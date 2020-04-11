EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події, За кордоном
  6486  15
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2655) смерть (4030) США (6419) Погорельцев (17) COVID-19 (3526) коронавірус (2205)

 У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

У Сполучених Штатах Америки від коронавірусної інфекції помер громадянин України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.

"10 квітня Генеральне консульство України в Нью-Йорку отримало інформацію про факт смерті громадянина України, який помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical унаслідок захворювання на COVID-19", - повідомив Погорельцев.

Він додав, що родичам померлого повідомлено про факт смерті. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку.

Нагадаємо, станом на ранок 11 квітня кількість жертв коронавірусу в США перевалила за пів мільйона.

Читайте також: COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188372
 
 
 Топ коментарі
 
В этом госпитале в emergency room(приемное отделение) медсестрой работает моя дочь. Узнаю сегодня подробности. У них там ужас что творится
 показати весь коментар
 
Спасибо, из за этого коронавируса я свою годовалую внучку не видел уже 3 недели. Это далеко не самый лучший госпиталь в Нью Йорке, дочь расказывала , что поначалу у них всего не хватало, а медсёстрам не хотели делать тесты на короновирус Теперь вроде все наладилось, но много заболевшего медперсонала, и приходится работать чаще.

Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«11 апреля 2020В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи.»

Білорусь по населенню, це десь ДВА Києва. А хворих більше ніж у всій в Україні.
(Можна почати мову про обсяги тестування, но всьоже, но всьоже....)
 показати весь коментар
 
 
Только они до сих пор проводят Чемпион по футболу со зрителями. Ну ось, ну ось.
 показати весь коментар
 
 
Слушай они правильно делают. А тестов там сделано в 2.5 раза більше ніж в Україні! При меншому населенні!
 показати весь коментар
 
В этом госпитале в emergency room(приемное отделение) медсестрой работает моя дочь. Узнаю сегодня подробности. У них там ужас что творится
 показати весь коментар
 
 
11 апреля число жертв коронавируса в США перевалило за полмиллиона



пишіть нормально - захворівших, чи в тих, що діагностували коронавірус, бо Жертви це ті що від нього померли і їх нащастя не півмільйона
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, из за этого коронавируса я свою годовалую внучку не видел уже 3 недели. Это далеко не самый лучший госпиталь в Нью Йорке, дочь расказывала , что поначалу у них всего не хватало, а медсёстрам не хотели делать тесты на короновирус Теперь вроде все наладилось, но много заболевшего медперсонала, и приходится работать чаще.

Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург
 показати весь коментар
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HPP_RlQiXfY
примерно с 10:45 этот момент - благодарят.
Жизнь во время эпидемии: Как нью-йоркцы благодарят врачей и другие зарисовки из жизни города.

п.с. у человека на канале - ежедневные видео о ситуации в НЙ на улицах - что и как без нагнетания. очень интересно, имхо.
 показати весь коментар
 
 
Да, я знаю, Денис живет в Нью Джерси, это он госпиталь в Манхэттене показывал. Wyckoff hospital расположен в районе Бушвик, Бруклин. Он молодец, честно, объективно и профессионально рассказывает. Я в комментах к его видео воюю с российскими троляками от пригожина, их там уйма на него набросилась
 показати весь коментар
 
 
Это он Lenox Hill hospital, на углу Ист 77 стрит и Лексингтон авеню, в Манхэттене показывает, приблизительно такой же как Wyckoff
 показати весь коментар
 
интересно, если я кони двину в чьей статистике буду?
американской украинской или никакой? У США від коронавірусу помер українець, - МЗС - Цензор.НЕТ 5876
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору