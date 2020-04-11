 Україна готова допомогти світу створювати ліки від коронавірусу, - Степанов

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на зустрічі з главою ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Україна зацікавлена у тому, щоб долучитися до глобальних клінічних випробувань "Солідарність", спрямованих на те, щоб знайти ліки від захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Ми готові вивчити технічні та технологічні можливості щодо приєднання до випробувань і вже визначили координаторів цього проєкту з боку міністерства. Також нам цікаві й інші напрямки взаємодії, зокрема щодо збільшення кількості проведених тестів на виявлення COVID-19", - підкреслив Степанов.

Читайте також: На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

Як зазначив глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, міжнародна спільнота максимально налаштована на допомогу Україні, і ВООЗ готова реалізувати вищезазначені ініціативи у найкоротший термін.

"Нам важливо розвивати співпрацю, щоб спільними зусиллями перемогти коронавірус. А вже потім, коли пандемія закінчиться, разом працювати задля покращення української системи охорони здоров’я", - резюмував Степанов.

Читайте також: COVID-19: кількість інфікованих за добу зросла до 1,69 млн, кількість жертв від початку пандемії перевищила 100 тис. ІНФОГРАФІКА