 Пожежу в офісі Партії регіонів, за якою обвинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікаво, що провадження за подіями шестирічної давності було зареєстрована 25.03.2020 року (три тижні тому!) безпосередньо в Державному бюро розслідувань, хоча саме цей епізод вже був розслідуваний слідчою групою Сергія Горбатюка", - написав він.

Чумак вважає, що дії ДБР "не вміщаються в рамки здорового глузду".

"Я так розумію, що це спроба показати "неупередженість" у розслідуванні "справ Майдану", - додав він.

Чумак зазначив, що пише про це попри давній особистий конфлікт із Тетяною Чорновол.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Читайте також: "Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте також: Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.