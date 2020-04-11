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 Київські новини, Суспільство
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 48 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 396 хворих, - Кличко

Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 осіб. Один випадок - летальний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

"Динаміка розповсюдження вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. За добу, що минула, в столиці ще один випадок – на жаль, летальний.

Загалом у Києві вже 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли:
-20 жінок, віком від 21 до 82 років. Три дівчинки - 3, 11 та 15 років.

-24 чоловіки, віком від 20 до 82 років. І 12-річний хлопчик.

Серед киян, що захворіли за минулу добу, – 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнти. Інші - лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.

Я ще раз звертаюся до всіх: не применшуйте загрозу, не нехтуйте правилами! І нагадаю: цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. - Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.
Тому, не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати!￼ Залишайтеся вдома! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", - закликав жителів столиці Віталій Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

48 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 396 хворих, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188417
 
   
 Топ коментарі
 
На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков.
У меня есть вопрос: где это все?
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Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов.
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Песков лошара, Ан краще знає.
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ожидали "пика" к середине апреля. НО "динамика тревожная"...
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то был тупой тявк... и вообще вырвано из контекста.
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Опять попы и целовальщики досок под раздачу попали!
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Так Пасхи еще не было , а ты на попов нарекаешь. И вербу еще не святили. И заболевают те, кто был инфицирован задолго до сего дня. При чем здесь попы. В храм люди ходят не ежедневно, а сейчас сообще посещение ограничено. А в АТБ почти каждый день. Взял тележку после ковидника , или корзинку после двадцати инфицированных - а потом нос почесал, -вот тебе и пожалуйста.
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Сьогодні в АТБ як у мурашнику було...
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Певно, ще і травень будемо карантинити..
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Вакцина против коронавируса может быть готова в сентябре 2020 года
Испытания вакцины против COVID-19 на людях могут начаться в течение ближайших двух недель. Статья в Таймс о разработке Оксфордской лаборатории https://www.thetimes.co.uk/edition/news/coronavirus-vaccine-could-be-ready-by-september-flmwl257x
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Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов.
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Увы, при наших реалиях - карантин единственный способ избежать заражения и роста заболевших, независимо от декларируемых цифр.
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пора киевлянам готовиться к земле, как говорил Виталька
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Согласно исходных данных в Украине пик заболеваемости будет не раньше 22 июня 2020 года.
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На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков.
У меня есть вопрос: где это все?
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В частной лаборатории тест 1600,забор крови 500.
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В аптеке тест 340 грн. наш Украинский, а палец можешь себе и сам прокусить.
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Не справимся.Не так страшен короновирус,как работа зели и его команды.Люди без денег,многие теряют работу и доход,практически все на нервах,у ледей прединсультное состояние.Зеля нам дорого обойдется.
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УЗКОЛОБЫЙ ДЕГЕНЕРАТ)). УМНОЖАЙ ЭТУ ЦИФРУ КАК МИНИМУМ НА 50!!
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Ученые посчитали что в мире выявлено только 6% от общего числа зараженных, получается общая цифра около 20 млн.
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Власть разгоняет корововирус, ибо педалик рассказал только про заболевших, умершего и антиконституционных мусоров с незаконными штрафами, но ни слова о выздоровевших.
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Цифра выздоровевших будет появляться не раньше, чем через пару недель после того как стали их выявлять. И это в лучшем случае.
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Да сразу писали, что связано с режимом работы медработников, а не с реальной картиной. Но эти клоуны привыкли из всего делать шоу.
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Коронавирус в рашке: колонны скорых стоят в пробках в Москве и пригородах (Видео)

https://youtu.be/o1IyM_s1q-Y
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Успагойся.
Они стоят в очереди на дезинфекцию.
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«Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряжённо, в героическом, авральном режиме», - приводит ТАСС слова Пескова в эфире Первого канала.
Он отметил, что ситуация в Москве и Санкт-Петербурге очень напряжённая из-за растущего числа заболевших.

48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 4442

...
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а!! тогда я узбагоился...ну раз все там под контролем )))))
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Срашке нельзя выпадать из общей картины пандемии. Это, как карманник в автобусе, еще и руку в помощь подать может, улыбаясь.
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Это они все в Гидропарке на тренажерах заразились.
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на прогулках в лесу по ночам. когда менты дрыхли.
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кто там на параше тесты хотел покупать?

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что 10 тыс. бесплатных тестов из России страна израсходовала на проверку транзитных пассажиров, дальнобойщиков и строителей АЭС из России. Он сказал в интервью Tut.by, что не знает, о чем говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда сообщил о помощи Белоруссии.
По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тыс. тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тыс. Переговоры по покупке 30 тыс. тестов у России застопорились. По его словам, Белоруссия получила 50 тыс. тестов из других стран. Также господин Макей сомневается в эффективности российских тестов. Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. «Так что нам сейчас эти тесты не нужны»,- сказал он.
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Все познается в сравнении. Незабывайте ТВ у олигархов там только панику нагнетают.
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Дальше можно уже не считать, что говорит о бестолковости принятых мер, вирус сАбаковцев не боится его не оштрафуешь и не ударишь дубинкой! Прекращайте истерию в СМИ, пропагандируйте меры безопасности, но не заставляйте людей, пусть поступают на свое усмотрение, ведь прежде всего ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЛЕЖИТ НА НАС САМИХ! В маске, респираторе, противогазе, скавандре или вообще без них, сидеть дома или не сидеть оставьте этот ВЫБОР на каждым (право на свободную ЖИЗНЬ или СМЕРТЬ)!
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Ни в одном Законе Украины нет слова САМОИЗОЛЯЦИЯ,в Конституции и подавно...
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Здесь же, немного ниже, приведено число заболевших за сутки в Киеве - 39. Заврались все окончательно.
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