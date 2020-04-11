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 Політика України
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Все про:банки (411) ВР (7454) законопроєкт (988) Коломойський (850) Палиця (10) Гетманцев (55) Офіс генерального прокурора (220) Заблоцький (1)

 Нардеп Палиця вимагає відкрити справу проти Гетманцева і Заблоцького, - джерело

Нардеп Ігор Палиця звернувся із заявою до Офісу генпрокурора на главу Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева і члена цього комітету Мар'яна Заблоцького після засідання, на якому було ухвалено рішення рекомендувати парламенту розглянути в першому читанні на позачерговому засіданні "антиКоломойський" законопроєкт про банки.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

Основна претензія зводиться до того, що тимчасово на момент засідання обов'язки Секретаря комітету виконував Заблоцький, оскільки Палиця був відсутній. Заблоцький рахував голоси і підписував протокол. На думку заявника, він не мав права ставити свій підпис, оскільки акти і протоколи має підписувати Секретар.

"Якщо немає Секретаря, на час засідання глава комітету або сам веде підрахунок голосів, або може визначити таку людину з членів комітету, це врегульовано законом "Про Комітети Верховної Ради України", в цьому немає нічого особливо, поширена практика, - пояснило наше джерело. - Оскільки Заблоцький вважав, він і підписав".

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В Офісі генпрокурора нам підтвердили, що заява надійшла, але поки не прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.

"Заява прийшла. Я її з резолюцією відправила на Любовича та Холодницького (заступники Генпрокурора. - Ред,). Після їхніх рапортів ухвалюватиму рішення", - розповіла Цензор.НЕТ Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188394
 
 
 Топ коментарі
 
Фамилия неправильная. Не Палица, а Палица-Коломойский. Или так: Палица-Коломойский-Дубина.
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Шнурок коломойського ..
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Фамилия неправильная. Не Палица, а Палица-Коломойский. Или так: Палица-Коломойский-Дубина.
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Палица и так, без смены фамилии не по-детски палицца.
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Он не шнурок Каломойского. Если Дубинский пудель Каломойского, то Палица цепной бульдог
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Этот на бульдога не тянет, скорее - дворняга (дворберман-пинчер 😂)
Бульдог у Бени - Портянка.
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Палица служит Каломойскому лет 20, а Портянку Беня намотал себе на вонючую ногу совсем недавно
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міней губельман@bension17 10 апр.

При Януковиче чуть-чуть пожили под санкциями, ещё смешными и ни на что не влияющими, время продолжить.

Нардеп Палица требует открыть дело против Гетманцева и Заблоцкого - Цензор.НЕТ 820
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Dmytro Zinkevych@DimaZinkevych 22 ч

А йому і не треба.
Лєна плаче, бо кожного дня каже зєлє: "ужє пора, паєхалі, нас пріб'ют".
Але він стійко відповідає: "Падпустім пабліже - больше заплатят".
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Ігор Петрович Палиця - Председатель правления ОАО «Укрнафта». Заслуженный экономист Украины. Близкий соратник Игоря Коломойского. Википедия
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Який "принциповий" шнирь , ой сори - "слуга" бЄні..
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Кум просит наказать людей за закон против его Кума. жесть.
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Гетьму нужно сажать,кассовые аппараты малому бизнесу и стукачество - его грязная работа,редкий аферист,
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Думаю, миллионов за 20 баксов проблему можно закрыть раз и навсегда.
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Может стоит его на время убрать с арены, заразив коронавирусом? Глядишь и с законом о банках разберутся ............ иначе так и будет бенин прихвостень воду мутить. Нардеп Палиця вимагає відкрити справу проти Гетманцева і Заблоцького, - джерело - Цензор.НЕТ 7663
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коррупционер Палица и ПОДЕЛЬНИК нефтяных афер коломойши и цепная псина.

Нардеп Палиця вимагає відкрити справу проти Гетманцева і Заблоцького, - джерело - Цензор.НЕТ 3802
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