 Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цікаво, що провадження за подіями шестирічної давності було зареєстрована 25.03.2020 року (три тижні тому!) безпосередньо в Державному бюро розслідувань, хоча саме цей епізод вже був розслідуваний слідчою групою Сергія Горбатюка", - написав він.
Чумак вважає, що дії ДБР "не вміщаються в рамки здорового глузду".
"Я так розумію, що це спроба показати "неупередженість" у розслідуванні "справ Майдану", - додав він.
Чумак зазначив, що пише про це попри давній особистий конфлікт із Тетяною Чорновол.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
Пишешь так, будто бы Украина до 2014 года была впереди всей Европы.
Ты бы ещё дальше продолжал голосовать за коммуняк, если бы послемайданная власть их не запретила.
И зарплат до зелёной власти таких не было. Не клевещи, совкодрочер.
факти:
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) рассєянська інформаційна зброя Страна.юей зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з рассєйської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман гебешний вбивця патрушев?
рассєянцi зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі? в дупу? пуйла та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юей зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником кремлядi, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
шмаркля прилітає у Київ на літаку гебнюка патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та кремлядь. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили рассєянцi, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу кремлiвський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман.
Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотіло *****, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР ПУЙЛУ!!!
причем был тайно вначале, хотел скрыть визит и полностью заврался.
что в прицитированном мною неправда? что у вас с логикой?
по тексту никакого цитирования страны.юей нет, а лишь вполне логичные выводы со всей этой истории.
Їх треба вичищати!