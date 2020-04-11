 48 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 396 хворих, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

"Динаміка розповсюдження вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. За добу, що минула, в столиці ще один випадок – на жаль, летальний.



Загалом у Києві вже 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.



Захворіли:

-20 жінок, віком від 21 до 82 років. Три дівчинки - 3, 11 та 15 років.



-24 чоловіки, віком від 20 до 82 років. І 12-річний хлопчик.



Серед киян, що захворіли за минулу добу, – 5 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнти. Інші - лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.



Я ще раз звертаюся до всіх: не применшуйте загрозу, не нехтуйте правилами! І нагадаю: цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. - Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.

Тому, не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати!￼ Залишайтеся вдома! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", - закликав жителів столиці Віталій Кличко.

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