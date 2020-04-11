 48 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 396 хворих, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".
"Динаміка розповсюдження вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. За добу, що минула, в столиці ще один випадок – на жаль, летальний.
Загалом у Києві вже 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
-20 жінок, віком від 21 до 82 років. Три дівчинки - 3, 11 та 15 років.
-24 чоловіки, віком від 20 до 82 років. І 12-річний хлопчик.
Серед киян, що захворіли за минулу добу, – 5 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнти. Інші - лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.
Я ще раз звертаюся до всіх: не применшуйте загрозу, не нехтуйте правилами! І нагадаю: цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. - Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва.
Тому, не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати!￼ Залишайтеся вдома! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", - закликав жителів столиці Віталій Кличко.
Испытания вакцины против COVID-19 на людях могут начаться в течение ближайших двух недель. Статья в Таймс о разработке Оксфордской лаборатории https://www.thetimes.co.uk/edition/news/coronavirus-vaccine-could-be-ready-by-september-flmwl257x
У меня есть вопрос: где это все?
https://youtu.be/o1IyM_s1q-Y
Они стоят в очереди на дезинфекцию.
Он отметил, что ситуация в Москве и Санкт-Петербурге очень напряжённая из-за растущего числа заболевших.
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что 10 тыс. бесплатных тестов из России страна израсходовала на проверку транзитных пассажиров, дальнобойщиков и строителей АЭС из России. Он сказал в интервью Tut.by, что не знает, о чем говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда сообщил о помощи Белоруссии.
По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тыс. тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тыс. Переговоры по покупке 30 тыс. тестов у России застопорились. По его словам, Белоруссия получила 50 тыс. тестов из других стран. Также господин Макей сомневается в эффективности российских тестов. Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. «Так что нам сейчас эти тесты не нужны»,- сказал он.
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-rossii-iz-za-epidemii-voznikli-ogromnye-ocheredi-skoryh-v-moskve-poslednie-novosti-50081524.html