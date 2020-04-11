 ДБР завершило розслідування проти двох колишніх співробітників МВС у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві та колишнього заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у м.Києві.

"Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрювані з метою виконання злочинного наказу організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян. Унаслідок їхніх дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України відтіснили близько 300 учасників мітингу від монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик", - зазначається в повідомленні.

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Наразі матеріали провадження передано для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду.

Експравоохоронцям загрожує покарання у вигляді виправних робіт терміном до 2 років або арешт терміном до 6 місяців, або обмеження волі терміном до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін.

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