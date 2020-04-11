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 Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців

Президент США Дональд Трамп ввечері в п'ятницю, 10 квітня, підписав меморандум, який передбачає запровадження санкцій щодо країн, які невиправдано затягують прийом своїх громадян, які хочуть виїхати зі Сполучених Штатів в умовах пандемії.

Про це з посиланням на DW повідомляє Цензор.НЕТ.

"Держави, які не приймають або невиправдано відтерміновують прийом своїх громадян, підданих або резидентів зі Сполучених Штатів під час нинішньої пандемії, викликаної SARS-CoV-2, створюють неприйнятні ризики для американців у сфері громадської охорони здоров'я. Сполучені Штати мають бути в змозі здійснити повернення на батьківщину іноземних громадян, які порушують закони США", - наголошується в поширеному Білим домом документі.

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Відповідно до меморандуму, держсекретар США Майкл Помпео має запустити план щодо введення санкцій у межах Закону про імміграцію та громадянство не пізніше, ніж через сім днів після отримання повідомлення з боку Міністерства внутрішньої безпеки.

Обмежувальні заходи можуть скасувати, якщо "іноземна держава без необґрунтованих затримок відновила прийом" своїх громадян, підкреслюється далі в документі.

Меморандум має припинити свою дію 31 грудня, якщо його не буде продовжено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188368
 
 
 Топ коментарі
 
Трамп сдулся, оказалось Обама был прав с своей программой общественного здравоохранения. Для Трампа этот вирус может стоить поста президента. Закрыл комиссию по Пандемии, сказал вируса нет, потом 2 недели отрицал наличие и сказал что все фантастика, а когда трупы пошли начал заднюю сдавать. Ну и хваленая американская система здравоохранения просто посыпалась.
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"как надо было холопское стадо батраков привлекать к мытью унитазов"
Скажи мне, лахтинский, почему там, где Лахта, там сразу мытье унитазов такая болезненная тема?
Я понимаю, что все вы, лахтинские, отсидевшие, и унитаз у вас отождествляется с парашей, но ведь вы же больше не на зоне?
Или таки на зоне?
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из рязани конечо виднее америку)
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Трамп сдулся, оказалось Обама был прав с своей программой общественного здравоохранения. Для Трампа этот вирус может стоить поста президента. Закрыл комиссию по Пандемии, сказал вируса нет, потом 2 недели отрицал наличие и сказал что все фантастика, а когда трупы пошли начал заднюю сдавать. Ну и хваленая американская система здравоохранения просто посыпалась.
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пятнашка а что он не так написал - он озвучил факты которые не являються сенсацией и известны всему миру - то что трамп как и путин с начало полностью отрицали наличие проблемы , и еще вопрос - много еще таких как ты упоротых "патриотов" из под прокси вещают
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да она и не хваленая, но то что Трамп обосрался и в данный момент на его "совести" тысячи умерших - его завалят исками и даже Путин не поможет. Зашквар реальный. Ему докладывали что Китай - комми, а комми как Путин - высрали что-то = солгали.
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де клоп не пролзет
и мух не пролетит
там завсегда кацап - следи за ним следи...
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Пусть сюда напишет. Зеля всех забирает. Мы ж не звери какие-то. И палатки у нас вон какие. Амерам и не снились.
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так по комметам - 3, постоянно меняющих ники ))))
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Мокша , мокши, смокчуть у д1бров1😁😁😁
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А мы всё думали, чего это наша власть всю заразу сюда таскает. Оказывается был негласный приказ: "идите нах"...
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У больниц в Москве из-за коронавируса собираются огромные очереди из скорых - видео публикуют сами медики https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-rossii-iz-za-epidemii-voznikli-ogromnye-ocheredi-skoryh-v-moskve-poslednie-novosti-50081524.html
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хороший повод отправить срусню нарасию
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+
самая отмороженная вата и фанаты пуйла, почему-то всегда живут далеко от родных мокшанских болот.
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Толерантность, милосердность, человеколюбие и права человека идут нах ребята.....

У нас и без вас проблемы , выгребайте сами - заявил Дональд Трамп...
Боже, благослови Америку..!!
Наконец то каждый сам за себя... - надоел уже этот глобальный противоестественный цирк...
Только вот что....., - верните Украине ЯО....

Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців - Цензор.НЕТ 4168
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Ну вот - как надо было холопское стадо батраков привлекать к мытью унитазов, так было все ОК. А как вирус, так холопы эти превратились в использованные презервативы, подлежащие немедленному вывозу в статусе позорного мусора, несущего риск антисанитарии в США. Всосали, холопи, кто вы такие для них там, кто батрачил на панов забугорных? То-то. Хоть знать будете что почем в реальности.
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"как надо было холопское стадо батраков привлекать к мытью унитазов"
Скажи мне, лахтинский, почему там, где Лахта, там сразу мытье унитазов такая болезненная тема?
Я понимаю, что все вы, лахтинские, отсидевшие, и унитаз у вас отождествляется с парашей, но ведь вы же больше не на зоне?
Или таки на зоне?
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Так он тоже самое говорит что и до эпидемии. Просто исполняет как может свои предвыборные обещания. Что не так?
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И ещё он очень хочет не терять свой рейтинг даже сейчас. Поэтому изображает заботливого отца нации.
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Так кто виноват ВОЗ или страны которые не забирают своих граждан, определиться этому дедушке нужно
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Популизм и поиски крайних. Так всё это называется.
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Игра на свой традиционный лекторат потомков куклус-клановцев и националистов всех мастей, живущих под гаслом - Америка для американцев, долой эмигрантов, забывая при этом что нет коренных американцев, кроме индейцев Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців - Цензор.НЕТ 7686
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Не поверите, в предыдущем посте еле удержалась, чтобы после смайла не добавить - Чингачкук - твой выход.
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- только не надо - про индейца вспомнишь,он и появиться )))))
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Это и хорошо, приятно видеть знакомые ники.
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я то же рад Вас читать, тем более сейчас часто, ищем и находим ,в карантине шо то хорошее
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Вы ошибаетесь.
Это заявление - "приглашение на выход" всем нелегальным мигрантам-латиносам.
Очень опасаюсь за Гондурас и Сальвадор: сейчас к ним всех латиносов-бандитов, их граждан, выпнут из США транзитом через Мексику (откуда они в США и пришли).
Прямо даже и не знаю, перенесет ли потрясение нашествия коронавирусных бандитов банановая индустрия Гондураса.

П.С. Я - националист. И я считая, что африканские бандиты, вчерашние людоеды из Судана, пару лет как принявшие христианство, в Австралии точно не нужны.
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Надо бы спросить у потомков коренного населения Австралии, считали ли их предки, что им были нужны сосланные воры, бандиты и проститутки со всей Европы...... Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців - Цензор.НЕТ 8521
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не согласен с вами - учитесь у старых британцев,как надо использовать , деклассированный элемент ,на пользу государству ,а вам на этом фоне очевидна разница - да и не только вам - подумайте ,если в этом польза ,это же очевидно
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Да, и такая еще мелочь. В Судане население изначально было как мусульманским, так и христианским. Условно говоря - север мусульманским, а юг христианским. Вражда - это то, что им оставили в наследство колонизаторы, уходя из того региона. Ну, а мусульманин-людоед........... это конечно фееричное заявление. По Корану кстати, злословие (гыбат) запрещено, оно уподобляет человека, занимающегося злословием, тому, кто ест мясо своего мёртвого брата (сура 49, аят 12).
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