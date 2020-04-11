 Пожежу в офісі Партії регіонів, за якою обвинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цікаво, що провадження за подіями шестирічної давності було зареєстрована 25.03.2020 року (три тижні тому!) безпосередньо в Державному бюро розслідувань, хоча саме цей епізод вже був розслідуваний слідчою групою Сергія Горбатюка", - написав він.
Чумак вважає, що дії ДБР "не вміщаються в рамки здорового глузду".
"Я так розумію, що це спроба показати "неупередженість" у розслідуванні "справ Майдану", - додав він.
Чумак зазначив, що пише про це попри давній особистий конфлікт із Тетяною Чорновол.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
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Наступний результат буде не кращім.
Інакше пустий трьоп.
Ні.
Це пустий трьоп.
Про це в ефірі "Прямого" заявив колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"За владу я не відповім: які мотивації тих чи інших дій саме зокрема влади. Я можу говорити просто безпосередньо розслідування і про те, що інкримінування, зокрема, вбивства особи, яка загинула в офісі Партії регіонів, - це дійсно, на мою думку, безпідставне, виходячи з тих матеріалів слідства, які були зібрані. Тому що дійсно нашим управлінням розслідування здійснювалося всіх злочинів: і такі дії, які вчинялися стосовно протестувальників, і ті, які вчинялися, зокрема, і правоохоронців, де були відсутні ознаки чи необхідної оборони, чи крайньої необхідності.
І цей епізод, зокрема, загибелі працівника офісу Партії регіонів також розслідувався і дійсно не було встановлено жодних ознак умисного вбивства. Тому... і відбуваються такі дії стосовно інкримінування безпідставного такого злочину. Тобто це може дати відповіді, зокрема, і розслідування за даними фактами. Тому що в незаконному притягненні до відповідальності теж є ознаки злочину. І, виходячи з цього, можна буде зробити висновки, хто і для чого це робить", - заявив Горбатюк.
https://prm.ua/zvinuvachennya-chornovol-u-vbivstvi-pratsivnika-partiyi-regioniv-ye-bezpidstavnim-gorbatyuk/
Черновол прессуют за то же самое,
за что Сенцова закрыли в *********. Я же правильно понимаю?
Поджог офиса
антинародной, преступной партии?
гебнява тічка, що дорвалася до влади, не бачить берегів
чим таке закінчується, всім відомо
удивительная способность постоянно влезать в говно по самые не могу))))
может пора нах с пляжа, пока не выгнали )))))
Ціль його "розслідуваннь" - відсутність результатів.