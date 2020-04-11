 РФ порушує міжнародне гуманітарне право, проводячи військовий призов в окупованому Криму, - ЄС

Про це заявив в суботу, 11 квітня, прессекретар глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Представник європейського зовнішньополітичного відомства пояснив, що це порушення міжнародного гуманітарного права, оскільки окупуюча держава не повинна примушувати населення окупованих територій до вступу в свої власні збройні сили.

ЄС не визнає окупацію Криму, підтримує незалежність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, додав прессекретар Борреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують возити групи людей з Донбасу в Ростов для отримання російського громадянства, не зважаючи на коронавірус

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційної російської влади в Криму провести "весняний призов" в армію РФ і вимагає скасувати його.

За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.

Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму.