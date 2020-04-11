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 Суспільство, За кордоном
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 Білорусь входить у нову фазу спалаху коронавірусу. Зараз саме час готуватися до найгірших сценаріїв, - ВООЗ

Білорусь вступає в новий етап спалаху коронавірусу. Ситуація викликає занепокоєння і передбачає вжиття нових заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава білоруської місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Патрік О'коннор.

"Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.

Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих  удвічі кожні два-три дні".

"Ми рекомендуємо посилити заходи дистанціювання, заборонити масові заходи, забезпечити карантин хворих і контактних осіб", - сказав О'коннор.

Представник ВООЗ пояснив, що вжиття рекомендованих додаткових заходів не означає, що це "обов'язково карантин або комендантська година", але основне - заборона масових заходів.

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"Зараз саме час готуватися до найгірших сценаріїв. Активувати екстрені плани для того, щоб заклади охорони здоров'я були готовими", - сказав керівник експертної місії ВООЗ.

Він наголосив, що зараз настав час зміцнювати взаємодію уряду з суспільством, оскільки ситуація з Covid-19 потребує консолідації всіх зусиль.

"Це забіг на довгу дистанцію, а не спринт. Нам потрібно бути готовими до того, щоб продовжувати підтримувати заходи упродовж 12-18 місяців", - додав представник ВООЗ.

"Наші рекомендації спрямовані на припинення масових заходів і масового збору людей. Передусім над цим треба задуматися", - сказав О'коннор, відповідаючи на запитання про доцільність проведення військового параду 9 травня.

Зазначимо, що згідно з даними МОЗ Білорусі, станом на 11 квітня кількість заражених  коронавірусом у країні досягло 2031 людини,  померли - 23, одужали - 172. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188402
 
   
 Топ коментарі
 
Надо наращивать производство тракторов для лечения коронавируса... Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса. Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1437 Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса. Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9557
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Похоже доигрался Батька, все упирается с карантином.
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Шош ты Ваня такой несмелый и застенчивый?
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Вирус вирусом, а парад победобесия по расписанию
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Батьку немчура обозвала короноидиотом, Сталина нет, Путину вредит, засрания санкции наложила, кабы в лес не побёг с дуру.
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В Білорусі медицина по деяким пунктам набагато розвинутіша за нашу. Нам про себе краще потурбуватись, ніж над бульбоїдами насміхатись.
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В том то и дело, что при взрывном распространении болезни никакая медицина не справится. Даже а США не справляется, даже в Италии, даже в Испании. А вот если ввести карантин, как в Китае, или Германии, то возможно справится. Хоть как-то.
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Даже официальные цифры, озвучиваемые Министерством здравоохранения, кричат: выбранная Лукашенко стратегия противостояния пандемии потерпела жесточайшее поражение.
А если принять, во внимание что официоз многократно был пойман на лжи, то реальная ситуация у нас «закачаешься».
Коронавирус уже на уровне городских поселков и деревень. Райбольницы, ну, по крайней мере, большинство из них, по прежнему не готовы к потоку больных, который вскоре на них польется. В городах больницы ведь не резиновые... Тем, кто это подзабыл, память освежил Минздрав, приняв решение не госпитализировать контакты первого уровня.
В этих условиях ура-оптимистичная пропаганда госСМИ и льющаяся со всех сторон «анти-паника» в переводе на человечий язык звучат приблизительно так: «Граждане, умирайте упорядоченно и помните, что своей смертью вы портите государственную статистику!»
Думаю, что уже сегодня очевидно, что Александр Лукашенко жестко промахнулся. А поскольку построенная им «система РБ» не имеет никаких сдержек и противовесов, эту ошибку некому поправить. Остался один вопрос: как высока будет цена, которую вынуждена будет заплатить вся Беларусь за его упрямство?
Ответ мы узнаем в ближайшие недели...
Анджей Почобут, «Фейсбук»
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У вас хата догорає, а ви радієте що у сусіда сарай у полум`ї.
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Бєлоруссія, по населенню, це десь лише ДВА Києва, а хворих на ковід-19 десь в ДВА рази БІЛЬШЕ, ніж у ВСІЙ Україні.
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Вспоминайте про количество проведенных тестов.
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Пока ситуация с вирусом в Беларуси абсолютно ничем не отличается от той, что есть в Украине.
Дальше - посмотрим.
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Звідки такий висновок?
(Наперед, я порохобот, прошу тут без політики)
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Теперь все поняли, кто в Европе главный.
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У Всесвіті, нащо ця цнотливість, будеш принцем Альдебарана.
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Це то, шо зразу буде при "В мае Украина должна идти на работу" ...
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На Беларусь смотрит весь Мир. Без преувеличения. Люди с надеждой, политики с яростью. Если результат пандемии будет по цифрам у белорусов лучше или наравне со всеми, то встанет даже перед самыми тупыми - а зачем карантин был нужен? ВОЗ озаботился тут неспроста, пахнет жаренным и даже намекают что мол Белоруссия всех заразить может.
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Чувак, у твоїй дєрєвнє є інтернет?
Бєлоруссія, по населенню, це десь лише ДВА Києва, а хворих на ковід-19 десь в ДВА рази БІЛЬШЕ, ніж у ВСІЙ Україні.
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Ещё раз для особоупоротых.
Что бы сравнивать ситуацию, Украине надо бы провести сначала 200000 тестов.
Если никого не тестировать, то и инфицированных выявить нельзя
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У меня Интернета нет, но есть мозги в отличии от тебя. Конечные цифры - это превышение над естественной смертью. Их и сравнивают. А вот эти цифры можно нарисовать с потолка какие угодно.
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Няхай жыве Беларусь!

(держитесь, сябры! шоб вас дождь намочил!!!)
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Обещают на неделе. А так спасибо за пожелание, и вам не хворать))
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ложь, пиндеж и провокация - бацька еще свой гол не забил и пацанов рот в рот не построил - за дидфов шо бы
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Батько сказав, що вірус вигадали піндоси! Це просто грип! Як відрізав! Хто бульбу саджати буде?? Що жерти?? Це його СВЯТІ слова! Перемогли половців та печенегів разом з Расєєю, що ще треба?? Тай 9 травня йде, треба виводити невбитий повк, щоби добити старих уж точно, а то ж пенсії проїдають, а не працюють, як Батько та Путін
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У нас что сажай, что не сажай, все равно Бахматюк уже всё на корню продал. Одна надежда - землю продадим и у Франции сала прикупим.
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Всем украинским почитателям усатого диктатора, смотрите, что сейчас будет твоиртся из-за дебилизма этого придурка!
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та вас не поймешь. ввели карантин - уроды, потому что люди от голода умрут! не ввели карантин - тоже уроды, люди от вируса умрут. как такими овцами можно править? )
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Прикол у тому що наші фанати калхозенфюрера не бувши ні разу у білорасєї ******* його до усрачу...)))
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Чего б ему к Трампу в советники не пойти, там ситуация похлеще.
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Схоже, що світові мародери вирішили обложити непідкореного санкціями.
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так я не пойму, наше правительство сделало правильно, объявив карантин, или нет? )
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Очередной совковый долбон который губит свою нацию. Ленин Сталин усатый немец вофка Пупкин Лукарелло. Янэк.
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це про яку націю ти чешеш?)) не має там ні якої нації, звичайні расєяни які називають себе білорасєянами...))
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Будем смотреть на ситуацию в Беларуси и Швеции (там карантинные меры очень мягкие и носят рекомендательный характер). Правда, беларусы будут врать, но шведы врядли.
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Бацька шо-то знасет - он намекал на это. Всё будет хорошо.
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