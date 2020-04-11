 У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.

"10 квітня Генеральне консульство України в Нью-Йорку отримало інформацію про факт смерті громадянина України, який помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical унаслідок захворювання на COVID-19", - повідомив Погорельцев.

Він додав, що родичам померлого повідомлено про факт смерті. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку.

Нагадаємо, станом на ранок 11 квітня кількість жертв коронавірусу в США перевалила за пів мільйона.

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