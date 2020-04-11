 За добу в США через коронавірус померли понад 2,2 тис. осіб, кількість заражених перевищила 500 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про свідчать дані служб охорони здоров'я Сполучених Штатів.

При цьому спостерігається щоденне зростання кількості летальних випадків. Тільки за останню добу в США померли понад 2,2 тис. осіб.

У штаті Нью-Йорк, що найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 172 тис.випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження - 7,8 тис. осіб.

У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 54,6 тис.інфікованих. У штаті Каліфорнія - понад 21 тис. Там за добу приріст становить 301 випадок захворювання.

Із хворих на коронавірус у США вилікувалися 27,3 тис. осіб.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня усьому світі зареєстрували 1 698 416 випадків зараження коронавірусом, зареєстровано 102 774 летальних випадки.