 Білорусь входить у нову фазу спалаху коронавірусу. Зараз саме час готуватися до найгірших сценаріїв, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава білоруської місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Патрік О'коннор.
"Ми бачимо зростання захворюваності в Білорусі. Якщо дивимося на криву зростання, то ця крива виходить доволі крутою, по висхідній. Потрібні додаткові заходи, щоб згладити криву", - зазначив експерт.
Він наголосив, що"всі заходи, яких вживають у Білорусі, впливають на Європу і на весь світ". Глава місії констатував, що"з початку роботи місії (8 квітня) ми побачили зростання кількості інфікованих удвічі кожні два-три дні".
"Ми рекомендуємо посилити заходи дистанціювання, заборонити масові заходи, забезпечити карантин хворих і контактних осіб", - сказав О'коннор.
Представник ВООЗ пояснив, що вжиття рекомендованих додаткових заходів не означає, що це "обов'язково карантин або комендантська година", але основне - заборона масових заходів.
"Зараз саме час готуватися до найгірших сценаріїв. Активувати екстрені плани для того, щоб заклади охорони здоров'я були готовими", - сказав керівник експертної місії ВООЗ.
Він наголосив, що зараз настав час зміцнювати взаємодію уряду з суспільством, оскільки ситуація з Covid-19 потребує консолідації всіх зусиль.
"Це забіг на довгу дистанцію, а не спринт. Нам потрібно бути готовими до того, щоб продовжувати підтримувати заходи упродовж 12-18 місяців", - додав представник ВООЗ.
"Наші рекомендації спрямовані на припинення масових заходів і масового збору людей. Передусім над цим треба задуматися", - сказав О'коннор, відповідаючи на запитання про доцільність проведення військового параду 9 травня.
Зазначимо, що згідно з даними МОЗ Білорусі, станом на 11 квітня кількість заражених коронавірусом у країні досягло 2031 людини, померли - 23, одужали - 172.
А если принять, во внимание что официоз многократно был пойман на лжи, то реальная ситуация у нас «закачаешься».
Коронавирус уже на уровне городских поселков и деревень. Райбольницы, ну, по крайней мере, большинство из них, по прежнему не готовы к потоку больных, который вскоре на них польется. В городах больницы ведь не резиновые... Тем, кто это подзабыл, память освежил Минздрав, приняв решение не госпитализировать контакты первого уровня.
В этих условиях ура-оптимистичная пропаганда госСМИ и льющаяся со всех сторон «анти-паника» в переводе на человечий язык звучат приблизительно так: «Граждане, умирайте упорядоченно и помните, что своей смертью вы портите государственную статистику!»
Думаю, что уже сегодня очевидно, что Александр Лукашенко жестко промахнулся. А поскольку построенная им «система РБ» не имеет никаких сдержек и противовесов, эту ошибку некому поправить. Остался один вопрос: как высока будет цена, которую вынуждена будет заплатить вся Беларусь за его упрямство?
Ответ мы узнаем в ближайшие недели...
Анджей Почобут, «Фейсбук»
Дальше - посмотрим.
(Наперед, я порохобот, прошу тут без політики)
Бєлоруссія, по населенню, це десь лише ДВА Києва, а хворих на ковід-19 десь в ДВА рази БІЛЬШЕ, ніж у ВСІЙ Україні.
Что бы сравнивать ситуацию, Украине надо бы провести сначала 200000 тестов.
Если никого не тестировать, то и инфицированных выявить нельзя
(держитесь, сябры! шоб вас дождь намочил!!!)