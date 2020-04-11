EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  8071  189
Матеріали за темою:
Все про:ПР (960) Чорновол Тетяна (134) Євромайдан (696) ДБР (1011)

 На момент підпалу офісу ПР у центрі того дня ще не було вбивств, Чорновол маніпулює громадською думкою, - ДБР

Тетяна Чорновол, заявляючи, що офіс Партії регіонів підпалили, щоб відвернути увагу тітушок і не допустити вбивства майданівців, обманює і намагається уникнути кримінальної відповідальності.

Про це сказано в заяві, опублікованій на сайті ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Пресслужба цитує слова Тетяни Чорновол, яка 10 квітня заявила в ефірі одного із телеканалів, що офіс Партії регіонів підпалили після вбивства активістів Майдану в Маріїнському парку і Кріпосному провулку.

"Я підпалила офіс "Партії Регіонів" і я відтягнула їхню увагу, тому що в матеріалах щодо вбивства Веремія проходить інформація, що ці "каратєлі" були зібрані біля пам’ятника Пилипа Орлика, щоб потім наступати на офіс "Партії Регіонів", - цитує ДБР Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє про те, що ця інформація є недостовірною та спростовується доступною у відкритих джерелах хронологією подій:

Підпал партійного офісу по вул. Липській у Києві відбувся 18 лютого 2014 року у проміжок часу між 11 та 12 годинами дня, що відображено на сайті "Українська правда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

Крім того, згідно з  повним списком убитих під час Євромайдану, у якому вказані дата, час та місце їхньої смерті, вогнепальні поранення, спричинені Кіщуку Володимиру, Сердюку Ігорю та Шаповалову Сергію, сталися  18.02.2014 з 13:50 по 14:05 год. на перехресті вулиць Інститутської та Кріпосного провулку в місті Києві. Тоді як смерть Захарова Володимира, в умисному вбивстві якого підозрюється Чорновол Т.М., настала цього дня до 13:00 год. по вул. Липська, 10.

Навіть більше, напад на журналіста В'ячеслава Веремія, про який зазначає підозрювана, відбувся 18.02.2014 об 23:57 год. на перехресті вулиці Володимирської та Великої Житомирської в місті Києві. Цей факт встановлений вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 22.12.2017 відносно Крисіна Ю.В.

Наведені вище факти свідчать про те, що станом на момент підпалу офісу "Партії Регіонів" з боку Чорновол Т.М. 18.02.2014 у проміжок часу з 11 до 12 год. жодних вбивств на вул. Інститутській та Кріпосному провулку в м. Києві зафіксовано не було. Тому підозрювана Чорновол Т.М. фізично не могла відволікати нікого від вчинення вбивств, зокрема способом підпалу офісу, унаслідок якого загинула людина.

Озвучену підозрюваною Чорновол Т.М. під час ефіру інформацію Державне бюро розслідувань розцінює як вигадку та спробу уникнути кримінальної відповідальності шляхом маніпулювання думкою суспільства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188405
 
   
 Топ коментарі
 
А недобиті риги зовсім вже не ховаються. Але чи не зарано ви святкуєте перемогу, бостуги-лайфи-сємьоничі?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А ты не слышал, что самобичевание это грех? Передай это товарищу на фото!
 показати весь коментар
 
 
Загибель Володимира Захарова теж не була вбивством! А ДБР інкримінує статті щодо вбивства. Те, що в той час на Майдані була важка ситуація було зрозумілим, тому головна аргументація Чорновол правильна.
 показати весь коментар
 
 
Москаль предположил, что его вызывали на допрос в НАБ в связи с тем, что он возглавлял следственную комиссию относительно событий на Майдане, и НАБ интересовал эпизод с поджогом офиса Партии регионов возле отеля «Киев» 18 февраля 2014 года.
«Там уже были большие столкновения: были и убитые, и раненые. Где-то в 14:30 мне сказали. Я прибежал, там люди наверху были - трое погибли, офис горел. Когда мы этот эпизод расследовали, у нас 100% была информация, что это подожгли работники по команде Службы безопасности, которой тогда руководил Якименко. Для чего? Чтобы подтолкнуть президента к введению чрезвычайного положения», - отметил Москаль.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/70764-moskal-podzhog-ofisa-partii-regionov-v-kieve-zimoy-2014-byl-organizovan-sbu#ixzz6JJjS7S22
 показати весь коментар
 
