 Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео візиту глави держави в наметове містечко опубліковано на сторінці Офісу президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як Зеленського проводять територією містечка, показуючи спеціалізовані кабінети. Зокрема, президенту показали намет, у якому роблять експрес-тести на коронавірус.

"Тут беруть аналізи, всі дослідження можуть виконуватися в цьому наметі. І після цього хворий вже йде далі. Якщо у нього підозра на те, що він інфікований, або є пневмонія, навіть якщо експрес-тест негативний, то набирається спочатку на ПЛР, і йде в ізоляцію ", - розповів президенту співрозмовник.

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"Тут виконується в наметі санітарна обробка. Хворого роздягають, залишається брудна зона. Тут можна помити руки, все функціонує. Бойлер встановлено, а це душова. Він приймає душ. Його переодягають у чистий одяг", - розповіли під час екскурсії в іншому наметі.

Зеленський подякував медикам за те, що ті повертають до життя героїв, які захищають Україну.

"З порожніми руками не могли приїхати. Привезли засоби захисту. Ви знаєте, що ми зараз відправляємо в кожну область, особливо туди, де опорні лікарні, де перебувають люди, які захворіли саме на коронавірусну хворобу. Також для нас пріоритет - наших військових лікарів забезпечити також засобами захисту", - сказав президент.

Глава держави вручив медикам пам'ятні подарунки - годинники.

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