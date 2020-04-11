 У США від коронавірусу помер українець, - МЗС

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ.
"10 квітня Генеральне консульство України в Нью-Йорку отримало інформацію про факт смерті громадянина України, який помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical унаслідок захворювання на COVID-19", - повідомив Погорельцев.
Він додав, що родичам померлого повідомлено про факт смерті. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку.
Нагадаємо, станом на ранок 11 квітня кількість жертв коронавірусу в США перевалила за пів мільйона.
Білорусь по населенню, це десь ДВА Києва. А хворих більше ніж у всій в Україні.
(Можна почати мову про обсяги тестування, но всьоже, но всьоже....)
пишіть нормально - захворівших, чи в тих, що діагностували коронавірус, бо Жертви це ті що від нього померли і їх нащастя не півмільйона
Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург
примерно с 10:45 этот момент - благодарят.
Жизнь во время эпидемии: Как нью-йоркцы благодарят врачей и другие зарисовки из жизни города.
п.с. у человека на канале - ежедневные видео о ситуации в НЙ на улицах - что и как без нагнетания. очень интересно, имхо.
американской украинской или никакой?