 
Это тот москаль, который в Закарпатье опустил всё БПП, чтобы в облсовет рыгов под новыми флагами затянуть? А потом с блюком возглавил контрабанду? ))
 показати весь коментар
 
Впрочем все правильно,пожили 5 лет в нормальной стране,вон нафиг в очередь в Мавзолей чЛенина ...,Путлеру сапоги чистить...73 % говорите? Ну ну...
 показати весь коментар
 
 
Венедиктова, что на счёт узурпации власти рыгами и передел конституции?
Когда искать начнёшь рыгов, которые это устроили?
 показати весь коментар
 
 
Венедиктова предвидела, что её "аргумент" будет сильным только потому, что она произнесла магические цифры, а не постфакты убийств властью?
 показати весь коментар
 
 
У Києві все в повітрі, тому тоді було зрозумілим, що до цього все йде!
 показати весь коментар
 
 
После карантина будет майдан. Зе организует его для своего спонсора из Кремля.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ГБР, конечно, те ещё сволочи. Сейчас вылепят из неё, что хочешь. То же мне, герои- издеваться над психически больным человеком!
 показати весь коментар
 
 
Багато разів казав - повторю ще раз я в свій час говорив що якщо "діячі" які прийшли до влади в результаті Майдану не почнуть саджати ригів то дуже скоро прийде час коли риги почнуть саджати майданівців. Це сталось навіть скоріше ніж я думав. А найбільша проблема в тому що саджати вони будуть не мародера не собакова чи юГіка з кононеками і свинарчуками з цими вони "порешают" а сидіти будуть "шнурки" які цих старих нових привели до влади і за подачки дозволили їм безбожно грабувати Україну.
 показати весь коментар
 
 
Отак ти свиня облила лайном усіх лідерів Майдану, а про ригів і зеплятву що власне їх і саджають та тих зрадосвиней що їх привели до влади і не згадала
 показати весь коментар
 
 
Правильно сделала.Ваша очередь следущая,хорошо что чмо вас до кучи собрало.
 показати весь коментар
 
 
приналежність до ПР повина бути вироком ...
а ті хто не вчать уроків історії їх повторують ...
 показати весь коментар
 
 
Чтобы напасть на Финляндию в ноябре 1939 года,НКВД проделало такой трюк,из минометов 26 ноября 1939 года обстреляло свое красное быдло у деревни Майнила,а дальше широкий возмущам-с советского быдла в газете ПРАВДА и Красная звязда,...и 30 ноября советская падаль вторглась в Финляндию.....,только вместо офиса партии регионов использовали свою же территорию у деревушки Майнила...
 показати весь коментар
 
 
по версии гбр получается, что ей таки не удалось качественно отвлечь внимание титушек от убийств.
надо было что-ли нахер взорвать здание, чтобы правильно отвлечь?
 показати весь коментар
 
 
Фенедиктову с её опытом работы на свинарник ,в ордло судьей , пусть там за скотоложство судит , может и ей чтото под хвост перепадёт.
 показати весь коментар
 
 
Перші бесчинства тітушок в Маріїнському парку та їх напади з побиттям протестувальників почалися ще зранку 18-го, після їх інструктажу в тому ж самому офісі на Липській.
 показати весь коментар
 
 
Все просто. Рыгонечимт пользуется карантином, чтобы получить звёзды после его окончания. А зелёный. Имбецил . Полностью утратил (свой небольшой) контроль за ситуацией в органах"правосудия". По факту судами , гбр ,офисом припизента управляет )(уйловская команда вместе с портновой. Богдан же сказал: "Теперь каждый сам за себя!". Одно хорошо. Ватная )(уйловская нечисть засветилась полностью и выдает свои кадры один за другим. Вас , рыгозедарасы будет теперь легко идентифицировать и боюсь, доброй народной люстрацией , вы , ляди, уже не отделаетесь. Главное успеть взять портновскую шлюху вместе с ермаком. А там , глядишь и медведчука с рабиновичской и прочей нечистью на свидание с бузиной отправят ☝️☝️☝️
 показати весь коментар
 
 
В мариинском парке было убито рыготитушками 23 майдановца. а когда рыгов будут сажать за убийства? или рыги из гбр своих не трогают?
 показати весь коментар
 
 
Так ты спроси почему 5 лет не сажали, хотя все генпрокуроры были у барыги карманными. Другое дело ЗЕбил, он не то что страной руководить, он не знает что у него завтра произойдет.
 показати весь коментар
 
 
На Земле не бывает побед,если с Богом тягаться...,73 % пошли против Бога...,печально это всё...
 показати весь коментар
 
