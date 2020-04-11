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 Захворюваність на COVID-19 в Україні - 6% на 100 тис. населення, летальність - 2,9%, - Ляшко

У 80% пацієнтів, які померли від коронавірусної хвороби, були супутні захворювання - діабет, рак, серцево-судинні захворювання, хвороби нирок і легень.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У віковій структурі померлих у нас переважають жінки - 56,2%, а також особи віком від 50 років. На їхню частку припадає 86,3% всіх смертей. Майже всі померлі - 80% - мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень", - зазначив Ляшко.

За його словами, за останню добу найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Приріст підтверджених випадків за минулу добу становить 13%.

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Такий великий приріст підтверджених випадків за останню добу Ляшко пояснив тим, що до статистики почали вносити дані повторних досліджень.

"Раніше ми публікували цифри тільки від досліджень, які забиралися у хворих із підозрою на коронавірусну хворобу, а зараз ми публікуємо всі цифри за всіма дослідженнями, що проводяться у вірусологічних лабораторіях для дослідження коронавірусної хвороби. До цих досліджень входять також і дослідження від людей, які хворіють коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.

Читайте також: На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188373
 
 
 Топ коментарі
 
"6% на 100 тыс. населения" - это почти "синус квадрата" Заболеваемость COVID-19 в Украине - 6% на 100 тыс. населения, летальность - 2,9%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3757
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6% на 100 тыс. - у Виталика появился конкурент.
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А какой же процент на 200 тысяч???
Они похоже даже школу не закончили, где покупали дипломы?
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Какая паника, уже ржаку разводит. Уже ржут все с коронавируса, и это хорошо. Хоть посмеемся.
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Да ладно,заб*ьем на огрызок пиндосовский,пусть гнусмус корейский,тьфу)наденит петлю на корону...
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А теперь самый главный процент: насколько достоверна представленная информация?
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Посмотри брифинг в районе 3ей минуты, где шла речь об этом))
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Насколько достоверна ВСЯ, предоставляемая населению информация?
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"Показник захворюванності на Covid-19 в Україні на 100000 населення складає шість і нуль. Показник летальності наразі складає два і дев'ять відсотків"

Откуда взялись 6% я хз, может у РБК новость передрана не глядя ...
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ОНКО понад 15 % на 100 000 - смертність понад 75 % від хворих...
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6% на 100тыс чел. это равно 2.4млн зараженных, вы серьезно?)))
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насправді у нас на ранок 2511 хворих на ≈41 мільйон - тобто десь 6 хворих (а не процентів) на 100 тис, що у ≈80 разів менше епідемічного порогу
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Какая-то дура на ЦЕНЗОРЕ текстики тиснет...
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Ну, писать бесполезно, т.к. это не позволяет сделать абсолютно никаких вменяемых умозаключений.
Для выяснения реальной ситуации нужен и больший охват и необходимо ежедневно делать равное количество тестов одного типа одинаковому числу тестированных.
У нас одного тестируют по три-четыре раза, разными тестами от разных производителей и тд...
Короче, не медицина, а полнейший бардак.
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6% на 100 тыс. Это из серии: 2 поросенка пробегают за 2 часа 2 километра. Сколько поросят пробежит за 1 час 1 километр?Там у них вся команда такая!? Азиров-бимба нервно курит...
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Да 6 чел на 100000. Опечатка с процентами. Что то не дотягивает до эпидпорога!Но вот эти высказывания о смертности сразу выдают профессиАнала! Реальное количество заболевших должно быть известно для этого. Ученые устали уже говорить что реальная заболеваемость в 10 раз выше официальной. Значит и смертность минимум в 10 раз меньше.
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ляшко не причём.Это журналисты так с цифрами обращаются. Это их любимое занятие.
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