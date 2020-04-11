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 Суспільство, Здоров'я
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 7 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано на Черкащині, одна людина померла, - ОДА

У Черкаській області діагностовано 93 випадки інфікування коронавірусом COVID-19, одна людина померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар.

За минулу добу обласний лабораторний центр МОЗ дослідив ще 107 зразків. 7 виявилися позитивними на COVID-2019: м. Кам‘янка - 6, з яких двоє дітей, Черкаський район - 1. Усі - контактні особи інфіковані, перебувають на амбулаторному лікуванні, форма захворювання легка.

Отже, на сьогодні в області зафіксували 93 випадки інфікування коронавірусом:

Черкаси - 20
Черкаський район - 2
Кам'янка - 37
Умань - 12
м. Сміла - 3
Смілянський район - 2
Шполянський район - 4
Городищенський - 6
Маньківський район - 4
Лисянка - 2
Канів - 1.

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Глава ОДА окремо зазначив, що в області зафіксовано летальний випадок від коронавірусу COVID-19.

"На жаль, 73-річний пацієнт Черкаської інфекційної лікарні, в якого виявили COVID-2019, помер. Чоловік проживав в обласному центрі, мав складну супутню кардіологічну патологію. До лікарні його госпіталізували 6 квітня, перебував у тяжкому стані. Висловлюємо співчуття рідним!" - написав він.

"Попереду святкові дні. Залишайтеся вдома! Самоізоляція, мінімізація контактів - наш найдієвіший захист!" - додав Боднар.

7 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано на Черкащині, одна людина померла, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188419
 
 
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имел сложную сопутствующую кардиологическую патологию



но умер от коронавируса 7 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Черкасщине, один человек умер, - ОГА - Цензор.НЕТ 37
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У моїй юності, баба Юля розвивала схожий сценарій з пташиним грипом.
Тоді, їй не вдалося втілити свій сценарій у життя.
Але, знайшлися послідовники у вигляді как-цапа *****, який сценарій баби Юлі таки втілив, під кодовою назвою "китайський коронавірус".
Капіталістичний світ, цей сценарій підтримав, бо під такий сценарій можна законно відправити на той світ мільйони зайвих пенсіонерів і "успішно" воювати зі злом.
Все напрочуд логічно.
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У моїй юності, баба Юля

*******
Ваша баба, канєшно, жостка женщіна!
Як вам тільки вдалося вижити в таких кардинально несприятливих умовах?
Капєц!
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