 Нардеп Палиця вимагає відкрити справу проти Гетманцева і Заблоцького, - джерело

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело у фракції "Слуга народу".
Основна претензія зводиться до того, що тимчасово на момент засідання обов'язки Секретаря комітету виконував Заблоцький, оскільки Палиця був відсутній. Заблоцький рахував голоси і підписував протокол. На думку заявника, він не мав права ставити свій підпис, оскільки акти і протоколи має підписувати Секретар.
"Якщо немає Секретаря, на час засідання глава комітету або сам веде підрахунок голосів, або може визначити таку людину з членів комітету, це врегульовано законом "Про Комітети Верховної Ради України", в цьому немає нічого особливо, поширена практика, - пояснило наше джерело. - Оскільки Заблоцький вважав, він і підписав".
В Офісі генпрокурора нам підтвердили, що заява надійшла, але поки не прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.
"Заява прийшла. Я її з резолюцією відправила на Любовича та Холодницького (заступники Генпрокурора. - Ред,). Після їхніх рапортів ухвалюватиму рішення", - розповіла Цензор.НЕТ Генпрокурор Ірина Венедіктова.
Бульдог у Бени - Портянка.
міней губельман@bension17 10 апр.
При Януковиче чуть-чуть пожили под санкциями, ещё смешными и ни на что не влияющими, время продолжить.
Dmytro Zinkevych@DimaZinkevych 22 ч
А йому і не треба.
Лєна плаче, бо кожного дня каже зєлє: "ужє пора, паєхалі, нас пріб'ют".
Але він стійко відповідає: "Падпустім пабліже - больше заплатят".
шнирь, ой сори - "слуга" бЄні..