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Все про:бюджет (769) ВР (7454) держбюджет (360) Гончаренко (268)

 Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до Держбюджету, - Гончаренко

Парламентський бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити поправки до державного бюджету на 2020 рік зі скороченням фінансування фонду на боротьбу з COVID-19 до 64,9 млрд грн.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп ЄС Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Порівняно з внесеним Кабміном проєктом затверджено наступні зміни:

- зменшено фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується в розмірі 64,9 млрд грн;

- відновлено дотацію аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);

- додано 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0 грн);

- додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;

- додано 15 млн на національний парк "Софіївка", - написав Гончаренко.

Читайте також: Позачергове засідання ВР відбудеться в понеділок о 12:00, на порядку денному - зміни до держбюджету, - "слуга народу" Качура

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на понеділок, 13 квітня, заплановано позачергове засідання Верховної Ради. Парламент розгляне зміни до держбюджету і до закону про захист населення від інфекційних хвороб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188369
 
 
 Топ коментарі
 
хочуть затулити діру у бюджеті діркою від нуля?
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Слуги олигархов соскабливают и перераспределяют со стенок кастрюли госбюджета...
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Гончаренко в Раде колупается в носу и ест козявки))
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чисто по библейски, одной рыбиной весь народ накормить
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Да там вместо даже колобка осталась дырка от бублика.
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там Дубинский, щас всех зашкварит.)
Мамалюбитзашквары)
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а то , что мама твоя гундяиха зарабатывает на стакан браги подсосом в общественных туалетах знаешь?
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Вана дуже соже вийшла.
А Зе мабуть до дупи приклеївся.
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А че не дали хоть пару лярдов на производство и установку шибельниц для недобитых камуняк, мацкалов, совков и им сочувствующих?
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Это что? Вредительство? Вобще в голове н укладывается - во время пандемии, которая неизвестно когда закончится, сокращать финансирование на борьбу с ней Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до Держбюджету, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8806 Или это фейк?
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А цифру хотя бы общего урезания и во сколько раз предлагается увеличить дефицит бюджета слабо? В предыдущем проекте было увеличение дефицита в 3 раза до 300 млрд.
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