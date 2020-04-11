 Захворюваність на COVID-19 в Україні - 6% на 100 тис. населення, летальність - 2,9%, - Ляшко

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"У віковій структурі померлих у нас переважають жінки - 56,2%, а також особи віком від 50 років. На їхню частку припадає 86,3% всіх смертей. Майже всі померлі - 80% - мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень", - зазначив Ляшко.
За його словами, за останню добу найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях.
Приріст підтверджених випадків за минулу добу становить 13%.
Такий великий приріст підтверджених випадків за останню добу Ляшко пояснив тим, що до статистики почали вносити дані повторних досліджень.
"Раніше ми публікували цифри тільки від досліджень, які забиралися у хворих із підозрою на коронавірусну хворобу, а зараз ми публікуємо всі цифри за всіма дослідженнями, що проводяться у вірусологічних лабораторіях для дослідження коронавірусної хвороби. До цих досліджень входять також і дослідження від людей, які хворіють коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.
Откуда взялись 6% я хз, может у РБК новость передрана не глядя ...
Для выяснения реальной ситуации нужен и больший охват и необходимо ежедневно делать равное количество тестов одного типа одинаковому числу тестированных.
У нас одного тестируют по три-четыре раза, разными тестами от разных производителей и тд...
Короче, не медицина, а полнейший бардак.