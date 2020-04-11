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 Суспільство
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Все про:НАЗК (709) ДБР (1011) Бабіков (31)

 НАЗК не встановило в Бабікова конфлікту інтересів, - ДБР

Державне бюро розслідувань підкреслює, що перевірка Національного агентства з протидії корупції не показала наявності у першого заступника голови ДБР Олександра Бабікова конфлікту інтересів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"НАЗК вказує на відсутність у Олександра Бабікова конфлікту інтересів під час здійснення повноважень першого заступника директора ДБР, та встановило, що він не наділений службовими повноваженнями щодо ухвалення рішень, вчинення або невчинення дій у кримінальних провадженнях, зокрема повязаних із подіями на Майдані у 2013-2014 роках", - сказано в повідомленні ДБР.

Також НАЗК констатувало, що керівництвом ДБР вжито заходів щодо запобігання виникнення в діяльності Бабікова конфлікту інтересів, додали у відомстві.

Читайте також: НАЗК: заступник голови ДБР Бабіков до посади в бюро справді захищав Януковича і має приватний інтерес у "справі Майдану" (оновлено). ДОКУМЕНТ

Водночас Державне бюро розслідувань посилається на повідомлення про результати перевірки НАЗК, опубліковане на сайті агентства ще 20 березня.

На результати цієї ж перевірки посилалися члени громадської організації "Адвокатська дорадча група". Напередодні вони зазначили, що Бабіков, згідно з висновками НАЗК, справді був адвокатом Януковича. І у нього в "справах Майдану" є приватний інтерес. А конфлікт інтересів може виникнути в разі відсутності директора ДБР.

Читайте також: "Бабіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188386
 
 
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Х**ло вимагає здати Україну до 9 травня !
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Нетрындите -- там не конфликт а КОНФЛИКТИЩЕ !!! Какой нужно быть продажной ТВАРЬЮ что бы пропихнуть его в ГБР !!! Это полная дескридитация и саботаж -- ГБР теперь токсичная антиукраинская шарага НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР - Цензор.НЕТ 7088
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зрада в загальному випадку - це ви всі, 73/43%зебіли.
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а в бумаге от НАПК написано, что обнаружил,

впрочем, после карантина гнать будем всю ЗЕ, не разбираясь в их оттенках
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Ждите как в 1918-1933. После карантина не будет уже Украины
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Конфликтов интересов и быть не может!! Интерес один - сдать Украину!!! Нужно это сделать быстрее, чем это пытался сделать янык!! Тут даже людей за это больше проголосовало!! 73% как-никак!!
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Чекайте, вірте і надійтеся... а що вам ще залишається? А ще скиглити, що вас знову на*бали..
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Ахметову есть за что предьявить претезии. Но зачем сейчас стрелки переводить с Зеленского, Бибикова и Венедиктовой- т.е людей ПРЯМО отвечающих за предьявление обвинений учасникам майдана, на Ахметова? Мухи от котлет - желательно отделять.
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НАБУ, НАЗК, САП, АнтикорСуд......всё это саботажники на огромном финансировании на службе внешнего управления. За 5 лет результатов и возврата денег почти ПШИК!
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и эти под идиотов косят как зеля - не поможет
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Зеленский в респираторе посетил военный госпиталь, где нет больных,в Московии кремлёвский Фюрер вообще устраивает спектакли своими телохранителями и посещение пострадавших от наводнения.от взрыва ядерной установки, после эпидемии Холеры,Чумы... НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР - Цензор.НЕТ 4698
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У Бабикова конфликта нет, есть только интерес к "бабкам". Бабиков бескорыстно любит бабки.
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Бабиковы, бибиковы... Они здесь ни при чём.
ВаЗЕлин решил, что у него большой запас прочности.
Спасибо 73% зебилов.
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люстрация как она есть. дворников и доярок времен януковича уволили с работы, а всех ублюдков подняли в должностях..
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А с утра писали, что был конфликт интересов. Что за херня творится на свете?
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"Кручу, верчу, обмануть хочу" НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР - Цензор.НЕТ 6282 Ну что творится........ наперсточники рулят. НАПК говорит, что есть конфликт, ГБР, ссылаясь на них же, что нет........ А вы, народ, выбирайте версию какая нравится.
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А у нього і нема ніяких конфліктів інтересів. Інтерес у нього один- якнайшвидше повернути Україну в кацапське стійло.
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В 2014 я бросал булыжники в беркутовцев - арестуйте меня!
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Вы поосторожнее с этим. Они могут.......
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И у него в делах Майдана есть частный интерес. А конфликт интересов может возникнуть в случае отсутствия директора ГБР.- конфлик интересов заключается ,не в случае отсутсвия или присутсвия директора ГБР ,а из-за присутсвия участника Майдана ,который был конфликтным ,во времья Майдана , частным интересам Бибикова ,отстаивающего интересы папиредника.имеющего конфликт собственных и интересов куйла ,против украинского народа ...вот и весь куй...Если в обществе есть конфликт- его создал и родил человек, который использует служебное положение,для создания конфликтов в Украине ,и он должен быть устранен,как создатель конфликтов в стране,,,
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Зовсім не знайшли конфлікту!? Усі так і думають, навіть не потрібно було шукати. А чому шукали, хіба були якісь сумніви?
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Рошен создал свой, карманный напк, и блазень так и оставио, таже история с гбр, ну а гпу это святое, вот и кушайте быдло.
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зеуродам надо готовиться к худшему народ предателей щадить не будет
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Напк кормушка для коррупционеров и крыша коррупции в Украине как и гбр, набу, сап, мвд, гпу, сбу, вр, км, ап, вс....
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Адвокат януковича бібіков пише, що янукович не розстрілював Небесну сотню поки не спалили офіс партії регіонів.Ну чо, нормальна позиція адвоката,ви спалили офіс,а я розстріляв сотню людей.Подивіться як бібіков обережно бере слово "карателі" в лапки. Які ж з вбивць карателі?

НАЗК не встановило в Бабікова конфлікту інтересів, - ДБР - Цензор.НЕТ 1603
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Это называется подтасовка дело и обвинение не винного человека руководителем ДБР
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Це вже як в тієї свекрухи - "Хто всрався? А невістка.."
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Эти, из НАПК, раньше в миссии ОБСЕ на Донбассе не служили? Те же дефекты налицо.
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Это аналогично чувствуете путинский совок
Следственный комитет России возбудил уголовное дело за снос памятника совковому вояке в Праге. А против тех, кто давил танками чехов в 1968 году - не возбудил.
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