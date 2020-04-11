 Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман

Про це Цензор.НЕТ розповів директор заводу Леонід Шиман.

"ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовлення 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені. ... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо і скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?" - сказав він.

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ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі.

"Україна поки налагодила серійне виробництво всього лише одного типу ракет дальньої дії - "Вільха" , випущена перша партія на замовлення 19-го року, але треба продовжувати роботу. У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути нанесені і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського". А якщо "Вільхи" у військах не буде - то чим бити по тилах супротивника?" - питає Шиман.

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Крім виробництва, завод володіє технологією переробки та утилізації ракетного палива, вміє продовжувати ресурс ракет і виробляє різні види вибухівки.

"Всі ці технології протягом багатьох років були створені за рахунок коштів українських платників податків, це багато мільярдів гривень. Ми освоїли унікальні технології, якими більшість країн світу не володіє ... При цьому програми виробництва не закриваються, тобто, цілком ймовірно, що ми сьогодні витрачаємо на звільнення гроші, а завтра знову будемо витрачати на набір", - пояснив Шиман.

У Росії аналогічний завод "Каменський" розташований недалеко від кордону України, в Кам'янсько-Шахтинському Ростовської області. Цей завод зараз працює на повну потужність.