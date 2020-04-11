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 Суспільство
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Все про:ПР (960) Чорновол Тетяна (134) Чумак (94) Євромайдан (683) ДБР (1011)

 Пожежу в офісі Партії регіонів, за якою обвинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

Провадження за подіями шестирічної давності було зареєстровано 3 тижні тому безпосередньо в ДБР, хоча раніше його вже розслідувала прокуратура.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікаво, що провадження за подіями шестирічної давності було зареєстрована 25.03.2020 року (три тижні тому!) безпосередньо в Державному бюро розслідувань, хоча саме цей епізод вже був розслідуваний слідчою групою Сергія Горбатюка", - написав він.

Чумак вважає, що дії ДБР "не вміщаються в рамки здорового глузду".

"Я так розумію, що це спроба показати "неупередженість" у розслідуванні "справ Майдану", - додав він.

Чумак зазначив, що пише про це попри давній особистий конфлікт із Тетяною Чорновол.

Пожежу в офісі Партії регіонів, за якою обвинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак 01

Пожежу в офісі Партії регіонів, за якою обвинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак 02

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Читайте також: "Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте також: Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188358
 
   
 Топ коментарі
 
И это мы еще не услышали веское мощное слово Лысого и хора Мотузки.
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Интересная ситуация с этим "умышленным убийством" - жертва, при явной опасности, продолжает заниматься своими делами...
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Чорновилы ,Порошенки ,Яценюки ,Парубии пришли к власти благодаря Людям погибшим на Майдане и что-же они сделали за пять лет для народа Украину кроме как его обманули и обнесли ??? Правильно НИ-ЧЕ-ГО и теперь что-бы с ними не происходило их НИКТО не пожалеет и НИКТО не защитит а наоборот ВСЕ скажут ПОДЕЛОМ !!!!!
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И это мы еще не услышали веское мощное слово Лысого и хора Мотузки.
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Интересная ситуация с этим "умышленным убийством" - жертва, при явной опасности, продолжает заниматься своими делами...
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Да, за такое поведение жертвы думаю надо оправдать всех причастных. Да и самого убийства наверное не было вовсе. Выфсеврети, ихтамнет.
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Здрысни кацапчик. А за убийства вы еще ответите.
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Это дело сейчас - обычная тупая информационная спецоперация по отвлечению внимания людей от "успехов" зеленой пошести в последнее время. Хлеб меняют на шоу. А как говорят классики -- "Show Must Go On".
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Чорновилы ,Порошенки ,Яценюки ,Парубии пришли к власти благодаря Людям погибшим на Майдане и что-же они сделали за пять лет для народа Украину кроме как его обманули и обнесли ??? Правильно НИ-ЧЕ-ГО и теперь что-бы с ними не происходило их НИКТО не пожалеет и НИКТО не защитит а наоборот ВСЕ скажут ПОДЕЛОМ !!!!!
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а можно про "ПОДЕЛОМ" сказать громче и в цифрах и фактах конкретно?
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Ти забув результати останніх виборів?
Наступний результат буде не кращім.
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Наступним буде Бойко )) помяніть моє слово )) або Медведчук ))
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Теперь они будут радоваться, как садят майдановцев. Мечтают, по крайней мере. Это же вата конченная...
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Не надо расписьіваться за ВСЕХ, это неадекватно.
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Ця нульовка нещодавно з'явилася і вже частково вкрала нік форумчанки!
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Це якесь чергове з тих, хто змінює свої ніки десятки разів.
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Как именно обнесли ? Факты скидывайте, либо ваши слова пустой звук...
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Результат той же, як і по подіям на Майдані?
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"Чумак отметил, что пишет об этом, не взирая на давний личный конфликт с Татьяной Чорновол." - исчё бы! Таня способствовала конфискации 1,5 млрд баксов мимо чёрной кассы Чумака и Яныка Тут и не только личный конфиликт мог быть
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Звинувачення народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол у вбивстві працівника "Партії регіонів" є безпідставним.
Про це в ефірі "Прямого" заявив колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"За владу я не відповім: які мотивації тих чи інших дій саме зокрема влади. Я можу говорити просто безпосередньо розслідування і про те, що інкримінування, зокрема, вбивства особи, яка загинула в офісі Партії регіонів, - це дійсно, на мою думку, безпідставне, виходячи з тих матеріалів слідства, які були зібрані. Тому що дійсно нашим управлінням розслідування здійснювалося всіх злочинів: і такі дії, які вчинялися стосовно протестувальників, і ті, які вчинялися, зокрема, і правоохоронців, де були відсутні ознаки чи необхідної оборони, чи крайньої необхідності.
І цей епізод, зокрема, загибелі працівника офісу Партії регіонів також розслідувався і дійсно не було встановлено жодних ознак умисного вбивства. Тому... і відбуваються такі дії стосовно інкримінування безпідставного такого злочину. Тобто це може дати відповіді, зокрема, і розслідування за даними фактами. Тому що в незаконному притягненні до відповідальності теж є ознаки злочину. І, виходячи з цього, можна буде зробити висновки, хто і для чого це робить", - заявив Горбатюк.
https://prm.ua/zvinuvachennya-chornovol-u-vbivstvi-pratsivnika-partiyi-regioniv-ye-bezpidstavnim-gorbatyuk/
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По матеріалам слідства (чергова справа честі) мав бути суд. Він був??
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за уплаченные людьми налоги, будут для портновых говно месить
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ты же сам привел реванш к власти. че теперь скулить, побрейся.
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@DarkSoulsFan12

Черновол прессуют за то же самое,
за что Сенцова закрыли в *********. Я же правильно понимаю?
Поджог офиса
антинародной, преступной партии?
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Так она сама сказала, что подожгла. Что за, это "рукоплескать"?
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реванш набирає обертів
гебнява тічка, що дорвалася до влади, не бачить берегів
чим таке закінчується, всім відомо
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За пять лет после майдана посадили ноль людей.Очем этотклоун.
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Так давайте відкривайте всі старі справив які давно закрили. Там можна багато чого знайти!
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бубочка как всегда опять в говне)))))
удивительная способность постоянно влезать в говно по самые не могу))))
может пора нах с пляжа, пока не выгнали )))))
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Де результати розслідуваннь Горбатюка?
Ціль його "розслідуваннь" - відсутність результатів.
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Всі матеріали розслідувань є у справах. Тому мабуть ви троль партії регіонів!
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ОПГ Портнова - это террористы, несут угрозу национальной безопасности государства и они должны быть уничтожены.
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Бибик и ГБР хотят повесить дело на не винного человека. ПРЕСТУПЛЕНИЕ зеленой власти зе
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росияне путина хла в ГБР прессуют украинцев.
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Горбатюк дохрена чего "нарасследовал", особенно по делу Майдана 2014, авторитет блин.
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