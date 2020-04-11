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 Суспільство
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Все про:завод (134) Павлоград (39) ракети (547) фінансування (597) паливо (246)

 Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман

Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".

Про це Цензор.НЕТ розповів директор заводу Леонід Шиман.

"ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовлення 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені. ... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо і скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?" - сказав він.

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ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі.

"Україна поки налагодила серійне виробництво всього лише одного типу ракет дальньої дії - "Вільха" , випущена перша партія на замовлення 19-го року, але треба продовжувати роботу. У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути нанесені і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського". А якщо "Вільхи" у військах не буде - то чим бити по тилах супротивника?" - питає Шиман.

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Крім виробництва, завод володіє технологією переробки та утилізації ракетного палива, вміє продовжувати ресурс ракет і виробляє різні види вибухівки.

"Всі ці технології протягом багатьох років були створені за рахунок коштів українських платників податків, це багато мільярдів гривень. Ми освоїли унікальні технології, якими більшість країн світу не володіє ... При цьому програми виробництва не закриваються, тобто, цілком ймовірно, що ми сьогодні витрачаємо на звільнення гроші, а завтра знову будемо витрачати на набір", - пояснив Шиман.

У Росії аналогічний завод "Каменський" розташований недалеко від кордону України, в Кам'янсько-Шахтинському Ростовської області. Цей завод зараз працює на повну потужність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188391
 
 
 Топ коментарі
 
ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования
Джерело: https://censor.net.ua/n3188391

Тобто проект Вільха закрили ще до епідемії коронавірусу.
А ви, зелененьки, кажете зради нема. Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 2188
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сто процентів робота відповідальних за фіннсування зводу,проти України,у нас війна фсб працює.
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что останется от страны? кравчук и говорил, возможно это последние выборы
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є варіант розподілу між сусідами..( думаєте мадяри та румуни просто так свої паспорти роздають..?
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ну, гамерику навряд поділять..
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Не верзіть куйні, шановний. Першою умовою до вступу в ЄС є відсутність претензій на терени до сусідніх держав.
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можна подати як спасіння "співвітчизників".. євроліберасти зхавають..
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кравчук сам закликав всіх голосувати за зе.
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Тому що сам така ж сама продажна тварюка, як i ЗЕлупа.
Пуйло недарма всадовив паяца на трон руками 73% дебiлiв.
Державу здають у турборежимI.
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директор производящего ракетное топливо завода Шиман...

Это какой-то капец.. Откуда таких грамотеев берете?
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то ж переклад з української, на «роднойкоторимядумаю»....
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ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования
Джерело: https://censor.net.ua/n3188391

Тобто проект Вільха закрили ще до епідемії коронавірусу.
А ви, зелененьки, кажете зради нема. Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 2188
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вы управленцев сократите а не простых рабочих и денег будет хватать.
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А зачем нужны простые рабочие, когда делать нечего?
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Ой, і хто ж це зробив? І чому? Головне! Що далі
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Шота немає висеру зебуінів про баригу-марадьора Порошенка...
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Элементарное вредительство, думаю СБУ найдет врагов Украины.
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Иван Геннадьевич Баканов (укр. Іван Геннадійович Баканов; род. 2 мая 1974, Кривой Рог, Днепропетровская область) - украинский государственный деятель Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман - Цензор.НЕТ 2424 . Глава Службы безопасности Украины с 29 августа 2019.
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тиць Правильно писати "Геннадійович", але коли тебе записали в паспорті з помилкою, то тепер треба помилку або виправляти, або кругом повторювати в усіх документах
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О!
От десь у Путіна зараз готують закриті представлення до нагород !
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"В России аналогичный завод "Каменский" находится недалеко от границы Украины, в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Этот завод сейчас работает по полной программе."

Там и купим Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 9499
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"Там и купим" - зачем покупать? Они сами его и доставят. Правда израсходованным...
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Из данной статьи понятно кто поступает против Украины пользу РФ, это правительства вы-браные Президентом и утверждённые большинством в ВР. И насколько понятно правительства выполняли прямые указания Президента.
P.S. данная статья это просто информация к размышлению.
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нужно что бы Зеленский организовал вручение наград воинам ВСУ и толкнул какую нибудь речь о Мире который он увидел в глазах путина...