 
таблеточки принимаем-с. сходи причастись еще, пусть "бог" тебя защитит от вируса
 показати весь коментар
 
зато теперь у батькивщини будут две истинных героини - надюха и танюха
 показати весь коментар
 
 
с танюхой не так все просто. обвинения слишком тяжелые. поэтому она достанет свою справку с дурки и на суде будет косить на несознанку. Правда в таким случае возникает вопрос, как недееспособную могли избрать в вр?
 показати весь коментар
 
На момент поджога офиса ПР уже 2 месяца шли убийства майдановцев.
 показати весь коментар
 
 
как всегда ********** палочку публике показывал
это у него в крови....
 показати весь коментар
 
 
Венедиктова тупа курка.
Вбивства майданівців розпочались ще до 18 лютого.
Стулила би свого писка, коза...
 показати весь коментар
 
 
однозначно курка, попадьот в ощип Майдана №3 На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 5432
 показати весь коментар
 
Могу сказать так, на то время не только черновол , но и многие другие готовы были поджечь этот офис. Так как партия регионов воплощала в себе все то зло, которое привело потом к войне .
Все это можно рассматривать только в рамках реконструкции событий, но не более того, а уж тем более не говорить об черновол , как о подсудимой. Обвинять ее в том, что она пошла против системы, против которой шли все мы в то время. Это смешно. Не с того начали. А ведь бойка продолжает сидеть в раде. По нему тоже дело якобы закрыто, где Юра его переквалифицировал из обвиняемых в свидетели. Что мешает это дело пересмотреть вновь?

Ведь Майдан не просто так начался. Майдан стал следствием репрессий януковича. Потом были расправы над майдановцами. Когда люди под деревянными щитами без оружия были расстреляны снайперами. Все видели видео, где эти снайперы стреляли в обе стороны! Кто это мог быть, если не найманцы рашки, которая в это время отпиливала Крым? Этот олух ягык тоже не был на это все способен. Это только путин. Только кремль. Это просто очевидно.
 показати весь коментар
 
 
Она подожгла, но человек погиб. За убийство придётся отвечать.
 показати весь коментар
 
В Украине рыга даже не кошка -отвечать никто не будет)
 показати весь коментар
 
ОПГ Донбасс и ОПГ Озеро это одна Банда,управляемая кремлевским Уродом
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Танька не брехло, - вона просто йо*нута на всю голову.
 показати весь коментар
 
 
именно. у нее и справка на этот случай имеется.
 показати весь коментар
 
 
ГБР работает по методичке Портнова, кого то с украинцев посадят: Кузьменко, Антоненко, Чорновол и т.д, кого то с украинцев ликвидируют- более 14 тыс. На фронте, остальных поставят в стойло для беспроблемный жизни Ермакам, Зеленский, Коломойским, Ахметовым и т, д.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пеця теж не бідує.
 показати весь коментар
 
 
не дурак, тому не бидуе.

умные всегда на коне, даже когда конь брыкается На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 4730
 показати весь коментар
 
 
что вы кричите - сволочи сволочи ! падла она одна это Зеленский
 показати весь коментар
 
 
Не ругайся, Маня, ты мне модера испортишь.
 показати весь коментар
 
 
Майдан 2014 не был против НАРОДА и государства Украина,он был против баранов во власти.В свою очередь ДАУНетские Хмыри выступили против государства Украина,думая повторить Крымский отжим,но не вышло,Порох дал по зубам... На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 7205
 показати весь коментар
 
 
тебя контузило на Печенеговских фронтах ?
 показати весь коментар
 
Рыговская кодла в лице назначенной ЗЕ Венедиктовой откровенно врет.

Даты убийств майдановцев задолго до 18 февраля:
22 декабря 2013

октябрь 2013/январь 2014

21/22 января 2014

22 января 2014

22 января 2014

25 января 2014

27 января 2014

28 января 2014

28 января 2014

13 февраля 2014
 показати весь коментар
 
 
Падаль Кремлевская сдохнет как и СССр вонючий....ВОПРОС ВРЕМЕНИ..........АМИНЬ!!! На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 4989
 показати весь коментар
 
 
В чем смысл этого заявления ГБР?
Если бы уже были убийства майдановцев, то тогда Черновол было бы нечего предъявить?
Что за детский сад? Есть убийство - открывайте дело, судите. Докажите - садите, нет - отпускайте.
 показати весь коментар
 
