 Рейдери намагалися вкрасти 10 квартир у Міноборони, - Малюська

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора повернули 10 квартир, які перед цим, імовірно хакери, вкрали у Міністерства оборони України. Зміни у реєстраційні дані щодо київських квартир внесли від імені реєстратора у Миколаївській області", - написав він у фейсбуці.

"Взагалі чи то зниження ділової активності, чи то нудьга підвищили кількість спроб рейдерства. Іноді навіть трохи безглуздих, як у випадку зі згаданими вище квартирами", - додав міністр.

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