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 Суспільство, Здоров'я
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 У командуванні Медсил ЗСУ підтвердили перший випадок одужання від COVID-19: зцілилася військова лікарка з Хмельницького

Співробітниця Збройних Сил України, військова лікарка Хмельницького військового госпіталю, у якої 2 квітня методом ПЛР було діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, одужала.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це повідомили сьогодні, 11 квітня, в командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

Про це повідомили сьогодні, 11 квітня, у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

За словами начальника військового госпіталю полковника медичної служби Сергія Мельника, два останні лабораторні дослідження методом ПЛР дали негативний результат. Загалом лікування відбувалося без особливих ускладнень стану здоров’я хворої. Вчора її виписали з Хмельницької інфекційної лікарні й упродовж двох тижнів вона перебуватиме вдома на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

Нагадаємо, що лабораторні дослідження методом ПЛР у лікарів і медичних сестер Хмельницького військового шпиталю, які потрапили до кола контактних осіб з хворою на COVID-19, дали негативні результати.

Усі 17 представників лікарсько-сестринського складу шпиталю, які раніше перебували на самоізоляції, наразі повернулися до виконання своїх посадових обов’язків.

Госпіталь працює в посиленому протиепідемічному режимі.

Також читайте: В Україні коронавірусом заразилися 334 медпрацівники, - глава МОЗ Степанов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188404
 
 
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Респект, сестро !
Видужуй.
Україна з тобою.
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"СоТруТник", "исцелилась"... у вас редактор есть? Или "сотрутники" от слова "трутень"?
А военнослужащей - здоровья побольше, молодец!
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Збс, почти как по Авиценне- Врач! Исцели себя сам, но вот что удивляет- 02.04 ПЦР положительная,а " два последних ПЦР отрицательные" их ей делали через день? учитывая что 10.04 ее уже выписали, тут людям не то что в ПЦР, а в тестировании отказывают, или ждут ответа по 4-5 дней. А так, здоровья конечно, и не болеть!
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лікарям хворіти ніколи.. а війсковому лікарю - тим паче!
У командуванні Медсил ЗСУ підтвердили перший випадок одужання від COVID-19: зцілилася військова лікарка з Хмельницького - Цензор.НЕТ 4805
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