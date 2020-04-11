 Україна готова допомогти світу у створенні ліків від коронавірусу, - Степанов

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на зустрічі з главою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Україна зацікавлена у тому, щоб долучитися до глобальних клінічних випробувань "Солідарність", спрямованих на те, щоб знайти ліки від захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Ми готові вивчити технічні та технологічні можливості щодо приєднання до випробувань і вже визначили координаторів цього проєкту з боку міністерства. Також нам цікаві й інші напрямки взаємодії, зокрема щодо збільшення кількості проведених тестів на виявлення COVID-19", - підкреслив Степанов.
Як зазначив глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, міжнародна спільнота максимально налаштована на допомогу Україні, і ВООЗ готова реалізувати вищезазначені ініціативи у найкоротший термін.
"Нам важливо розвивати співпрацю, щоб спільними зусиллями перемогти коронавірус. А вже потім, коли пандемія закінчиться, разом працювати задля покращення української системи охорони здоров’я", - резюмував Степанов.
или ученые до сих пор в отпуске за свой счет ?
Я представляю, какое сейчас ликование во всём мире началось. Та он уже на нет сходит, Валера. Успокаивайся, кипучий ты наш. Никакой грипп два раза не повторяется.
Следите за руками,80% инфицированных Нью-Йорка прикасались руками к зараженной поверхности чего либо, а потом к лицу.Дальше через рот и глаза вирус проникал внутрь.И гораздо реже воздушно-капельным путьом.
БережIть себе, Панове Добродii
Может денег даст разработку лекарства или на клинические исследования?
Или в Украине афигенный научный потенциал по разработке новых лекарств?
Или есть супер современные лаборатории и высокотехнологичное оборудование?
Спепанов, тебе лучше жевать, а не говорить.
легко мыслить мировыми масштабами - это ноги вытереть тяжело
- Да Ты помоги сам себе! Или хотя бы сделай для Украины или что то для своего ведомства. А то еще ничего не сделал, ничего не показал, а уже начинает свою деятельность на посту министра с пафоса и демагогии. Видишь ли какой я, "ПАМАГУ САМОМУ МИРУ".
Ах-ах-ах!
Позорники!
Прохиндеи!
Прощелыги!
Давайте подумаєм про перспективи.
лозунги оставьте до выборов.
МОЗ "...Украины готово присоединиться к глобальным клиническим испытаниям..." - а вот это уже теплее и не так гордо.
А и правильно, чё лохмандеям зря дохнуть, когда ж на них можно испытания проводить.
нам с вами и подходить близко не нужно...
хорошо нехай сделают...
Учитесь, лохи!!!
Лаборатории в развитых цивилизованных странах, а мы поможем с испытуемыми, на которых можно будует проверять вакцины.
ВОТ ОНО!!!