 43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь

Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Андрій Балонь, передає Цензор.НЕТ.

"8 медпрацівників обласної лікарні, 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни, 4 співробітники Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 6 співробітників приватної клініки, 1 співробітник онкологічного центру, 1 співробітник Центру репродуктивної медицини, 1 співробітник Центру екстреної медичної допомоги та 2 співробітниці аптеки", - уточнив чиновник.

Також діагноз COVID-19 підтверджено у трьох дітей із Кропивницького, всі троє - дівчатка (11, 12 і 13 років). Всіх трьох госпіталізовано.

Загалом у Кіровоградській області зареєстровано 106 випадків захворювання, з них 6 - летальні.

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Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 9:00 11 квітня в Україні зафіксовано 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів), перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти).