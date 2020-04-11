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 За добу в США через коронавірус померли понад 2,2 тис. осіб, кількість заражених перевищила 500 тисяч

Кількість тих, що заразилися коронавірусом на території США, виросла до 503,2 тис. осіб, 18,8 тис. померли від початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про свідчать дані служб охорони здоров'я Сполучених Штатів.

При цьому спостерігається щоденне зростання кількості летальних випадків. Тільки за останню добу в США померли понад 2,2 тис. осіб.

У штаті Нью-Йорк, що найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 172 тис.випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження - 7,8 тис. осіб.

У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 54,6 тис.інфікованих. У штаті Каліфорнія - понад 21 тис. Там за добу приріст становить 301 випадок захворювання.

Із хворих на коронавірус у США вилікувалися 27,3 тис. осіб.

Як повідомлялося,  станом на ранок 11 квітня усьому світі зареєстрували 1 698 416 випадків зараження коронавірусом, зареєстровано 102 774 летальних випадки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188399
 
 
 Топ коментарі
 
Підтримую, День победи має бути шикарним.
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Ню ню, зараз на Великдень попрут кошики святити.
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Кремль: празднование Дня Победы состоится, несмотря на эпидемию коронавируса

В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.

За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс. - Цензор.НЕТ 3990
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Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан начало проверку больницы в Уфе, где 170 человек заразились коронавирусом.
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50 с подозрением.
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Ща кацапы свои передвижные крематории Трампу попробуют загнать...
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А у нас припинять самоізоляції з середини травня?
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Правильно сделают. Не будет здесь никакого пожара.
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Ню ню, зараз на Великдень попрут кошики святити.
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Завтра Вербна (Пальмова) - зроблять ще репетицію...- внуки заразять Коханих Дудусів- Бабусів, а ті....
Статистика це підтвердить через 10-15 днів...
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Та в нас вже наробили в Герці та Новоселиці.
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вони і про кінець зубожіння говорили - но не називали по-фамільно.... За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс. - Цензор.НЕТ 1419
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Так я теж їм не вірю, але ситуація критична з усіх боків.
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у американцев все просто, нет денег нет лечения
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Не так, нема страховки нема лікування, це як в СРСР путівку від профспілки отримати, просто в них нема статті за тунеядство.
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как говорят у них "страховые и банковские агенты это аферисты". Задумайся
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Ну як аферисти, там всі трохи схиблені на грошах, всі в кредитах, якщо ти без кредита, дивляться як на збоченця.
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наоборот "как тебе удалось"? Много бывает не предусмотренных жизненных ситуаций и на их разрешение нужны деньги
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Все зроблено для того, шоб люди працювали. Не бачу нічого кримінального. В нас теж, хто працює, схиблені на грошах: нащо працювати тільки для того, шоб тіки б з голоду не померти?
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Ну почему нет лечения, вылечат но счет будет намного больше чем по страховке.
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Покажите этим ****** Краснопольское кладбище.Тут пострашнее коронавирц .Убиты молодые ребята упырем.
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В Беларуси например нет карантина. Прирост госпитализированных около 30% за сутки(на сегодня 2500). Из них трем % будет необходима реанимация. Совокупное количество различных аппаратов ИВЛ - 3500.
Несложные подсчеты показывают - к концу месяца медицина "ляжет", и смертность будет измеряться % двузначным числом.
Вот как оно происходит - глупость, некомпетентность, безответственность политиков ухудшают эту статистику.
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Якщо апарати ШВЛ працюючі, це достатня кількість, в Італії на старті було 5000.
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При количестве 5000 - смертность в Италии на пике 12%.
У нас повторяю, 3500 и медики не так защищены. У нас будет хуже.
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В Італії 60 млн населення, і смертність рахують в кінці, не панікуй. Ну да, ви прогавили початок епидемії.
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Луке надо вирус поближе поднести, чтобы он разглядел.
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Трампу это припомнят, и позднее введение карантина и запоздалый запрет вьезд из других стран и неготовность медицины.
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Кремль: празднование Дня Победы состоится, несмотря на эпидемию коронавируса

В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.

За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс. - Цензор.НЕТ 3990
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Ой сомневаюсь, в Москве до снижения еще далеко, все только начинается.
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Підтримую, День победи має бути шикарним.
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шоб и правнуки, бабами нароженные, с содроганием вспоминали его небывалые последствия.
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и сколько ж этих ветеранов. самому младшему 93, а остальным по 94-95-96-98 лет,?
они все уже давно лежачие, если еще живые.
уже умерли и умирают дети, рожденные после войны, им по 70-75 лет.
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Вирус из лабораторий ФСБ наконец добрался до страны назначения.
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Ну если это так, то кацапов, по логике, будут в выгребных ямах топить
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Ну что поработали? Клоун с рыжей белкой на голове доведет США до пропасти
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Роберто Родригез, врач больницы Scripps Mercy Hospital в Сан-Диего, прикрепил на защитный костюм свою улыбающуюся фотографию. Так он попытался сделать жизнь пациентов чуть комфортнее: они видят, что за масками и очками скрывается человек, и это создает эмоциональную связь. Своей идеей Родригез поделился в Инстаграме.
Идея Родригеза вдохновила других американских врачей. Медицинские работники из Лос-Анджелеса тоже прикрепили свои фото на костюмы:
«Эти пациенты находятся в больнице совсем одни, к ним не пускают посетителей, и они окружены врачами, которые с головы до пят облачены в защиту. Фото привносит какую-то легкость, которой так не хватает в наше время».
Пегги Джи, тоже врач из Лос-Анджелеса, поддержала коллег:
«Фото помогает пациенту связать между собой реального улыбающегося человека и ходячий скафандр в маске, который общается с ними». Некоторые доктора стали подписывать немного информации о себе, чтобы выглядеть чуть человечнее даже в полной защите. Например, коллега Роберто Родригеза сделал бейдж «Привет, я Басс, и я люблю тигров» - и прикрепил фото с тигром.
По словам Родригеза, пациенты позитивно реагируют на фото:
«Если это хоть на минуту отвлечет их от всего этого хаоса вокруг, то это уже того стоит». Пока к его идее присоединилось не очень много врачей, но их количество увеличивается каждый день. Родригез считает, что так пациенты лучше понимают старания медицинских работников: «Им нравится видеть, что ты сделал какое-то лишнее действие просто чтобы позаботиться о них». https://charter97.org/ru/news/2020/4/11/372692/
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Учитывая то что зеленая наволочь за 2 месяца кроме как вывезти маски и беспрерывно врать, ничего не сделала - готовимся к худшему.
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Нада просто выходить на работу и переболеть, как нам тут рассказывают некоторые
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Другого выхода нет. Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
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Та такая тряпка-власовская.Кстати,если заблудилось,могу помочь выйти.Или само?
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Удачи, обзывать не стану. У рас праздник.
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На этом сайте можно писать только людям.Знал?😂
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Это сопоставимо с убитыми в Перл Харборе и количеством жертв при теракте 11-09-01, только сейчас "каждый день по теракту или по Перл Харбору", раньше США объявляли войну в таких случаях!
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Трамп больше обеспокоен низкими ценами на нефть, чтобы ***** и Рашка не загнулись и не распались
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Дурашка, Трамп обеспокоен ценами на нефть, чтобы ее в США добывали. Не думай за Трампа, ты тупее его.
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как говаривал один мой знакомый « похоже мы на пороге грандиозного шухера» и то что ВОЗ ожидает сладкая жизнь на пару с Китаем. США запрягают долго, но потом хрен остановишь
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