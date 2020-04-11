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Все про:Зеленський (5040) карантин (2655) тестування (78) тест (81) COVID-19 (3526) коронавірус (2205)

 Військовослужбовцям у зоні ООС зробили 500 ПЛР-тестів на COVID-19, всі результати - негативні, - повідомили Зеленському

Президенту Володимиру Зеленському під час відвідування мобільного госпіталю в Донецькій області доповіли про тестування військовослужбовців на коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Главі держави доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС вже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19. Всі показали негативний результат", - сказано в повідомленні.

"Через епідемію коронавірусу нашим військовим треба думати про власну безпеку вдвічі більше. Радий, що поки тут немає таких хворих. Нехай би ця біда обійшла наших військових. Однак ми маємо бути готовими", - зазначив Володимир Зеленський.

Станом на 11 квітня у Збройних силах України зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19, 1 із них летальний. На самоізоляції перебувають 180 осіб.

Дивіться також: Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188382
 
 
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Юрий Бутусов
2 хв ·

Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман: "Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?"
Директор ПХЗ Л.Шиман прокомментировал Цензор.Нет ситуацию на заводе:
"ПХЗ - единственное предприятие в Украине, которое способно осуществлять важные для обороноспособности страны работы. Но сейчас предприятие в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования, в Гособоронзаказе 2020-го года на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены.
Чем мы занимаемся?
1. Мы владеем технологией производства твердого ракетного топлива, необходимого для производства всех наших серийных и перспективных ракет. Без ПХЗ выпуск ракет "КБ "Луч" невозможен, мы работаем в кооперации. Остановка ПХЗ - это остановка всей ракетной отрасли, мы же зависим друг от друга.
2. Мы владеем технологиями переработки и утилизации ракетного топлива. Мы умеем продлевать ресурс ракет - вынимаем старое топливо, переснаряжаем, заправляем в ракету и продлеваем ресурс службы.
3. Мы производим различные виды взрывчатки, и также умеем переснаряжать ВВ.
Все эти технологии на протяжении многих лет были созданы за счет средств украинских налогоплательщиков, это многие миллиарды гривен. Мы освоили уникальные технологии, которыми большинство стран мира не владеет.
Я поражен, что уже апрель месяц, а у нас нет ни денег, ни решений, ни гарантий. Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?
При этом программы производства не закрываются, то есть вполне вероятно, что мы сегодня тратим на увольнение деньги, а завтра снова будем тратить на набор.
Разве это серьезный государственный подход? Зачем же бросать свою собственную промышленность? Государство несет убытки от такой политики.
В России аналогичный нам завод находится недалеко от границ Украины - в Каменск-Шахтинском, это химический комбинат "Каменский". Этот завод работает по полной программе. Россия ведет против нас войну, Россия готовится ее вести долгое время, наращивает производство ракет большой дальности многих типов.
Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - "Вільха", выпущена первая партия по заказу 19-го года, но надо продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ, с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского". А если "Вільхи" в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?
Поэтому если у нас в государстве есть заинтересованность эффективно защищать Украину, ракетные программы должны стать приоритетом. Мы не можем останавливать то, что требует системной работы".
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если будет обстрел, то опочленцев хуйло накажет.. может погибнуть ценный агент по развалу Украины
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Оно вроде в зону ООС поехало?
Может повезет и под обстрел попадет?
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В зоні ООС 40 тис. військових, але тестів на них виділили лише 500 штук! Може потрібно було зону ООС першочергово забезпечити ПЦР тестами, поперед всіх інших блатних - кабмін, ВРУ, офіс Президента, лаври-шмаври.
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а какой смысл тестировать военных? ведь все особы приближённые к ампиратору знают, шо никакой эпидемии нет и это просто заговор мирового закулисья ))))))))))
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если будет обстрел, то опочленцев ***** накажет.. может погибнуть ценный агент по развалу Украины
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тому петя теж під обстріли ніколи не попадав..?
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Вы бы поаккуратнее. Военнослужащим в зоне ООС сделали 500 ПЦР-тестов на COVID-19, все результаты - отрицательные, - сообщили Зеленскому - Цензор.НЕТ 9099 Из-за подобной фразы, даже без слова "повезет", на Зверобий и Федыну уголовное дело возбудили за призыв к убийству человека и свержению государственной власти.
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Ну тогда зеленскому следует принять мое обращение к нему в среднем роде...
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А в них, що були ознаки коронавірусу, температура 39 і двохсторння пневмонія?! Навіщо витратили 500 проб?
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А что пцр тесты нужно делать когда уже ласты склеиваешь? Или подождать пока кто-то из солдат заразит всю часть?
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А ти спробуй піти у лікарню і попроси зробити тобі контрольний тест чи є в тебе коронавірус, бо тобі сон страшний приснився...
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Гражданским понятное дело, но то же солдаты, а не дай Бог заболеют целыми частями, потом же будет жопа.
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Ну, все тепер вони не захворіють. Частями.... Військовослужбовцям у зоні ООС зробили 500 ПЛР-тестів на COVID-19, всі результати - негативні, - повідомили Зеленському - Цензор.НЕТ 1321
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Юрий Бутусов
2 хв ·

Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман: "Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?"
Директор ПХЗ Л.Шиман прокомментировал Цензор.Нет ситуацию на заводе:
"ПХЗ - единственное предприятие в Украине, которое способно осуществлять важные для обороноспособности страны работы. Но сейчас предприятие в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования, в Гособоронзаказе 2020-го года на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены.
Чем мы занимаемся?
1. Мы владеем технологией производства твердого ракетного топлива, необходимого для производства всех наших серийных и перспективных ракет. Без ПХЗ выпуск ракет "КБ "Луч" невозможен, мы работаем в кооперации. Остановка ПХЗ - это остановка всей ракетной отрасли, мы же зависим друг от друга.
2. Мы владеем технологиями переработки и утилизации ракетного топлива. Мы умеем продлевать ресурс ракет - вынимаем старое топливо, переснаряжаем, заправляем в ракету и продлеваем ресурс службы.
3. Мы производим различные виды взрывчатки, и также умеем переснаряжать ВВ.
Все эти технологии на протяжении многих лет были созданы за счет средств украинских налогоплательщиков, это многие миллиарды гривен. Мы освоили уникальные технологии, которыми большинство стран мира не владеет.
Я поражен, что уже апрель месяц, а у нас нет ни денег, ни решений, ни гарантий. Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?
При этом программы производства не закрываются, то есть вполне вероятно, что мы сегодня тратим на увольнение деньги, а завтра снова будем тратить на набор.
Разве это серьезный государственный подход? Зачем же бросать свою собственную промышленность? Государство несет убытки от такой политики.
В России аналогичный нам завод находится недалеко от границ Украины - в Каменск-Шахтинском, это химический комбинат "Каменский". Этот завод работает по полной программе. Россия ведет против нас войну, Россия готовится ее вести долгое время, наращивает производство ракет большой дальности многих типов.
Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - "Вільха", выпущена первая партия по заказу 19-го года, но надо продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ, с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского". А если "Вільхи" в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?
Поэтому если у нас в государстве есть заинтересованность эффективно защищать Украину, ракетные программы должны стать приоритетом. Мы не можем останавливать то, что требует системной работы".
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То есть - сделали тесты, доложили, он смело приехал и ему ещё раз, торжественно доложили...
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чергова зелене пиз..ьж! така ж мулька як і твердження зеленочлених про те що хужє нє будєт Військовослужбовцям у зоні ООС зробили 500 ПЛР-тестів на COVID-19, всі результати - негативні, - повідомили Зеленському - Цензор.НЕТ 9240
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натовские стандарты+поллитра горилки на рыло в день и любой вирус уйдет оттуда несолоно хлебавши
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Бубочке должили,что все здоровые,значит можно отводить и дальше в чистое поле.До его итальянской виллы еще далеко и далеко.
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