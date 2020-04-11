 Затримано двох чоловіків, через яких виникла масштабна лісова пожежа на Житомирщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Учора лісова охорона Базарського лісництва затримала двох чоловіків, які раніше підпалили траву на території Народицького спецлісгоспу, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати яку вдалося лише за кілька днів.

За інформацією Державного агентства лісових ресурсів України, чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району. Один з яких палив поле, а інший – лісосмугу. Працівники лісництва викликали поліцію, яка і задокументувала усі обставини правопорушення.

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За інформацією Народицького відділення поліції, обидва чоловіки, 1991 та 1989 р.н., зізналися у ще одному підпалі в селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки. На них чекає притягнення до аміністративної відповідальності.

Нагадаємо: на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького спецлісгоспу від минулої суботи близько 150 рятувальників та лісівників цілодобово гасять масштабну лісову пожежу, яку вдалося локалізувати тільки надвечір 9 квітня.

Того ж дня, 9 квітня, на межі Житомирської та Київської областей через випалювання сухотрав’я палало село.

На допомогу в приборканні масштабних пожеж на півночі Житомирської області упродовж тижня були залучені пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежна авіація ДСНС. Нею було здійснено 280 вильотів та скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води.

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Фото: сайт ДСНС