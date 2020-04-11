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 Політика України
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Все про:Крим (8963) призов (195) Євросоюз (2875) Боррель (35)

 РФ порушує міжнародне гуманітарне право, проводячи військовий призов в окупованому Криму, - ЄС

Європейський союз засудив проведення призову в збройні сили Росії на території окупованого Криму.

Про це заявив в суботу, 11 квітня, прессекретар глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Представник європейського зовнішньополітичного відомства пояснив, що це порушення міжнародного гуманітарного права, оскільки окупуюча держава не повинна примушувати населення окупованих територій до вступу в свої власні збройні сили.

ЄС не визнає окупацію Криму, підтримує незалежність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, додав прессекретар Борреля.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційної російської влади в Криму провести "весняний призов" в армію РФ і вимагає скасувати його.

За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.

Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188409
 
 
 Топ коментарі
 
А наш 42річний нелох пасе задніх ?
де він загубився ?
чому за нього говорять інші ?
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Странно что это беспокоит ЕС, а не правительство Украины и ее президента!
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Тільки зібрався рота відкрити і ... випередили. От який шустрий ЕС.

РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 3885
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А когда кацапы шота не нарушают? Они даже законы природы нарушают, размножаясь ректально.
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Тільки зібрався рота відкрити і ... випередили. От який шустрий ЕС.

РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 3885
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при Петі ми скаржились на запізнілі озабочєнності ЄС та решти розвинутого світу.
а тепер вони нас випереджають ? РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 2708
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Да ндравится им это. Надоело им это Чёрное море. Хочется как белым людям отдохнуть (заодно и послужить) на Белом! РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 477
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Странно что это беспокоит ЕС, а не правительство Украины и ее президента!
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А наш 42річний нелох пасе задніх ?
де він загубився ?
чому за нього говорять інші ?
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А так званий президент погребував?
Дайте вгвдвю. - За тестами до Китаю полетів?
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Даруйте, пане, московитів я погано розумію.
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И что? Она оттяпала Крым (потому что безхребетные трусы, тряпки и политические твари, которые сегодня кричат "о патриотизме") сдали его без боя, потому что НАСЕЛЕНИЕ Крыма (как и Донбасса) - это не НАРОД и не ГРАЖДАНЕ, а РАБЫ или в лучшем случае ПОДДАННЫЕ (впрочем как и БОЛЬШИНСТВО в Украине и в мире в целом)!
Каждый пожинает ту участь, которой достоин, в данном случае стать пушечным мясом в ымперских войнах ради благополучия и паразитизма хозяев метрополии!
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Певно, вас з Германії не закликали до бою.
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а я не пошел бы в РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКУЮ АРМИЮ, коей до сих пор является ВСУ (наследствоисовка и его структуры). Думал серьезно о добробате, но хорошо, что не срослось, ибо добробаты (настоящие вооруженные ГРАЖДАНЕ, которые и остановили агрессора) являют сейчас смертельными врагами для власти чинуш и олигархов, от них избавляются всеми способами!
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ви підтримуєте дії росії стосовно України ?
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Ни один нормальный гражданин не пойдет защищать олигархическое
государство - нет стимула, нет
понимания необходимости взаимосвязи гражданина и государства, нет ничего рядовому гражданину принадлежащего, нет его реального участия в государственном
обустройстве. Такое государство
перестает быть отечеством и становится авторитарной государственной корпорацией ,а крымчане с радостью идут служить и что это значит?
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вирус, который короно даже не знает, шо такое международное гуманитарное право, и косит налево и направо всех подряд
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мнение свалки разнокалиберных недоносков никого не интересует
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Причем, пусть призывники не тешат себя надеждой служить в родимом Крыму - пошлют куда подальше: на север, Д.Восток, Сибирь и пр. уютные уголки необъятной новой родины своей.
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