробити усі брудні справи поки нема протидії.
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На 42% меньше...
Дык фсе хорошо,прекрасная маркиза,
Покакать нам на этот вирус...
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Очередь из машин скорой помощи перед больницей в Химках.
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