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 Зеленський про візит на Донбас: Посилилося бажання закінчити війну і досягти миру

Після відрядження на Донбас посилилося "бажання закінчити війну і досягти миру, щоб кожен українець забув жахи втрат і завжди почувався в безпеці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в тeлеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було перше відрядження за багато тижнів. У карантин спілкування обмежене. Але хотів побачити наших військових на Донбасі.

Зараз наші військові живуть у червоному режимі: обмежено пересування між містами та відрядження, вони користуються засобами захисту, постійно міряють температуру.

Сьогодні приїхав підбадьорити, показати нашу підтримку й переконатися, що військово-мобільні госпіталі в зоні бойових дій готові надати всю необхідну допомогу.

У частині, яку відвідав, є мобільна ПЛР-лабораторія, пересувний хірургічний кабінет, пересувний рентген-комплекс та мобільний стоматологічний кабінет.

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Дорогою до Богданівки, в полях, посеред озимої пшениці, майоріла велика хмара диму. Це ще більше загострило відчуття війни. І хоча на ділянці розведення сил "Петрівське", як і на інших двох, обстрілів немає, цей дим ще більше підсилив бажання закінчити війну та досягти миру.

Щоб кожен українець забув жахіття втрат і завжди почувався в безпеці. Ми все з вами витримаємо і переможемо. Обов’язково – разом", - написав президент.

Зеленський про візит на Донбас: Посилилося бажання закінчити війну і досягти миру 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188412
 
 
 Топ коментарі
 
он предатель Украины, агент кремля.
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Чёрт 80-го уровня. Четырежды откосивший от армии преЗЕдент общается с командущим ВМС Игорем Воронченко. Руки в карманах. Спасибо хоть не на корточках и без семок, быкота ты криворожская Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира - Цензор.НЕТ 1147
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да всем срать.чтот этот упырь зеленый там вякает.этого подонка-мародера ждет ростов.сразу после карантина
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вот никак не йму, войнушка в его бошке прекращается до кокса или таки после ?
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Остановите сдачу страны. Остановите ЗЕбила.
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ОМАНО-КРИВОРОЖСКИЙ ОСЕЛ-----ты вообще понимаешь,что такое армия ?????
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Дивно. То талдичать про якийсь внутрішній конфлікт, якісь ради і платформи примирення хочуть створити, а тепер - про якусь війну, Ви вже якось там визначіться, не засирайте людям мізки.
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***** о сраки, шо у него там усилилось желание... Пилять, ну где оно взялось на нашу голову???
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Путинская шестёрка, он о тебя ноги вытирает, а ты его лижешь.
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ТО ДІЙСНО ЯК ЗЕЛЕНІ ЧОЛОВІЧКИ
ДЕ ЗНАКИ ЯКОЇ ДЕРЖАВИ ЦЕ ЧУВИДЛО В МАСЦІ?
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Хто тепер скаже що блазень від армії косив?
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"Я увидел в глазах каждого российского наемника и каждого снаряда, летящего в нас, желание прекратить войну."
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Господи, и надо же было выбрать это недоразумение президентом?! Отменят карантин и надо гнать эту падлюку безмозглую. Несчастная Украина, идиоты ее избиратели и несчастный народ. Ах, да, забыла - счастливые олигархи.
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Зе смотрел в бинокль прямо в сторону врага "! Ермак, должно быть, договорился чтобы тихо было -сегодня, только 2 обстрела на всем фронте.

Орденами время награждать друг друга....Козак передаст медали корешу Ермаку и новые инструкции от кремля= ***** путина.
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Щоб швидко завершити війну з Росією треба Президенту України оголосити війну США і зразу капітулювати.Інших варіантів закінчення війни з козломордими не існує.
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Все Зеленскому что то кажется, то в глазах путина что то увидел, то в голове уже война закончилась...Теперь облако дыма желания вызвало...Ему не мешало бы протестироваться. Но не на вирус, а на IQ. Это бы прояснило многое из происходящего в Украине.
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Вов, а чего ты в маске? Надо же просто перестать чихать и само пройдёт. Зеленський про візит на Донбас: Посилилося бажання закінчити війну і досягти миру - Цензор.НЕТ 7902 Зеленський про візит на Донбас: Посилилося бажання закінчити війну і досягти миру - Цензор.НЕТ 3803
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Папа зеленский - забери своего придурковатого пацана домой...страна не песочница для дебилов...
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Поїздка на Донбас це реакція на соцмережі де подівся гарант.
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Поехал посмотреть как армия защищает Украину и в очередной раз обосрался. В бюджет нужно внести изменения для покупки памперсов янелоху. Засрал весь фронт и свалил, а бойцам это нюхать. Эта тварь ищет малейшие лазейки для сдачи Украины - оманские бабки отрабатывает. Зебилы! Если хотите узнать как выглядит гнида - посмотрите в зеркало.
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У нормальних людей, після слів Зеленського, посилилося бажання швидче від нього здихатися.
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Жоден українець, жоден громадянин Україні, Білорусі, Казахстану, Фінляндії, Вірменії та навіть Азербайджану не може почуватися в безпеці маючи поряд таку дурну країну як *********. Зокрема ми не будемо в безпеці доки прокацаплені зелені падлюки, зрадники жидівського розливу торгують національними інтересами узурпувавши владу в країні. Імпічмент. Майдан. Погром. Що завгодно аби тільки це політичне сміття опинилося на сміттєзвалищі. Зеленський про візит на Донбас: Посилилося бажання закінчити війну і досягти миру - Цензор.НЕТ 455
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