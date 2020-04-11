 У командуванні Медсил ЗСУ підтвердили перший випадок одужання від COVID-19: зцілилася військова лікарка з Хмельницького

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це повідомили сьогодні, 11 квітня, в командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

Про це повідомили сьогодні, 11 квітня, у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

За словами начальника військового госпіталю полковника медичної служби Сергія Мельника, два останні лабораторні дослідження методом ПЛР дали негативний результат. Загалом лікування відбувалося без особливих ускладнень стану здоров’я хворої. Вчора її виписали з Хмельницької інфекційної лікарні й упродовж двох тижнів вона перебуватиме вдома на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

Нагадаємо, що лабораторні дослідження методом ПЛР у лікарів і медичних сестер Хмельницького військового шпиталю, які потрапили до кола контактних осіб з хворою на COVID-19, дали негативні результати.

Усі 17 представників лікарсько-сестринського складу шпиталю, які раніше перебували на самоізоляції, наразі повернулися до виконання своїх посадових обов’язків.

Госпіталь працює в посиленому протиепідемічному режимі.

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