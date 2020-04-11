 За добу в США через коронавірус померли понад 2,2 тис. осіб, кількість заражених перевищила 500 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про свідчать дані служб охорони здоров'я Сполучених Штатів.
При цьому спостерігається щоденне зростання кількості летальних випадків. Тільки за останню добу в США померли понад 2,2 тис. осіб.
У штаті Нью-Йорк, що найбільше постраждав від пандемії, зафіксовано понад 172 тис.випадків зараження. Кількість померлих там від наслідків зараження - 7,8 тис. осіб.
У сусідньому штаті Нью-Джерсі виявлено 54,6 тис.інфікованих. У штаті Каліфорнія - понад 21 тис. Там за добу приріст становить 301 випадок захворювання.
Із хворих на коронавірус у США вилікувалися 27,3 тис. осіб.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня усьому світі зареєстрували 1 698 416 випадків зараження коронавірусом, зареєстровано 102 774 летальних випадки.
Статистика це підтвердить через 10-15 днів...
Несложные подсчеты показывают - к концу месяца медицина "ляжет", и смертность будет измеряться % двузначным числом.
Вот как оно происходит - глупость, некомпетентность, безответственность политиков ухудшают эту статистику.
У нас повторяю, 3500 и медики не так защищены. У нас будет хуже.
В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.
они все уже давно лежачие, если еще живые.
уже умерли и умирают дети, рожденные после войны, им по 70-75 лет.
Идея Родригеза вдохновила других американских врачей. Медицинские работники из Лос-Анджелеса тоже прикрепили свои фото на костюмы:
«Эти пациенты находятся в больнице совсем одни, к ним не пускают посетителей, и они окружены врачами, которые с головы до пят облачены в защиту. Фото привносит какую-то легкость, которой так не хватает в наше время».
Пегги Джи, тоже врач из Лос-Анджелеса, поддержала коллег:
«Фото помогает пациенту связать между собой реального улыбающегося человека и ходячий скафандр в маске, который общается с ними». Некоторые доктора стали подписывать немного информации о себе, чтобы выглядеть чуть человечнее даже в полной защите. Например, коллега Роберто Родригеза сделал бейдж «Привет, я Басс, и я люблю тигров» - и прикрепил фото с тигром.
По словам Родригеза, пациенты позитивно реагируют на фото:
«Если это хоть на минуту отвлечет их от всего этого хаоса вокруг, то это уже того стоит». Пока к его идее присоединилось не очень много врачей, но их количество увеличивается каждый день. Родригез считает, что так пациенты лучше понимают старания медицинских работников: «Им нравится видеть, что ты сделал какое-то лишнее действие просто чтобы позаботиться о них». https://charter97.org/ru/news/2020/4/11/372692/