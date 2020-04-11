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 Суспільство
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Все про:Євромайдан (696) ДБР (1011)

 ДБР завершило розслідування проти двох колишніх співробітників МВС у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року

Слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування двох кримінальних проваджень у справах експравоохоронців, підозрюваних у незаконному перешкоджанні проведенню мирних зібрань громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про колишнього заступника начальника управління громадської безпеки Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві та колишнього заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у м.Києві.

"Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрювані з метою виконання злочинного наказу організували та забезпечили незаконне перешкоджання проведенню зборів громадян. Унаслідок їхніх дій співробітники полку міліції особливого призначення "Беркут" та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України відтіснили близько 300 учасників мітингу від монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик", - зазначається в повідомленні.

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Наразі матеріали провадження передано для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду.

Експравоохоронцям загрожує покарання у вигляді виправних робіт терміном до 2 років або арешт терміном до 6 місяців, або обмеження волі терміном до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188361
 
 
 Топ коментарі
 
Та ничего им не будет... в крайнем случае Зеля выпустит их. Эта земразь убийц украинских детей выпускает на свободу.
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Тепер їм поставлять на вид. Суворий вид. А майданівцям - довічне.
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Понти для замилювання очей.
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Та ничего им не будет... в крайнем случае Зеля выпустит их. Эта земразь убийц украинских детей выпускает на свободу.
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Тепер їм поставлять на вид. Суворий вид. А майданівцям - довічне.
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Уявляю як цю справу тихенько закриють!
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це - нічого
бо на суді справу розвалять
а патріотам і майданівцям - ні
загальний висновок буде: майданівці - кака, беркутня та різноманітна януківсько-ригівська наволоч - невинні жертви провокацій
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Мда, "цукерочка" неспівмірна з можливим покаранням Тетяни Чорновол.
Та, і замнуть. IMHO
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И с каким результатам ермак велел ГБР завершить расследование?
При нынешнем руководстве ГБР и ему подобных органов (кроме НАБУ - там парашенка еще не успел нагадить, как при создании последующих) НИ ОДНОГО СПРАВЕДЛИВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АПРИОРИ.
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Настоящая фамилия "Пороха"-парашенки всем давно известна: это галетей, шокин, ярема, луценко с дамой 3 тысячелетия, мертвячук и т.д.
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""Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили..." Источник: https://censor.net.ua/n3188361г

Ну хорошо, это организаторы и исполнители, а кто же заказчик??? И главное, как гражданам за сопротивление, избиение мусора так 6 лет тюрьмы, а мусору почему то 6 месяцев ДБР завершило розслідування проти двох колишніх співробітників МВС у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року - Цензор.НЕТ 8658
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Никакой политикию

Ментов отпустить, майдановцев посадить. Справедливость в чистом виде.
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ГБР завершило расследование против двух бывших сотрудников МВД по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года, и решили что лучше посадить Татьяну Ч.
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Зараз жорстоке побиття студентів називається "витеснили"
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По результатам ялынковический бабиков представил их к высоким государственным наградам ???
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гарно звучить "відтіснили" перерождали ну за таке пожурять
а де побиття студентів травми ???
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ДБР фактично амністувало катів Майдану. Зате активістку Чорновіл - на довічне.
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теперь осталось только наградить героев украины за верную службу в мвд и попросить прощения ... на коленях ...
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