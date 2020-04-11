 Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, не існує жодних перешкод для розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності. Тож, заклики скасувати амністію для учасників Революції — це намагання сподобатися представникам режиму Януковича та їхнім симпатикам.

По-друге, пані Венедиктова явно ввела в оману суспільство, обіцяючи бути неупередженою. Ми бачимо системний наступ на досягнення Революції гідності, дискредитацію її учасників з боку політично залежних ДБР та Офісу Генпрокурора. Проте ми чомусь не чуємо оцінки діям Андрія Портнова. Ані у справі про викрадення томів справ Майдану, ані у інших справах, які свідчать про те, що цей адепт Януковича має необмежений доступ до матеріалів слідства та державної таємниці", - пише він.

За слова нардепа, на жаль, пріоритетом для політично залежних ДБР та Офісу Генпрокурора є не встановлення справедливості, а втілення реваншу клану Януковича.

"Йдеться про встановлення поліцейської держави, яке відбувається галопуючим темпом під час карантину. ДБР та Офіс генпрокурора сьогодні — це руки Портнова та Януковича в Україні, якими фактично розвалюють справи Майдану", - підсумовує Юрчишин.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.