 
А що буде коли від Чорновол будуть факти, що вбивства на Майдані готувалися заздалегідь і ця інформація була відома?
 показати весь коментар
 
 
ничого не буде. т.к. таньюхе нужно отвечать именно за преступления которые она совершила.
 показати весь коментар
 
 
Юлия Тимошенко однажды сказала : Донбасс надо окружить колючим дротом,она была права.
 показати весь коментар
 
 
Жаль, что она там не соталась, а протирала юбку в Киеве! Вот тогда бы и крякала.
 показати весь коментар
 
Зачем она вообще признается в поджоге и причастности к убийству пенсионера, это же чисто по человечески греховные действия?
 показати весь коментар
 
самосуд будет лопатами
весна ведь, люди с "посадок" на Майдан придут На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 7531
 показати весь коментар
 
Перші вбивства були 22 січня 2014 року, тому ДБР зі своєю заявою обосралося.
 показати весь коментар
 
 
На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 4788Не волнуйтесь, Танюшке ничего не будет, у неё справка.
 показати весь коментар
 
 
Танюха зуб дала, что Генпрокурором будет.
Я б порекомендовал дуре Венектовой напрячься на попу
 показати весь коментар
 
 
тут у нее есть проблемка. если она будет ссылаться на справку с дурки то как объяснить тогда ее присутствие в верховной раде на протяжении пяти лет? В суде не прокатит, что как поджидательством заниматься -дурочка, а как с плешинским в вр кувыркаться - так умная.
 показати весь коментар
 
 
О, еще один рыга, который тут ща патриота косил -мерзость, ты, рыгоАнальная(
 показати весь коментар
 
 
я никогда не состоял банде рыгающих аналов.
 показати весь коментар
 
Ты состоял в банде самолайкеров. Этого достаточно.
 показати весь коментар
 
Значит каратели, с вами всё понятно.
 показати весь коментар
 
 
Вот зачем Зеленский и взял эту Венедиктову на работу.
 показати весь коментар
 
 
Вы, уважаемый такие вопросы странные задаете !
Лучше спросили бы "Зачем Зеленский на свет народился? Чтоб позорно умереть ?" На момент підпалу офісу ПР у центрі того дня ще не було вбивств, Чорновол маніпулює громадською думкою, - ДБР - Цензор.НЕТ 3941
 показати весь коментар
 
 
Да, как теперь становится понятным.
 показати весь коментар
 
Да, как теперь становится понятно.
 показати весь коментар
 
Венедиктову на работу взял Ермак по рекомендации Портнова...
Зеля в этой банде просто опущенный петушара....

На момент підпалу офісу ПР у центрі того дня ще не було вбивств, Чорновол маніпулює громадською думкою, - ДБР - Цензор.НЕТ 7771
 показати весь коментар
 
 
Украине на границе с Мокшандией плешивого Хмыря надо соорудитть бетонную стену высотой 100 метров и шириной 20 метров,чтоб даже мыши и крысы дохли...и воробьи не летали зараженные Коронвирусом или Новичком с Полонием...
 показати весь коментар
 
 
Все, кто возмущен реваншем рыгов, должны понимать, что она стала возможна благодаря ЗЕ.

ЗЕ - это бутафория. Вывеска над союзом Партии регионов и Коломойского.

И, не сорвав силой эту ширму ЗЕ-режима, Коломоя и рыгов не достать.
 показати весь коментар
 
 
Крепостной переулок! Не говорите что от слова "крепость"...Нет такого слава в укр.мове...Подсознательно напоминают о праве, крепостном?
 показати весь коментар
 
как говорится Украина не имела своей государственности, не интересов, не собственных политиков, только романе под названием "свадьба в малиновке". Жалко что в этих про властных интригах за ту же власть, постепенно валится страна, нет ни чего стабильнее чем хаус, нет ни чего лучшего чем обман и сила. Просто главное народу не верить ни одной стороне ибо все им пользуются, не на одной стороны нет для стараны развития ни где
 показати весь коментар
 
ГБР - пророссийское подлое дерьмо.
 показати весь коментар
 
 
Ясно, зебоба по хорошему сваливать не собирается...
 показати весь коментар
 
 
Чего бы где не происходило человек не имеет право что-то поджигать, в любом случае это уголовное преступление. А если в результате поджога еще кто-то погиб, то это только усугубляет дело - это ясно как божий день - умышленный поджог!.
 показати весь коментар
 
Потом начнут судить за убийства Моторолы, Гиви и подобных хероев.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору