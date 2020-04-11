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Все про:рейдерство (210) Малюська Денис (56)

 Рейдери намагалися вкрасти 10 квартир у Міноборони, - Малюська

В Україні в період карантину збільшилася кількість спроб рейдерства.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора повернули 10 квартир, які перед цим, імовірно хакери, вкрали у Міністерства оборони України. Зміни у реєстраційні дані щодо київських квартир внесли від імені реєстратора у Миколаївській області", - написав він у фейсбуці.

"Взагалі чи то зниження ділової активності, чи то нудьга підвищили кількість спроб рейдерства. Іноді навіть трохи безглуздих, як у випадку зі згаданими вище квартирами", - додав міністр.

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Рейдери намагалися вкрасти 10 квартир у Міноборони, - Малюська 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188366
 
 
 Топ коментарі
 
Он уже вылез из-под стола? И на кой ляд он отказался от юристов привата на суде с суркисами? Может затем, чтобы отдать суркисам 250 млн. зеленых? Это просто вопрос. Риторический.
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Пытались украсть? А у рейдеров есть имена и фамилии? Пускай Малюська отрапортует сколько рейдеров посажено в тюрьму - вот это будет результат... а просто говорить - не мешки ворочать...
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Это потому что квартиры в смартфоне. Потому их хакеры и украли.
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Он уже вылез из-под стола? И на кой ляд он отказался от юристов привата на суде с суркисами? Может затем, чтобы отдать суркисам 250 млн. зеленых? Это просто вопрос. Риторический.
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Какие рейдеры? Баканов же всех победил давно.
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Если по нормальному то послать рейдеров отжимать квартиры в Донецк.. Рейдеры пытались украсть 10 квартир у Минобороны, - Малюська - Цензор.НЕТ 8103
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Это потому что квартиры в смартфоне. Потому их хакеры и украли.
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А сам дунаевецкий жлоб тем временем помогает бене отжать приват у государства
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Малюська - чОрт и должен сидеть вместе со своей бениной бандой на нарах в одном бараке
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Пытались украсть? А у рейдеров есть имена и фамилии? Пускай Малюська отрапортует сколько рейдеров посажено в тюрьму - вот это будет результат... а просто говорить - не мешки ворочать...
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Крадуть в онлайні та турборежимі...- зробимо їх разом...
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Рейдеры Ермаки-Мудаки пытались украсть 10 квартир у Минобороны
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Изобрел рейдерство в таких масштабах твой папередник петренко, а крышевал преступников рошен, малюська еще не решил, нужны они ему или нет.
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Малюська :"Что бы рейдеры не украли квартиры у МО, то их украли мы ".))
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Вчера вернули 10 квартир, которые перед этим, вероятно хакеры, украли у Министерства обороны Украины.
Рейдери намагалися вкрасти 10 квартир у Міноборони, - Малюська - Цензор.НЕТ 97
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У военных воруют. Что это за страна где ничего не боятся,даже военных. И как армия может защитить государство если не способна защитить свою собственность? Коррумпированный бандустан где все продается и нет чести и достоинства,даже внутри своего "цеха". Нет институтов,нет государства.
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просто испугались, что их самих на рейдерстве и спалят ....
хакккеры, твою ...
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ищите "рейдеров" там же - сторож первый вор
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Не люблю Сталина, но гляда на разгул мафии в нашей стране невольно закрадывается мысль, а может он был был в чем-то прав постреливая союзное начальство или отправляя на Колыму.
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