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 Україна готова допомогти світу у створенні ліків від коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України готове долучитися до глобальних клінічних випробувань "Солідарність" Всесвітньої організації охорони здоров'я, кінцева мета яких - знайти ліки від коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на зустрічі з главою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Україна зацікавлена у тому, щоб долучитися до глобальних клінічних випробувань "Солідарність", спрямованих на те, щоб знайти ліки від захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Ми готові вивчити технічні та технологічні можливості щодо приєднання до випробувань і вже визначили координаторів цього проєкту з боку міністерства. Також нам цікаві й інші напрямки взаємодії, зокрема щодо збільшення кількості проведених тестів на виявлення COVID-19", - підкреслив Степанов.

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Як зазначив глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, міжнародна спільнота максимально налаштована на допомогу Україні, і ВООЗ готова реалізувати вищезазначені ініціативи у найкоротший термін.

"Нам важливо розвивати співпрацю, щоб спільними зусиллями перемогти коронавірус. А вже потім, коли пандемія закінчиться, разом працювати задля покращення української системи охорони здоров’я", - резюмував Степанов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188363
 
 
 Топ коментарі
 
Зелені дибіли своїми шизофреничними заявами все більше кацапів нагадують.
Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 5409
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Разве, что предоставлением биомассы для проведения испытаний.
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Во-во. А кто своей стране помогать и тупо исполнять свои должностные обязанности будет? Старик Хоттабыч? Или снова все на меценатах типа Пороха и волонтерах?
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Мафія хоче заробити на клінічних випробуваннях ліків на українцях!
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В первую очередь нужно разработать лекарство от ЗЕбилизма
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Це не так просто і швидко. Якісна освіта, розвиток культури, зменшення дибільних передач та серіалів на ТБ. І років через 20, можливо, 73% перетвориться вже на 40%. Але це утопія - оскільки для майже будь-якої влади ці 73% потрібні - ними легко маніпулювати. Та й самі 73% будуть не раді і вчинятимуть спротив - "навіщо нам музеї і консерваторії - ми хочемо битву екстрасенсів та Сватів."
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Справка негражданина для них должна нас хоть немного обезопасить.
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да ладно, разворуете все бабки и свалите на папередников
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чо неужели еще не все маски РАдуцкий продал? біть такого не может
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закупленые тесты готовы продавать. с переклеенными шильдиками. дорого!
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Разве, что предоставлением биомассы для проведения испытаний.
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правильно. её у нас много. цэлых 73 процента
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Расия готова снова "создавать" новых вирусов, чтобы мир не обладал вакциной никогда.
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Головне, щоб потім ліки надходили через фірму дружини степанова
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они уже заплатили зарплату ученым за разработку нашего теста на коронавирус ?

или ученые до сих пор в отпуске за свой счет ?
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Все всё поняли? Если не все, по-отечески разъясню: заболеешь, на тебе будут испытывать всякую хренотень... Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 6293
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нет, Западу лучше отказаться. Украина уже назначила себе президента, обещавшего покончить с эпохой нищенства. Нет, лучше не надо, если не хотите запороть здоровую инициативу... с другой стороны, если Запад желает кататься по полу от смеха, шо ш...
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Зелені дибіли своїми шизофреничними заявами все більше кацапів нагадують.
Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 5409
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особливо твоя жінка, що відкрила медфірми під твою міністерію
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Партнер Андрея Кукушкина из компании Парнаса-Фрумана будет помогать миру. Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3620
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Чем же? ЗЕкловун запилит новый видосик, или ЗЕгенерат Юзик передаст в коробке 350 масок в Кривой РОг??
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Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов

Я представляю, какое сейчас ликование во всём мире началось. Та он уже на нет сходит, Валера. Успокаивайся, кипучий ты наш. Никакой грипп два раза не повторяется.
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Газета New-York Times сообщает...
Следите за руками,80% инфицированных Нью-Йорка прикасались руками к зараженной поверхности чего либо, а потом к лицу.Дальше через рот и глаза вирус проникал внутрь.И гораздо реже воздушно-капельным путьом.
БережIть себе, Панове Добродii Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8198
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Интересно, и как же в понимании Степанова Украина готова помочь?
Может денег даст разработку лекарства или на клинические исследования?
Или в Украине афигенный научный потенциал по разработке новых лекарств?
Или есть супер современные лаборатории и высокотехнологичное оборудование?
Спепанов, тебе лучше жевать, а не говорить.
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Який такий потенціал ? Можемо надати допомогу прибиральницями та охороною . А основним є пропозиція зєбубочок про "прісєдінєнія к іспитаніям " , тобто надання для досліді аборигенної біомаси , за висловом татабубочки .
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Блин, эти дебилы все еще думают, что у них в управлении страна, какой она была 30 лет назад!
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себе для начала помогите, помогальщики, ****.. Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 5890
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Прийшла Весна, тепер вже треба і саджати; Пороха у крісло Президента, а Зеленського за грати!
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***
легко мыслить мировыми масштабами - это ноги вытереть тяжело
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зегниды решили найти новую поживу ...
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Еще один! В духе путинской хитрости: "Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов" - это он.
- Да Ты помоги сам себе! Или хотя бы сделай для Украины или что то для своего ведомства. А то еще ничего не сделал, ничего не показал, а уже начинает свою деятельность на посту министра с пафоса и демагогии. Видишь ли какой я, "ПАМАГУ САМОМУ МИРУ".
Ах-ах-ах!
Позорники!
Прохиндеи!
Прощелыги!
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Mіністри без досвіду, депутати без освіти, генпpокурор без совісті, президент без мізків.
Давайте подумаєм про перспективи.
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Хто знає,коли останній раз Зеленський був на передові?Чому немає щоденного брифінгу?Чому голодують воїни?Головнокомандувач де дівся
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На основании сданных Зеленским анализов?
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Пане Зеленський Ви при здоровому глузді? Лікар, що бореться з коронавірусом, отримує 6000, а якась соска з Укрзалізниці - 160000 !
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Я завтра і не здивуюся, якщо наших 200х пацанів з фронту з кулевими чи осколочними будуть списувати як жертв COVID 19
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Билл Гейтс финансирует на миллиарды долларов сразу 7 проектов по созданию Антивируса и лекарств от COVID-19.Кстати Билл Гейтс прогнозировал вспышку неизвестной науке болезни в декабре 2018 год,когда грипп уничтожил 50 миллионов людей...
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Готова помочь...но только после собеседования Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 7259
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Спасибо поржал, всётаки недором клоуна выбрали.
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сидите тихо пока вас не торкнуло - вакцину найдем? - пришлем...
лозунги оставьте до выборов.
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Мелинда Гейтс также подключилась к проектам Билла.Вместе, МЫ СИЛА,заявила Мелинда.Да будет так,господа миллиардеры...
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Украина может предоставить одного ослика для опытов.
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"Украина готова помочь миру..." - чуть от гордости не лопнул.
МОЗ "...Украины готово присоединиться к глобальным клиническим испытаниям..." - а вот это уже теплее и не так гордо.
А и правильно, чё лохмандеям зря дохнуть, когда ж на них можно испытания проводить.
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В университете Пенсильвании нашлись 40 добровольцев которые готовы принять участие в абробации вакцины от Коронвируса.А вы бы согласились? Україна готова допомогти світу у створенні ліків від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4357
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там нужны молодые и здоровые, Сенатор....
нам с вами и подходить близко не нужно...
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Это точно мне 90 летнему деду уже не помочь.... Україна готова допомогти світу у створенні ліків від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7589 ,хотя скоро будет 51 Україна готова допомогти світу у створенні ліків від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 7612годок,выживу...
