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 Затримано двох чоловіків, через яких виникла масштабна лісова пожежа на Житомирщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Житомирській області затримали двох чоловіків, причетних до масштабної лісової пожежі на території Народицького і Кліщівського лісництв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Учора лісова охорона Базарського лісництва затримала двох чоловіків, які раніше підпалили траву на території Народицького спецлісгоспу, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати яку вдалося лише за кілька днів.

За інформацією Державного агентства лісових ресурсів України, чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району. Один з яких палив поле, а інший – лісосмугу. Працівники лісництва викликали поліцію, яка і задокументувала усі обставини правопорушення.

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Затримано двох чоловіків, через яких виникла масштабна лісова пожежа на Житомирщині, - ДСНС 01

За інформацією Народицького відділення поліції, обидва чоловіки, 1991 та 1989 р.н., зізналися у ще одному підпалі в селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки. На них чекає притягнення до аміністративної відповідальності.

Нагадаємо: на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького спецлісгоспу від минулої суботи близько 150 рятувальників та лісівників цілодобово гасять масштабну лісову пожежу, яку вдалося локалізувати тільки надвечір 9 квітня.

Затримано двох чоловіків, через яких виникла масштабна лісова пожежа на Житомирщині, - ДСНС 02

Того ж дня, 9 квітня, на межі Житомирської та Київської областей через випалювання сухотрав’я палало село.

На допомогу в приборканні масштабних пожеж на півночі Житомирської області упродовж тижня були залучені пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежна авіація ДСНС. Нею було здійснено 280 вильотів та скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води.

Також дивіться: У 95% випадків причиною лісових пожеж є діяльність людини, - Антон Геращенко. ВIДЕО

Затримано двох чоловіків, через яких виникла масштабна лісова пожежа на Житомирщині, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188398
 
 
 Топ коментарі
 
В клетку....на майдан на пару дней на обозрение...потом клетка в суде, потом колония лет на 5...ну чтоб другим было в пример и не "шутили".
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Суха трава один із самих важливих компонентів біоценозу. Вона мільйони років живила життя на планеті. Поки придурки не нафантазували в своїх пустих макітрах, що попіл від трави і листя дуже корисний для рослин. За підпал треба судити на примусові роботи і штраф по повній вартості збитків, а не обмежувати вигаданою кількістю неоподаткованих мінімумів.
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За такое нужна только криминальная ответственность.
Закинуть оленей винторогих в тюрягу лет на десять.
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В клетку....на майдан на пару дней на обозрение...потом клетка в суде, потом колония лет на 5...ну чтоб другим было в пример и не "шутили".
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Даже по существующему законодательству их можно засадить на хороший срок. "Но они не хотят..." (с)
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Да они хотят лишь бабло по больше срубить.
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Ну если жечь будет финансово не выгодно, то и это решение.
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адмін відповідальність ? ...та ви їх краще в сраку поцілуйте ...
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Суха трава один із самих важливих компонентів біоценозу. Вона мільйони років живила життя на планеті. Поки придурки не нафантазували в своїх пустих макітрах, що попіл від трави і листя дуже корисний для рослин. За підпал треба судити на примусові роботи і штраф по повній вартості збитків, а не обмежувати вигаданою кількістю неоподаткованих мінімумів.
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якщо вірити деяким вумним дядям і тьотям, то частина дуже продуктивного ландшафту північної гамерики була сформована людиною саме через системне випалювання трави та чагарників..
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За такое нужна только криминальная ответственность.
Закинуть оленей винторогих в тюрягу лет на десять.
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спалити тварюк живцем обмотавши сухою травою так би було справедливо і іншим урок...
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