 Єрмак: "Нас турбує посилення обстрілів українських позицій бойовиками, домовленості не виконуються"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом з президентом Володимиром Зеленським перевірили забезпечення наших військових на передовій. Зараз особливо важливо надати все необхідне для боротьби з розповсюдженням коронавірусу у нашій армії. В наметовому містечку для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного шпиталю все належне для цього є. Крім того, ми постійно відправляємо до війська нові партії засобів захисту для військових медиків.

Забезпечення всім необхідним наших військових, які захищають Україну та усіх громадян – серед найважливіших пріоритетів нашої команди.

Нас також дуже турбує посилення обстрілів українських позицій з боку бойовиків. Домовленості про повне припинення вогню досі не виконуються. Представники України знову і знову продовжують ставити це запитання на засіданнях Мінської Тристоронньої контактної групи", - пише він.

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Також Єрмак повідомив, що делегація на чолі з президентом делегація відвідала меморіал загиблим пасажирам автобуса "Златоустівка-Донецьк", який бойовики обстріляли з "Градів" в 2015 році. Тоді загинули 12 людей, а ще 19 - були поранені: "Ми ніколи не забудемо це звірство, а терористи обов'язково будуть покарані".

"Крім того, Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героя України, майора ЗСУ Андрія Жука. Він героїчно загинув у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи", - додав глава ОП.