И поэтому заради Мира нам эти ракеты нахрен не нужны...


Хватит наживаться на войне директору Павлоградского химического завода...!! Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 4191



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зелебоба сознательно разрушает ракетную отрасль по указке рашки
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Да даже без указа рашки она разрушается без заказов. Отпразднуем 9 апреля? Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман - Цензор.НЕТ 1022
"09.04.2020 Корабль доставил на станцию членов новой длительной экспедиции - космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта NASA Криса Кэссиди.
Запуск «Союза МС-16» прошел по шестичасовой схеме. «Союз МС-16» стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления. До этого все пилотируемые пуски осуществлялись на ракете «Союз-ФГ» с украинской системой управления".
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заказы были для военных, а теперь и этих нет
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И я подозреваю, что за мои комментарии мне пенсионный фонд не выдал мою шикарную пенсию 1717 гривен за март месяц
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зеленского и ярмака вполне устраивает ...
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зеленые человечки захватили такі Україну.
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Зеленський робить все правильно, то всі інші хродники колоборанти та російські диверсанти, "люди" це розуміють та підтримують його.
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ещё пол года назад на ракетной отрасли был поставлен крест .. мы же готовимся к миру .. зачем нам всё это !
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Твари зеленые. Когда вас вешать будут, в стране объявят праздник.
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Ауу СБУ де реакція на державну зраду,ще ж недавно рнбо відосики показували запусків,це що останні???чи як?
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та путен вже испугался и не точит когти на украину, бо военная мощь украины непобедима и несокрушима
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В каждом вопросе нужно тщательно разбираться и "копать глубоко", "а почему так случилось?" и ответ на этот вопрос не так прост, как кажется, потому что правда всегда неудобна и неприятна всем, поэтому никому и не нужна!
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там все до кучи, помимо отсутствия толкового менеджмента и не целевое использование средств, и банальное воровство, и бесхозяйственность тоже!
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Так, у блазня ті самі проблеми, але свій офіс він не припинив фінансувати.
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эти вопросы к прокурорам, а не ко мне!
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Пуйло попросило шоблу Зешмаркли приостановить финансирование ракетной программы Украины.
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А если "Вільхи" в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?
Ну как чем - Кварталом95!!! А в принципе, все вышеописанное Шиманом, называется саботаж.
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То, что делает Шиман называется просто воровство. За чей счёт егоо две дочери выучились в Лондоне????
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Это чучуло как то забыли, как в начале 2000 американская сторона прекратила финансирование утилизации пакет из-за воровства этого персонажа...
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Всё правильно, ведь главный лозунг Зеленского - "Надо просто прекратить стрелять", вот он и прекращает. Так что скоро будет и нечем стрелять, и не из чего, и не кому.
У Путина, правда, совсем другие лозунги, и с его стороны стрельба только усиливается, но "какая разница"?
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А шо если петицию Зеленскому послать? Или лучше не надо, а то в угоду Ермаку вообще завод закроют.
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Это САБОТАЖ, предательство = преступление! За это должен ответит през - Зе, Шмыгаль...и остальная шушера...которая вредит обороне страны.
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... а самостоятельно работать с инопартнерами не дают крысы из концерна...
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Ну, пане Бутусов, новий презик, за якого ви топили, не здає Україну? Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман - Цензор.НЕТ 6981
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Почему нет денег для завода? Они (деньги) нужны для расчистки канала в Крым и подаче воды. Деньги нужны для покупки электроэнергии у нашего друга - России. Деньги нужны для содержания и подкормки "комиссии" для прямых переговоров с донбасскими предателями, деньги нужны для "поощрения" справедливых судей...А ракеты не нужны, вы же хотите мира, а не ракет.
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Да что вы всё кричите, куда смотрит СБУ. Так вот отвечу. Никуда оно не смотрит и даже не думает. У неё другие планы и задачи... Сродника уволили из этой службы в начале 2000-х годов за то, что отказался продавать военное оборудование. Вот начальство и накопало на него компромат. А потом кричали почему Украина не готова была к окупации. Неужели вы все такие наивные и верите в непродажность силовиков?
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