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сыны дело делают и не нужно их торопить...
хорошо нехай сделают...
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Не можуть бути "клінічні випробування, спрямовані на те, щоб знайти ліки". Спочатку знаходять ліки, а потім проводять їх клінічні випробування. А тут усе задом наперед.
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УКкраинскую медицину прославили на весь Мир Амосов,Богомолец,Филатов,Палладин,Самойлович,Заболотный и другие менее известные врачи....
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Едва ли сегодняшняя Украина чем поможет мировому сообществу. По сравнению с ведущими странами наш уровень в этом плане где то на уровне зимбабвэ, сомали, банглажэш...
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В Украине сегодня дохтаров околовсяческих медицинских наук целый батальон и телега...,Кашпировский,Кошмаровский,Пальчевский,Зеленский,и даже Преображенский Україна готова допомогти світу у створенні ліків від коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 8870
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Лекарств от вирусов не существует. Поскольку вирус проникает в клетку, а любое предполагаемое лекарство должно бы убивать вирус вместе с клеткой. Сообщения о лекарствах от вирусов, особенно переменчивых к-вирусов ОРВИ - ложь, под шумок которой могут решаться разные задачи партий, правительств, концернов и так далее.
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Бенин жополиз решил повторить успех кучмовской дочки в освоении международных денег в борьбе с вич в Украине
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Для этого на свою супругу и фирму соответствующую открыл за пару дней до своего назначения. Теперь семья степановых будет «лечить» украинцев исключительно через услуги своей частной фирмы, но за бюджетные и международные денежки ...
Учитесь, лохи!!!
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Кстати, вируса вич за сорок лет так и не обнаружили, но лекарствами лечат... но то такое... вопрос веры в вич.
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Возможно, скоро изо всех утюгов и унитазов зазвучат победные возгласы о создании вакцины (не лекарства, не путаем). Всех обяжут поголовно вакцинироваться под жёстким контролем. Добро бы грядущая вакцина оказалась бы просто плацебо, ну заработают на всемирном хайпе гору бумаги и ладно... Да, вакцина против определенного штамма ОРВИ (к-вирусов) действует только в течение оного сезона... Спрашивается, какой смысл толочь воду в ступе.
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Як казав Олександр Мороз,Кучма, Папа украинской ВОРрупции и КОРРУПЦИИ
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Чем? Добровольцами, которые будут на себе испытывать вакцину?
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Как Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса?
Лаборатории в развитых цивилизованных странах, а мы поможем с испытуемыми, на которых можно будует проверять вакцины.
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да. у нас есть на ком испытывать. их всирамно ни жалко. цэлых 73 процента
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В советской армии был такой эксперимент маршала Жюкова.На Тоцком полигоне взорвали ядренную бонбу 14 сентября 1954 года.Полигон охраняли и работали на нем 25 000 солдат и офицеров,плюс техника,танки БТРы и прочий хлам.Сразу после взрыва эту железную и живую армаду погнали в эпицентр взрыва,узнать результаты воздействия на человека и технику.За 5 минут 25 000 человек стали импотентами и хроническими калеками лучевой болезни...
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Стал на волну? Решил похайповать? Сначала маски и защитные халаты для врачей купите...
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Ему самому не смешно ? Звучит так же как зимбабвийские ученые помогут разработать программу полета на марс. Наши ученые могут только гранты хорошо тратить и по конференциям ездить за госсчет.
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"Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям" - лишь бы на изучение возможностей миллиарды не раздерибанили зеленые "исследователи"...
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Организация цель которой установление контроля за населением Земли,уменьшение численности и его оптимизация будет помогать находить вакцину? Это явное противоречие. Задача другая,найти более уязвимые места человека,что бы эффективней его уничтожать. И Стёпа хочет помочь. Без вас Стёпа разберутся,уже разобрались.
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Схаменіться убогі, у нас навіть масок нормальних ніде придбати, а вони ще мріють надати якусь там допомогу.Нашій державі самій необхідна допомога з такими керівниками.Ганьба!!!
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