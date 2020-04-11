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 Обстріл біля Новозванівки: поранено захисника України

Російські окупанти відкрили вогонь по позиція сил ООС у районі Новозванівки з автоматичних станкових гранатометів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Евакуаційною технікою воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Такі злочинні дії російських окупантів вчергове підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", — додали в штабі.

Обстріл біля Новозванівки: поранено захисника України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188401
 
 
 Топ коментарі
 
"До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту. Зокрема,йдеться про засоби інд. захисту та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу."
А нащо ми свої дез.засоби нещодавно до Італії відправили?
Чекаємо новину:"Україна відправляє 6 тис.литрів дез.засобів"
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найбільш яскраві цитати з пресмарафону президента України Володимира Зеленського:

- "Коли я прийшов, думав, що на другий день ми будемо всіх саджати. Але мені сказали, що президент не може впливати на правоохоронні органи", - про посадки корупціонерів.

- "Поки туди будуть приїзжджати різні люди з обох боків, які не хочуть розведення і будуть випадково пострілювати, розведення не буде", - про відведення українських військ з Золотого у Луганській області.

- "З приводу Майдану і таке інше. Я нічого цього не боюсь. В будь-який момент в будь яку секунду, якщо цього суспільство захоче, щоб я не був президентом", - про можливість нового Майдану.
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Тре починати ебашити зешмарклей.
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найбільш яскраві цитати з пресмарафону президента України Володимира Зеленського:

- "Коли я прийшов, думав, що на другий день ми будемо всіх саджати. Але мені сказали, що президент не може впливати на правоохоронні органи", - про посадки корупціонерів.

- "Поки туди будуть приїзжджати різні люди з обох боків, які не хочуть розведення і будуть випадково пострілювати, розведення не буде", - про відведення українських військ з Золотого у Луганській області.

- "З приводу Майдану і таке інше. Я нічого цього не боюсь. В будь-який момент в будь яку секунду, якщо цього суспільство захоче, щоб я не був президентом", - про можливість нового Майдану.
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А Зєйло-муйло своєю широкою груддю не закрив українські позиції? Чи хоча б рояль притягнув на передову. Все таки якась защита.
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Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман

https://censor.net.ua/news/3188391/finansirovanie_ostanovleno_my_byli_vynujdeny_uvolit_687_chelovek_direktor_proizvodyaschego_raketnoe
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Кранты "Вільхе". Даже на этот проект уроды стараются крест поставить.
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_Не "даже", а именно! Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины - Цензор.НЕТ 7711 Их задача - нанести как можно больший ущерб Украине и её обороноспособности.
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Зеленський: розведення допомогло зменшити обстріли...
Серйозно?
У нас загиблих і поранених в рази більше, ніж за аналогічний період минулого року... дійсно, якщо про обстріли і вбитих мовчати- то напевне їх поменшало...
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_Тю... Да ты так пишешь... будто зельц и действительно Украине добра желает, а не вражеский агент, работающий на расию.
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"До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту. Зокрема,йдеться про засоби інд. захисту та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу."
А нащо ми свої дез.засоби нещодавно до Італії відправили?
Чекаємо новину:"Україна відправляє 6 тис.литрів дез.засобів"
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Не факт, что дезинфекаторы из ОАЭ на основе спирта.
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А зеНарик целый а, а трусы он не обдрыстал ? А зедебилы
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Міністр оборони Таран працює на Росію. Задача - зупинити рух України до НАТО
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«12:04. Россия поставила комплексы ПВО Pantsir-S1/SA-22 ливийским террористам Хафтар. Это прямое нарушение международных санкций ООН. Комплексы развёрнуты в Ливии, предположительно в районе Тархуна».«12:08. 24 часа тому ВВС Ливии с помощью турецких беспилотников в районе Тархуна уничтожили российскую систему ПВО (предположительно Pantsir-S1/SA-22). Одну из тех, которые армия РФ передала ливийским террористам Хафтара».
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2 беспилотника камикадзе выполнили свою работу.
Пресса паРаши хла в Ливии сбиты 2 беспилотника.
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В Сирии по меньшей мере 8 "панцирей" были уничтожены турецкими дронами +1
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Ливия. Турецкие дроны уничтожили 2 установки "град" вместе с экипажами, по другим данным "ураган". Управляли установками предположительно вагнеровцы.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Обстріл біля Новозванівки: поранено захисника України - Цензор.НЕТ 1310
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Голосом Левитана:
"Сегодня 10.03. Вероломно. Без объявления войны. Империалистические США решили перекрыть поставки наркотиков из дружественной Венесуэлы".
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