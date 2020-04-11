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 Політика України
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 Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав наметове містечко для хворих на COVID-19, яке діє на базі 66-го військово-мобільного госпіталю.

Відео візиту глави держави в наметове містечко опубліковано на сторінці Офісу президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як Зеленського проводять територією містечка, показуючи спеціалізовані кабінети. Зокрема, президенту показали намет, у якому роблять експрес-тести на коронавірус.

"Тут беруть аналізи, всі дослідження можуть виконуватися в цьому наметі. І після цього хворий вже йде далі. Якщо у нього підозра на те, що він інфікований, або є пневмонія, навіть якщо експрес-тест негативний, то набирається спочатку на ПЛР, і йде в ізоляцію ", - розповів президенту співрозмовник.

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"Тут виконується в наметі санітарна обробка. Хворого роздягають, залишається брудна зона. Тут можна помити руки, все функціонує. Бойлер встановлено, а це душова. Він приймає душ. Його переодягають у чистий одяг", - розповіли під час екскурсії в іншому наметі.

Зеленський подякував медикам за те, що ті повертають до життя героїв, які захищають Україну.

"З порожніми руками не могли приїхати. Привезли засоби захисту. Ви знаєте, що ми зараз відправляємо в кожну область, особливо туди, де опорні лікарні, де перебувають люди, які захворіли саме на коронавірусну хворобу. Також для нас пріоритет - наших військових лікарів забезпечити також засобами захисту", - сказав президент.

Глава держави вручив медикам пам'ятні подарунки - годинники.

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Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 01
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 02
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 03
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 04
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 05
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 06
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 07
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 08
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 09
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188367
 
 
 Топ коментарі
 
Вместо потёмкинской деревни пусть едет в Черновицкую и Тернопольскую область, клоун!
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Ще питання. Чому воно вирядилось у військову форму ?
Як людина, яка ні дня не служила в армії, може бути дотичною до війська ?
Це прояв неповаги.
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оно решило что так он будет похож на наполеона Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2052
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ну бог с ним то что оно патч напялило оно к 72й какое отношение имет то а Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2254
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Седьмое фото сверху. Сравните осанку девушки и президента.
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оно под куртку броник напялило Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7и наградило не боевых а мед часть и кухню Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7451
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Оно не разу в Киеве в госпиталь не показало своё сурло
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та я вище писала -бо його там заб'ють милицями.
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Все чистенькое новенькое без единого пятнышка и царапины. Видно всю ночь свозили и готовились к церемонии
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Сколько же народа отвлекли от работы, чтобы развлекать одного урода... Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3838
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21 век, боевые действия, оккупированные территории, раненые\убитые, "главнокомандующий"
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А Зеленский почему карантин нарушает ? Сказано :собираться не больше двух и с дистанцией 2 метра.Авакову нужно срочно послать туда наряд своих дебилов , пусть выпишут штраф этому недомерку.
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Классно! Приезжай в Днепр! На шнягу про классный мост повёлся, приезжай - тебе про матрасы с массажем расскажут! Заодно ямы проинспектируешь.
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3986

Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 8428
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У Печерському райуправлінні Національної поліції ґвалт і гармидер. У ході досудового розслідування вдалось встановити особу зловмисника, який 8 квітня 2020 року о 21:40 зателефонував на лінію 102 і повідомив про замінування 10 (кардіологічного) корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва. До лікарні виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехники й кінологи, хворих тимчасово перевели в інший корпус, але вибухівка знайдена не була.
І ось тепер з'ясувалось, що це був п'яний жарт такого собі Дмитра Івановича Богдана 1988 року народження - помічника народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка, більше відомого в кримінальних колах як «Коля Оболонський» або «Коля Котлєта». Начебто о вечірній порі «Коля Оболонський» вживав разом зі своїм помічником алкогольні напої і веселій компанії спала думка повеселитись. Помічник народного депутата витягнув зі свого телефону SIM-картку, вставив нову картку, зробив телефонний дзвінок про замінування й повернув стару картку на місце. http://ОРД-ua.com/2020/04/10/oleksandrivsku-likarnyu-zaminuvav-bogdan/
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а на столе одноразовые костюмы защиты лежат Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4395 типо покажем как выглядит то что кент вавы продал Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4395 Тролят его тонко
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Щось у мене сумнів виникає - а не двійник це під маскою?
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А тесты волентеры передали! А моррднр и подонок зеЛя даже 1 гоивны не дал!пусть ианатки на ростов собирает
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Ради пары минут покрасоваться перед камерами пришлось строить палаточный городок в Конча-Заспе... Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 87
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как Главнокомандующий может быть без службы в Армии?
Не стыдно отдавать честь офицерам перед клоуном-дегенератом?
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Пуйло Владирович желтым костюмом не поделился почему?
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На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков. У меня есть вопрос: где это все?
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Так непойдёт, Путин был в скафандре.
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У 2015р. про це вже було відомо. "Андрій Таран відомий тим, що у 2015-му році його звільнили з посади Глави української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі у зв'язку з підозрою у державній зраді"
ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ,
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3348

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Міністр оборони Таран працює на Росію.
Задача - зупинити рух України до НАТО:
заблоковано роботу офісу реформ МОУ.
Це дуже важлива новина, допоможіть нам поширити інформацію!
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А на що ви сподівалися від людини яка називала свою країну повією а ЗСУ баранами і сміялась що московити "відсувають" кордон нашої держави і це в той час коли на фронті гинули наші вояки?
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Против Порошенко работали все каналы и журнашлюхи.
Им к сожалению удалось.
Сейчас за зелю топят все каналы и журнашлюхи,
но у них ничего не получается.
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ПОКАЗУХА! Смотреть противно, аж тошнит. Такими мероприятиями вызывают у людей рвотный синдром и ненависть.
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Попри коронавірус не потрібно забувати, що в країні триває війна.
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Зеленський наконец выродил после заражения - медикам на фронті: наш пріоритет - забезпечити вас повністю засобами захисту . ТАК ТУПО еще надо сказать.

ФОТО это реально и брехня зеленого или
вот то что
ВНЕС ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПО ЗАЩИТЕ МЕДИКОВ УЖЕ РАССМАТРИВАЮТ К ПРИНЯТИЮ В РАДЕ .
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Почему никто не спросил про своего сослуживца медсестру Яну Дугарь, что проходит по делу Шеремета?
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