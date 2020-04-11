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Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:ПР (960) Юрчишин (44) Чорновол Тетяна (134) Євромайдан (696) ДБР (1011) Венедіктова (107) Офіс генерального прокурора (220)

 Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин

Ситуація з розслідуванням справи про загибель чоловіка в офісі "Партії регіонів" в 2014 році показує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова двічі усвідомлено сказала неправду.

Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, не існує жодних перешкод для розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності. Тож, заклики скасувати амністію для учасників Революції — це намагання сподобатися представникам режиму Януковича та їхнім симпатикам.

По-друге, пані Венедиктова явно ввела в оману суспільство, обіцяючи бути неупередженою. Ми бачимо системний наступ на досягнення Революції гідності, дискредитацію її учасників з боку політично залежних ДБР та Офісу Генпрокурора. Проте ми чомусь не чуємо оцінки діям Андрія Портнова. Ані у справі про викрадення томів справ Майдану, ані у інших справах, які свідчать про те, що цей адепт Януковича має необмежений доступ до матеріалів слідства та державної таємниці", - пише він.

За слова нардепа, на жаль, пріоритетом для політично залежних ДБР та Офісу Генпрокурора є не встановлення справедливості, а втілення реваншу клану Януковича.

"Йдеться про встановлення поліцейської держави, яке відбувається галопуючим темпом під час карантину. ДБР та Офіс генпрокурора сьогодні — це руки Портнова та Януковича в Україні, якими фактично розвалюють справи Майдану", - підсумовує Юрчишин.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп Голосу Юрчишин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188389
 
   
 Топ коментарі
 
зебіли ви привели до влади гебнявий непотріб
ганьба на ваші голови, хахли шпекнуті
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Власть захвачена врагами Украины.
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Циля, в твоей психушке день безумных? Впрочем, неважно. Испарись.
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ще про одного "чесного" ригіАнала сьогодні прочитав: володимир захаров....пішов вдихнув Українського повітря...і здох...а я думав тільки Сокіл чечетов таким був...

о якби ці подвиги повторили інші ригіАнали на кшталт медведчуків, бойків, шуфричів, труханових, муравйових, добкіних...
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Антикоррупционный центр в Украине под патронатом Зели был создан в июле 2019 года.С того дня и по сегодня сей центр больше не собирался.Следовательно коррупцию ЗеЗеля победил именно в иле 2019 г.Бедность еще раньше,19 мая Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 5326Прямо Столыпин...
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КОГДА С УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ИСЧЕЗНУТ РОССИЙСКОКОЗЛЯЧИЕ ФАМИЛИИ !!!???
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ПРОБЛЕМА, НЕ В РУСКОЯЗИЧНИХ ФАМІЛІЯХ.
ПРОБЛЕМА, В ****************.
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ПІСЛЯ ОКУПАЦІЇ МОСКОВІЄЮ- ОРДОЮ ГЕТЬМАНСЬКОЇ УКРАЇНИ -РУСІ У 1687 РОЦІ I ЗГІДНО КОЛОМАЦЬКИХ СТАТЕЙ ЦІЄЇ ЛИЧАКОВОЇ МОСКОВІЇ - ОРДИ, ЯКI СУВОРО ЗОБОВ'ЯЗУВАЛИ УКРАЇНСЬКОГО ГЕТЬМАНА І СТАРШИНУ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО РІЗКЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ШЛЮБІВ МІЖ ЛИЧАКОВИМИ МОСКОВИТАМИ МОНГОЛОЇДНИМИ УГРО-ФІНАМИ - МОСКАЛЯМИ І УКРАЇНСЬКИМИ СЛОВ'ЯНАМИ - РУСИЧАМИ. І ТІЛЬКИ ТОМУ ЩО ПОТІМ ЇХ НАЩАДКИ МЕТИСИ - ПОЛУКРОВКИ БУДУТЬ БЕЗВІДМОВНО СЛУЖИТИ ПРОКЛЯТИМ МОСКОВСЬКИМ ОКУПАНТАМ І ЇХ ОРДИНСЬКИМ ІНТЕРЕСАМ.
А ПІЗНІШЕ ВЖЕ ПІД ЧАС КРИВАВОЇ В'ЯЗНИЦІ НАРОДІВ СРСР. ТОДІ ТЕЖ БУЛА ТОТАЛЬНА ПРОГРАМА КРЕМЛІВСЬКИХ КОМУНОФАШИСТІВ ЦИХ ЗАГАРБНИКІВ - ОКУПАНТІВ ДЕРЖАВИ УНР, ПРОГРАМА "ДРУЖБИ НАРОДIВ" В СРСР. І ПОТУЖНА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОМУНОФАШИСТІВ СРСР В СПРАВІ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СІМЕЙ, ТАКИХ СОБІ РАБІВ ЛЮМПЕНІВ БЕЗ РОДУ І ПЛЕМЕНІ. НЕ КАЖУЧИ ВЖЕ ПРО ЕТНІЧНИХ МОСКАЛІВ - КАЦАПІВ ЯКИХ МАСОВО МІЛЬЙОНАМИ ЗАСЕЛЯЛИ В ПОНЕВОЛЕНУ УКРАЇНУ ( УНР) КРЕМЛІВСЬКІ ОКУПАНТИ КОМУНОФАШИСТИ ЗАМІСТЬ МІЛЬЙОНІВ ЗНИЩЕНИХ І ЗАКАТОВАНИХ ТА ЗАМОРДОВАНИХ ГОЛОДОМ УКРАЇНЦІВ.
А ТЕПЕР ВОНИ ЦЯ ТАКА ЖАХЛИВА ПОМІСТЬ ВОНИ В ОСНОВНОМУ КРИВАВІ БАНДИТСЬКІ ЗГРАЇ З БОЙОВИКІВ -СЕПАРАТИСТІВ, КОЛАБОРАЦІОНІСТІВ - ТЕРОРИСТІВ, РІЗНИХ ПРОДАЖНИХ ХОЛУЇВ У КРЕМЛІВСЬКИХ ФАШИСТІВ ТА ЯНИЧАР ОПРИЧНИКІВ З 5 КОЛОНИ КРИВАВОГО МАНІЯКА )(УЙЛА В УКРАЇНІ, ЯКI ПЛАНУЮТЬ ВТІЛИТИ КРЕМЛІВСЬКИЙ ПЛАН РЕВАНШ ЩОБИ ЗНИЩИТИ СЛОВ'ЯНСЬКУ УКРАЇНУ- РУСЬ..
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то той юрчишин шо козявки на засіданнях ради поїдає?
"авторитет", канєшно? Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4784
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крысы в корыте хотят заняться любительским каннибализмом
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Сколько можно сопли жевать, если бы Вакарчук зашел раньше на пару месяцев на президентские гонки, то наверняка "голос" взял бы более достойное место, сегодня мы не имеем ни одного украинца на место президента Украины, сейчас история повторяется, или вакарчук поехал к бульбашам?
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І все ж таки, Юрчишин, це не руки безпосередньо москви чи януковича. Усі силові структури в Україні зараз - руки зеленського, який і формує цю московську- януковичську політику, призначаючи відповідних людей. Чомусь, Юрчишин, ви чіплялись до Порошенка за будь-що. А от зеленського не чіпаєте. Бо цар хороший, а не ту політику проводять погані боярє . Слабачок ви, як весь ваш Голос.
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