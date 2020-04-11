 Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео візиту глави держави в наметове містечко опубліковано на сторінці Офісу президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як Зеленського проводять територією містечка, показуючи спеціалізовані кабінети. Зокрема, президенту показали намет, у якому роблять експрес-тести на коронавірус.
"Тут беруть аналізи, всі дослідження можуть виконуватися в цьому наметі. І після цього хворий вже йде далі. Якщо у нього підозра на те, що він інфікований, або є пневмонія, навіть якщо експрес-тест негативний, то набирається спочатку на ПЛР, і йде в ізоляцію ", - розповів президенту співрозмовник.
"Тут виконується в наметі санітарна обробка. Хворого роздягають, залишається брудна зона. Тут можна помити руки, все функціонує. Бойлер встановлено, а це душова. Він приймає душ. Його переодягають у чистий одяг", - розповіли під час екскурсії в іншому наметі.
Зеленський подякував медикам за те, що ті повертають до життя героїв, які захищають Україну.
"З порожніми руками не могли приїхати. Привезли засоби захисту. Ви знаєте, що ми зараз відправляємо в кожну область, особливо туди, де опорні лікарні, де перебувають люди, які захворіли саме на коронавірусну хворобу. Також для нас пріоритет - наших військових лікарів забезпечити також засобами захисту", - сказав президент.
Глава держави вручив медикам пам'ятні подарунки - годинники.
Як людина, яка ні дня не служила в армії, може бути дотичною до війська ?
Це прояв неповаги.
І ось тепер з'ясувалось, що це був п'яний жарт такого собі Дмитра Івановича Богдана 1988 року народження - помічника народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка, більше відомого в кримінальних колах як «Коля Оболонський» або «Коля Котлєта». Начебто о вечірній порі «Коля Оболонський» вживав разом зі своїм помічником алкогольні напої і веселій компанії спала думка повеселитись. Помічник народного депутата витягнув зі свого телефону SIM-картку, вставив нову картку, зробив телефонний дзвінок про замінування й повернув стару картку на місце. http://ОРД-ua.com/2020/04/10/oleksandrivsku-likarnyu-zaminuvav-bogdan/
Не стыдно отдавать честь офицерам перед клоуном-дегенератом?
ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ,
Задача - зупинити рух України до НАТО:
заблоковано роботу офісу реформ МОУ.
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Им к сожалению удалось.
Сейчас за зелю топят все каналы и журнашлюхи,
но у них ничего не получается.
ФОТО это реально и брехня зеленого или
вот то что
ВНЕС ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПО ЗАЩИТЕ МЕДИКОВ УЖЕ РАССМАТРИВАЮТ К ПРИНЯТИЮ В РАДЕ .