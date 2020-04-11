 Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до Держбюджету, - Гончаренко

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп ЄС Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Порівняно з внесеним Кабміном проєктом затверджено наступні зміни:
- зменшено фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується в розмірі 64,9 млрд грн;
- відновлено дотацію аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);
- додано 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0 грн);
- додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;
- додано 15 млн на національний парк "Софіївка", - написав Гончаренко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на понеділок, 13 квітня, заплановано позачергове засідання Верховної Ради. Парламент розгляне зміни до держбюджету і до закону про захист населення від інфекційних хвороб.
Мамалюбитзашквары)
не помічав...
ги
А Зе мабуть до дупи приклеївся.