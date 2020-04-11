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 Політика України
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 Пропозиції Порошенка зі страхування медпрацівників на випадок інфікування COVID-19 внесені на розгляд бюджетного комітету ВР

Пропозиції лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка про введення страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус офіційно внесені на розгляд бюджетного комітету Верховної Ради України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

Пропозиції лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка щодо запровадження страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус офіційно внесені на розгляд бюджетного комітету Верховної Ради України. Про це повідомив член комітету з питань бюджету, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Пропозиції п’ятого Президента України передбачають внесення відповідних змін до Державного бюджету. Зокрема, у межах бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" або за рахунок резервного фонду уряд має забезпечити фінансування страхових виплат у таких випадках та в таких розмірах:

– у разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн).

– у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Пропозиції Порошенка також передбачають, що страхові виплати мають здійснюватися усім медичним працівникам, які вже інфікувалися коронавірусом до набрання чинності цих норм закону.

Як відомо, Петро Порошенко 10 квітня звернувся до влади із закликом передбачити страхові виплати лікарям на випадок захворювання на коронавірус. Він запропонував, щоб страхові виплати були прирівняні до виплат військовим, які перебувають на фронті.

За офіційною інформацією МОЗ, станом на 11 квітня на коронавірус захворіли 390 українських медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поки Порошенко приміряє на себе роль захисника медпрацівників, уряд уже веде цю роботу" - "слуга народу" Янченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188408
 
   
 Топ коментарі
 
Рошен заплатит 2 лярда налогов в бюджет Украины, чучело ты без флажка..ЭТо и есть прибыль народа трускавецкий ты клоун. А вот твоё Шапито 95 по жизни убыточное офшорке кипрской за всю историю заплатило 0 гривен налога.
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Нисколько чучело ты ЗЕбильное, фабрика арестована давным давно. Никаких налогов РОшен не платит в бюджет Рашки уже лет 5 точно. Хватит свои фейки гебнявые плодить винторогий..
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А сериал « Скоты» за прокат в рашке- говняшке сколько платит? Расскажи
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зараз петіки швиденько вам все пояснять )
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Не знааю де, але бачу ти добре знаєш, звернись до СБУ ))) надай факти, а допоки цього ти не зробила.. Ну то не пиши дурні) дякую
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На допити не ходить, постійно якісь поради роздає, - воно хворе?
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Зайди на ВооЗ. Про медиків згадав. За час твоїх прости Боже реформ разом з шмарою Супрун, Україна за індексом смертності вийшла на 4-місце в світі з рівнем вдвічі більше світового - 14,4% .
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зебіл Vlad Vola не був би зебілом, як би не збрехав. Між іншим ВОЗ - огрнанізація, яка схвально ставилась до реформ Уляни; оскільки висока смертність - це наслідок відсутності реформ і дії семашкової системи охорони здоровя.
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як же воно пнеться за наш счет... петька, следующий, уже точно, будет нормальным, придётся бегать, придётся....
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Зеле некогда,он воюет с Фединой,Марусей Зверобой и Татьяной Чорновол, Пропозиції Порошенка зі страхування медпрацівників на випадок інфікування COVID-19 внесені на розгляд бюджетного комітету ВР - Цензор.НЕТ 8412Бравый зольдат Швэйк
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90% наших,так называемых,"врачей"-бездари,85% из них-еще и циники.Так вместо возведения их в ранг святых,необходимо напомнить им о клятве Гипократа в жесткой форме и скорей всего в принудительной с самыми страшными уголовными статьями,а не падать перед ними на колени.Мы приклоним колено перед ними(может быть)после,или прийдется поменять цвет их халатов на черный.Как-то,так.Живите долго,это-главное.
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Потрох ти сраний, ти вже наших солдат "застрахував" на 1 млн гривень, ще і так лікарів застрахуєш!
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если из кармана соевого олигарха, то кто ему мешает!? а за чужой счет быть "добрым" ни составляет никакого труда
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Пропозиції Порошенка зі страхування медпрацівників на випадок інфікування COVID-19 внесені на розгляд бюджетного комітету ВР - Цензор.НЕТ 8884

Джойн Ап своих туристов тоже от коронавируса страховал, а потом сказал, что коронавирус это форсмажор - страховка не действует!
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Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© Порохатый Шоколатье спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа!
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