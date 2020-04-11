 43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь

Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Андрій Балонь, передає Цензор.НЕТ.
"8 медпрацівників обласної лікарні, 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни, 4 співробітники Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 6 співробітників приватної клініки, 1 співробітник онкологічного центру, 1 співробітник Центру репродуктивної медицини, 1 співробітник Центру екстреної медичної допомоги та 2 співробітниці аптеки", - уточнив чиновник.
Також діагноз COVID-19 підтверджено у трьох дітей із Кропивницького, всі троє - дівчатка (11, 12 і 13 років). Всіх трьох госпіталізовано.
Загалом у Кіровоградській області зареєстровано 106 випадків захворювання, з них 6 - летальні.
Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 9:00 11 квітня в Україні зафіксовано 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів), перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти).
Може тому що їх не перевіряють? І, як раз вони і є такими собі пацюками-розносчиками "чуми"?
---
Лікарня, лікарі в захисті
Ю.Корея, Сингапур и Тайвань и даже Италия (кое где, в порядке эксперимента)
массово тестировали контакты 1-го 2-го уровня в т.ч. бессимптомных.
Да, единицы (!) процентов "заразятся и не почуствуют", остальные будут так или иначе болеть.
Бессимптомных хватит чтобы распространять инфекцию, но на общую картину это
принципиально не влияет. Переболеет БОЛЬШИНСТВО, 15% с необходимостью активной
медпомощи, 3-8% летальность в зависимости от успешности этой медпомощи.
А давайте "по приколу" выкосим 3-8% населения ?
Чи їм тільки "маски" і видали...
Можливо їм теж відомо про тих 100 Італійських Лікарів ... які спасаючи своїх Громадян - самі "згоріли"...
А почему нет зараженного ни одного мусора?
-Дорогая! Мусор не может заразится чем либо! Потому, что он сам мусор!