 Рада з питань економрозвитку напрацює план із подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Вчора ми провели перше установче засідання, де обговорили стратегії та ідеї виходу країни з карантину. Повторю, що наразі в нас є лише напрацювання й бачення цього плану, які ми щодня оновлюємо, залежно від поведінки шкали захворюваності.
Над планом працюють провідні науковці та економісти. Хочу представити персональний склад Ради:
Ігор Петрашко — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;
Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США;
Олег Устенко — радник президента України;
Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times;
Віллем Буітер — професор Колумбійського університету;
Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.
Спільними зусиллями ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України", - зазначив Шмигаль.
Остановить этот парад pr-кретинизма не получается. Сплошь взаимоисключающие «официозные сообщения». Единого «голоса» даже в кризисные времена нет…
Странный карантин, когда издержки полностью переложены на общество без существенных компенсаторов, а государство самозакрылось от ответственности, и когда нет желающих пояснить публично те или иные карантинные меры ещё больше усугубило проблему дефицита авторитета власти как таковой.(с)
"У подавляющего большинства пациентов с COVID-19 болезнь проходит как обычная вирусная инфекция: кашель, температура, иногда насморк. Кроме парацетамола для снижения температуры и каких-то ситуативных препаратов, вроде капель для носа или средств для полоскания горла, действительно ничего не надо. Но поскольку люди с COVID-19 умирают от воспаления легких, важно не упустить момент, когда человеку уже нужна кислородная поддержка"
Об этом в интервью Укринформу сообщила инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова.
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Неплохо было бы эти стратегии и идеи обсуждать до входа...
Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман
Заражуваність - 73%.
Випадки виздоровлення поодинокі.
Основна маса захворілих перетворюється на манкуртів.