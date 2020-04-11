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 Політика України
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 Єрмак: "Нас турбує посилення обстрілів українських позицій бойовиками, домовленості не виконуються"

Владу дуже турбує посилення обстрілів українських позицій з боку бойовиків. Домовленості про повне припинення вогню досі не виконуються.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом з президентом Володимиром Зеленським перевірили забезпечення наших військових на передовій. Зараз особливо важливо надати все необхідне для боротьби з розповсюдженням коронавірусу у нашій армії. В наметовому містечку для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного шпиталю все належне для цього є. Крім того, ми постійно відправляємо до війська нові партії засобів захисту для військових медиків.

Забезпечення всім необхідним наших військових, які захищають Україну та усіх громадян – серед найважливіших пріоритетів нашої команди.

Нас також дуже турбує посилення обстрілів українських позицій з боку бойовиків. Домовленості про повне припинення вогню досі не виконуються. Представники України знову і знову продовжують ставити це запитання на засіданнях Мінської Тристоронньої контактної групи", - пише він.

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Також Єрмак повідомив, що делегація на чолі з президентом делегація відвідала меморіал загиблим пасажирам автобуса "Златоустівка-Донецьк", який бойовики обстріляли з "Градів" в 2015 році. Тоді загинули 12 людей, а ще 19 - були поранені: "Ми ніколи не забудемо це звірство, а терористи обов'язково будуть покарані".

"Крім того, Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героя України, майора ЗСУ Андрія Жука. Він героїчно загинув у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи", - додав глава ОП.

Єрмак: Нас турбує посилення обстрілів українських позицій бойовиками, домовленості не виконуються 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188393
 
 
 Топ коментарі
 
А нас - граждан Украины беспокоит, почему в ДБР до сих пор не открыто уголовное дело против воров, мародеров и коррупционеров - братьев Ермаков.
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Влада приховала велику кількість поранених на фронті, тому шо в них немає війни на Сході України з агресором Росією.
Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 7950 Київ, 18 швидких з пораненими з передової.
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та це ваші проблеми.
ви прищеплюєте війську комплекс неповноцінності.
ви не даєте їм виконувати свій обов'язок.
тварі зелені.
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В петіних котлах набагато більше хлопців полягло
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Ах,ах! Неужели беспокоит? А то, что это ваша вина - не беспокоит?
Андрей Ермак напуган. Ему срочно надо отвлечь людей от обоснованных обвинений окружения Зеленского в коррупции. Он боится за себя. Поэтому и возникает.
А то, что Денис Ермак по существу в Фейсбуке признался в коррупционных действиях - ещё как беспокоит! Надія, що Зеленський закріє справи? І про зраду в Омані теж?
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Міністр оборони Таран працює на Росію. Задача - зупинити рух України до НАТО
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Ермак, признайся, ты же сам просил Козака усилить обстрел украинских позиций, чтобы Зеленский и его избиратели посговорчивее были.
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Вас, виродки кацапські має турбувати куди будете тікати. А на передову вам немає чого свої кацапські пики сунути, ви туди вірус можете занести, причому свідомо.
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Зелені великі майстри розмовного жанру. І виявилось, що в Україні це добре працюю. Роби, що хочеш, тільки розповідай народу про інше, виграшне. Поки народ не отямиться, зебанда буде царювати. І, боюсь, не тільки 5 років..
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Ермак говорит, что количество обстрелов возросло, а Зеленский говорит обратное. А брешут оба!
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Ещё пару консультационных советов собери и подпись свою там с остальными слабоумными поставь, Козак вам ещё лапши навешает что все будет хорошо, а вы там и дальше верьте. Хуже баранов.
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Боевиками да? Ну хорошо, что не повстанцами или активистами.

А то, что эти "боевики" такие же партнеры ФСБ, как и сам Ермак - это мелочи.
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Прозрел, млять. Как же ты с Козаком ту херню подписывал ? Обстрелов не видел ?
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Когда держишь оборону (страны) с врагами оккупантами (РФ) не ведут переговоры, просто ни о чем. А военным дать адекватно отвечать со всех стволов по оккупантам...так должно действовать руководство страны.
Всякие контакты с кремлем должны быть исключены. Все переговоры бессмысленны с Рашкой..это доказано и показало 6 лет войны. Займитесь лучше подконтрольной Украине территориями и экономикой.
Этот бандитский анклав оккупированой Рф и огрызок нам не нужен, пусть РФ их кормит.
Рашка сама от туда уйдет, им все равно придется это сделать...перед своим экономическим крахом, ослабленной экономикой. Нам осталось просто подождать.
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