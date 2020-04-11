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 Політика України
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Все про:Зеленський (5040) Мінздоров'я (1466) петиція (68) Супрун Уляна (565) медреформа (32) коронавірус (2205)

 Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун: Пріоритети нинішнього глави МОЗ - боротьба з коронавірусом і продовження медреформи

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію на сайті глави держави від 23 березня 2020 року з закликом повернути Уляну Супрун на посаду голови МОЗ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідь Зеленського на петицію "Повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України" оприлюднено пресслужбою президента.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19", - пише він.

Разом з тим Зеленський повідомив, що "Постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року № 550 Міністром охорони здоров’я України призначено Максима Володимировича Степанова.
"Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168 "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

Зі свого боку Міністр охорони здоров’я України М.В.Степанов пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни", - вказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун

Нагадаємо, Уляна Супрун очолювала Міністерство охорони здоров'я України з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188396
 
 
 Топ коментарі
 
Против Порошенко работали все каналы и журнашлюхи. Им к сожалению удалось. Сейчас за зелю топят все каналы и журнашлюхи, но у них ничего не получается.
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Зрозуміло.
«Кто попало, только нє Супрун !»
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Пам'ятаю скільки було від зебілів крику, що Супрун має не ту медичну освіту! І тут призначають міністра, який взагалі не має медичної освіти. Це зебілів повністю влаштувало🐸🙄
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давайте ще повернемо найкращого у всесвіті банкіра та найпрхвесійнішого генпрокуГора..гуляти так гуляти..ну і там семочек різних з мужеложенками..
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Цього вже не буде ніколи...
Скажу більше, вже створено політичне ядро держави...
І воно буде управляти державою щонайменше до 2029 року...
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державі би цей рік пережити..бо тут, як мінімум, три в одному..корона, всесвітня криза та війна..(
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Тому, хто далекоглядні (хитріші) швидко все спланували...
Тепер перетворюють в життя...
Скажу тільки, що вони в змозі не загубити країну...
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Наразі сили рівні...
Наступний тиждень покаже, хто захоче стати на бік Зе' та Ава'
Чи ніхто не захоче та будуть воювати, і тоді... Этот дождь надолго (с)
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Просто обряд « пульса денура « плачет по нашему пр5зиденту и так чтобы до седьмого колена и внуки и првнуки пронюхали все до паперти . באמת
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Верните Супрун! Не все еще закрыты психбольницы и тубдиспансеры, не на всех "скорых" убрали врачей и заменини на фельдшеров, не все еще районные больницы закрыты, не всех еще врачей разогнали! Впрочем, зебилье, тоже неплохо справляется, с задачами Супрунши. Не зря они говорят, о продолжении "реформ" Супрун.
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Товарищ если не соображаешь и не работаешь в сфере здравоохранения, нечего базикать. Она по крайней мере маски медицинские за границу за копейки не вывозила
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Aleks_15 Что-то, как-то слабый у тебя аргумент, товарищ, не кажется?
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А что маска спасет от туберкулезника с открытой формой сидящего рядом в переполненной маршрутке или помешает психу поджигать лес и поля?Или может она не имеет отношение к медреформе внедряемой у нас по образу США?
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А влітку 2019 року ні подавлені нищівною перемогою вдячні педроти, ні окрилені їхньою поразкою зебіли, не схотіли підтримати петюцію про відновлення в Україні вщент зреформованої 2014 року Санепідслужби...
Тепер просять Доктор Смерть повернути?
Не терпиться?
Так чекати недовго залишилось. Хлопці з пацанами вже готуються:

Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун: Пріоритети нинішнього глави МОЗ - боротьба з коронавірусом і продовження медреформи - Цензор.НЕТ 2640
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А любителям Сои и Зеленого скажу: Ваши лидеры и кумиры одинаково отлично справляются, с уничтожением медицины и людей. Не меряйтесь хоботами - одно лайно не лучше другого!
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"електронну петицію на сайті глави держави від 23 березня 2020 року з закликом повернути Уляну Супрун на посаду голови МОЗ."
Пригадалась цитата з фільму - Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Зеленський відповів на петицію про повернення Супрун: Пріоритети нинішнього глави МОЗ - боротьба з коронавірусом і продовження медреформи - Цензор.НЕТ 2871
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Верните Супрун, которая все связи коррупционные разрушила. Или коррупция для Ермака-Зеленского приоритет в медицинской реформе???
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Супрун нікому не кланялась і не брала хабарів. Тому для Вови вона чужа. А Степанов свій.
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...шановний, то їдь в США і подивись на братські могили в Нью-Йорку від хваленої американської медицини яку впарювала нам супрун і параленьно закриваючи лікарні по Україні... В Нью-Йорку вже майже 6 000 померлих від короновірусу...
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Зек не просто тупой, он целенаправленный вредитель. Второй этап медреформы - это ликвидация инфекционных и псехиатрических больниц. Он хочет чтобы у нас люди умирали как в Италии и США. Он - преступник.
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...да хай вона вже подохне, ця дурепа супрун...
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походу честный и благородный Вошьдь зебилов заинтересован в развитии "бизнеса на крови" (Зеля) бескорыстной семьи Степановых
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Как он может вернуть Супрун, когда самолично, как дешевый гопник, назвал ее "доктор смерть". Прошло немного времени, менялись министры МОЗ и по факту видим, что "доктор смерть" и "вырок" - это сам Вова. Но, сильные признают свои ошибки, а маленькие мальчики на дешевых понтах, до конца будут бодаться.
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А тем временем соратники Богатыревой и решалы масово возвращаются в МОЗ для восстановления многомиллионых и миллиардных коррупционных схем и потоков.
А Супрун, да была ух какой плохой, зато теперь всё замечательно.

Видимо, 73% избирателей Зеленского именно этого и хотели.
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