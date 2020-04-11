 Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до Держбюджету, - Гончаренко

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп ЄС Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Порівняно з внесеним Кабміном проєктом затверджено наступні зміни:

- зменшено фонд на боротьбу з COVID-19 на 2 млрд грн, і тепер він пропонується в розмірі 64,9 млрд грн;

- відновлено дотацію аграріям у розмірі 4 млрд грн (Кабмін пропонував 2,5 млрд грн);

- додано 100 млн на будівництво аеропорту Дніпра (Кабмін пропонував 0 грн);

- додано 21 млн грн на Український інститут при МЗС України;

- додано 15 млн на національний парк "Софіївка", - написав Гончаренко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на понеділок, 13 квітня, заплановано позачергове засідання Верховної Ради. Парламент розгляне зміни до держбюджету і до закону про захист населення від інфекційних хвороб.