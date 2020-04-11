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 Київські новини, Суспільство
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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

- Голосіївський - +9
- Дарницький - +10
- Деснянський - +2
- Дніпровський - +5
- Оболонський - +1
- Печерський - +6
- Подільський - +3
- Святошинський - +2
- Солом'янський - +3
- Шевченківський - +7

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві не запроваджуватимуть на вихідних комендантську годину, - Кличко

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 84. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 49 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 56, у Шевченківському - 51, Голосіївському - 38, Оболонському - 25, Подільському - 26, Дніпровському - 28, Деснянському - 22.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 17.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому районі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188416
 
 
 Топ коментарі
 
Так, MortalRate посчитали - 73/2511 * 100% = 2,9%
Давайте посчитаем CureRate ("излечимость") - 79/2511 * 100% = 3.14%
Теперь мы знаем, что шанс помереть 2.9%, шанс вылечиться 3.14%, шанс услышать манипуляции с циферками от дядек в костюмах 93.96%
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немецкий профессор советует умножать количество умерших на 800. получится кол-во инфицированных, включая тех, кто (почти) не болеет.
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а в чсем его авторитет, в том что он немецкий?
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наличие мозгов видно. на общем фоне несущих откровенную чушь очень хорошо видно. для меня достаточно. если для тебя нет, "ступай себе мимо" (с) или поищи его фамилию и научные работы.
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Так, MortalRate посчитали - 73/2511 * 100% = 2,9%
Давайте посчитаем CureRate ("излечимость") - 79/2511 * 100% = 3.14%
Теперь мы знаем, что шанс помереть 2.9%, шанс вылечиться 3.14%, шанс услышать манипуляции с циферками от дядек в костюмах 93.96%
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И это всё из-за куршавельских туристов? Или это и следующие волны эвакуации такое сделали?
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Ну, говорят в Николаевсой области вирус привезли из Польши две пенсионерки. Шо заробитчане, шо туристьі - и те ите гнидьі конченьіе
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А выздоравело сколько? Чи потрошиная реформа здравохранения выздоравлению не способствует?
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Ну что вы, конечно способствует, только за границей, особенно в Испании, куда недавно летал лечится главный потрох.
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Видимо поступила новая партия эвакуированных туристов.
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Святошин 17 - Печерськ 84:
зразу знати, хто де швендяв
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Главное, что вовка зеленски делает себе по десять тестов день. он со страха одел второй памперс и спрятался под кровать, чтобы короновирус его не достал
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