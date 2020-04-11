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 43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь

У Кіровоградській області станом на 11:00 11 квітня підтверджено 43 випадки захворювання на COVID-19 серед медичних працівників.

Про це повідомляє голова обласної державної адміністрації Андрій Балонь, передає Цензор.НЕТ.

"8 медпрацівників обласної лікарні, 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни, 4 співробітники Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 6 співробітників приватної клініки, 1 співробітник онкологічного центру, 1 співробітник Центру репродуктивної медицини, 1 співробітник Центру екстреної медичної допомоги та 2 співробітниці аптеки", - уточнив чиновник.

Також діагноз COVID-19 підтверджено у трьох дітей із Кропивницького, всі троє - дівчатка (11, 12 і 13 років). Всіх трьох госпіталізовано.

Загалом у Кіровоградській області зареєстровано 106 випадків захворювання, з них 6 - летальні.

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Як повідомлялося, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 9:00 11 квітня в Україні зафіксовано 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів), перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти).

43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь 0143 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188362
 
 
 Топ коментарі
 
блин, у нас основные разносчики врачи и попы
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Подумай, чому лікарі у захисних костюмах заразились, а менти без костюмів і практично без захисту(маска, та що вони носять не захищає, це хірургічна), ще жоден не заразився?
Може тому що їх не перевіряють? І, як раз вони і є такими собі пацюками-розносчиками "чуми"?

---
Лікарня, лікарі в захисті

43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь - Цензор.НЕТ 6727
43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь - Цензор.НЕТ 4016
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Не знаю как там в Кропивницком, а вот в Кировограде точно коронавируса нету 43 медработника заражены COVID-19 на Кировоградщине, - глава ОГА Балонь - Цензор.НЕТ 845 43 медработника заражены COVID-19 на Кировоградщине, - глава ОГА Балонь - Цензор.НЕТ 9445
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Закрили обласний госпіталь ветеранів війни. Заразилося 20 медпрацівників вірусом. А от хворих просто повиписували. без перевірок та обсервації. І розвезли хворі той вірус по всій області. Знайомий мєнт там лежав, а зараз діжурить патрульним поліцейським сутки через двоє. І скількох він вже заразив?
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блин, у нас основные разносчики врачи и попы
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Подумай, чому лікарі у захисних костюмах заразились, а менти без костюмів і практично без захисту(маска, та що вони носять не захищає, це хірургічна), ще жоден не заразився?
Може тому що їх не перевіряють? І, як раз вони і є такими собі пацюками-розносчиками "чуми"?

---
Лікарня, лікарі в захисті

43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь - Цензор.НЕТ 6727
43 медпрацівники інфіковані COVID-19 на Кіровоградщині, - голова ОДА Балонь - Цензор.НЕТ 4016
 показати весь коментар
 
 
Врачи и попы - жертвы. Их заражают те, кто к ним приходит. А вот менты- это да, вопрос интересный. Где по ним статистика?
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Заразиться не значит заболеть. 90% заразятся иине почуствуют а заимеют имунитет не болея. Остальное наше воровитое государство сеет панику и власть употребляет.Где только можно.
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Ерунда, настойчиво (зачем ?) распространяемая адептами теории "это просто грипп".
Ю.Корея, Сингапур и Тайвань и даже Италия (кое где, в порядке эксперимента)
массово тестировали контакты 1-го 2-го уровня в т.ч. бессимптомных.
Да, единицы (!) процентов "заразятся и не почуствуют", остальные будут так или иначе болеть.
Бессимптомных хватит чтобы распространять инфекцию, но на общую картину это
принципиально не влияет. Переболеет БОЛЬШИНСТВО, 15% с необходимостью активной
медпомощи, 3-8% летальность в зависимости от успешности этой медпомощи.
А давайте "по приколу" выкосим 3-8% населения ?
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Кировоградская область - 106 случаев;Источник: https://censor.net.ua/n3188344 - і вже 43 інфікованих Медпрацівників ...- а у нас практично ще і не починалось...

Чи їм тільки "маски" і видали...
Можливо їм теж відомо про тих 100 Італійських Лікарів ... які спасаючи своїх Громадян - самі "згоріли"...
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Чому, лікарі які працювали в епіцентрах чуми сто років тому, знали як захиститись, не маючи "скафандрів від тойоти" , а ******* не знають?
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Так знали.....заплативши ціну в понад 50 000 000 !!!!Життів ...Догадайся який % лягло тоді медичних всіх....
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Врачей заражают намеренно , оставляя их без средств защиты. Это как на передовой, без бронежилета и каски.
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-Дорогой! Почему врачи, имея средства защиты и знания о болезни заразились? Почему военные имеют такие же маски как у мусоров заразились?
А почему нет зараженного ни одного мусора?
-Дорогая! Мусор не может заразится чем либо! Потому, что он сам мусор!
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Ребятки , 40 врачей в Кировоградской области заразилось, и дюжина коментов?. Это говорит о том, что всем реально *****. У людей исчез страх. Нельзя людей держать длительное время в напряжении и запугивать. По - моему нас реально дурят, от чего - то отвлекая.
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