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Все про:ПР (960) Чорновол Тетяна (134) Чумак (94) Євромайдан (696) ДБР (1011)

 Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак

Провадження за подіями шестирічної давності було зареєстровано 3 тижні тому безпосередньо в ДБР, хоча раніше його вже розслідувала прокуратура.

Про це повідомив у фейсбуці колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цікаво, що провадження за подіями шестирічної давності було зареєстрована 25.03.2020 року (три тижні тому!) безпосередньо в Державному бюро розслідувань, хоча саме цей епізод вже був розслідуваний слідчою групою Сергія Горбатюка", - написав він.

Чумак вважає, що дії ДБР "не вміщаються в рамки здорового глузду".

"Я так розумію, що це спроба показати "неупередженість" у розслідуванні "справ Майдану", - додав він.

Чумак зазначив, що пише про це попри давній особистий конфлікт із Тетяною Чорновол.

Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак 01

Пожежу в офісі Партії регіонів, у якій звинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак 02

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

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Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188358
 
 
 Топ коментарі
 
Как-то ты слабенько и мелко... Учись студент:
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Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак - Цензор.НЕТ 8347
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Интересная ситуация с этим "умышленным убийством" - жертва, при явной опасности, продолжает заниматься своими делами...
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Шість років розслідують, розслідують і ще їм треба розслідувати. Ще й премії отримують. А там і пенсія прийде. Справи передадуть наступним хитровикоханим. Одним словом - Україна. Країна брехунів і казнокрадів.
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Удивляюсь, зачем было вообще поджигать офис ПР. Многие понимают, что зеленая банда еще хуже чем ПР. Это просматривается в первую очередь по дерибану земли. Так что, поджигать их офисы? Абсурд. А в сожженном офисе ПР наверняка сгорели документы подтверждавшие их преступную деятельность.
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Якби ви читали всі матеріали по цій справі, або хоча би переглянули відухи на цьому сайті (хоча би Тетяна Чорновол Моя боротьба 18 лютого, ви могли би знати, про що вона заявила. А саме: "Що стосується 18 числа, то офіс "Партії регіонів" був мною спалений. Це було відволікання каральних загонів тітушок від Маріїнського парку, від Кріпосного провулку, де вони у той момент почали вбивати активістів Майдану. Зараз на мене фактично вішають не тільки офіс "Партії регіонів". По суті, на мене вішають всі смерті 18 числа. Тому що мене тут звинуватять в організації масових заворушень, які за собою потягнули людські жертви. Тобто, всіх загиблих, Небесну сотню фактично. Це велика фальсифікація української історії. Як було сказано, вигідна Росії", - заявила Тетяна Чорновол. - https://espreso.tv/news/2020/04/10/quotpochavsya_perepys_istoriyi_dyskredytaciya_maydanuquot_chornovol_zayavyla_scho_yiy_zakydayut_zlochyny_za_8_kryminalnymy_stattyamy
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х.. вам мрази слуги москвы, а не Украину! народ Украины ещё никто и никогда не победил! Народ Украины никогда не умрёт, он не был и не будет под каблуком москаля!!! Закон о земле придётся отменить! Земля Украины - Душа его народа. Это точка привязки. Это - Родина! Это - за что умирают и что берегут для своего будущего. Помните зесуки -деньги свои будете жрать они не спасли овоща и вас не спасут! Душа -не продаётся!
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осталось наказать всю преступную клику во главе с порошенко ,яйцонюхом и кличко за то что страна Украина заняла 1 место в рейтинге коррупции и последнее место по уровню жизни народа в в ЕС , кроме того надо приговорить к пожизненному заключению всех 450 депутатов ВР 2014-2019гг правления которые проголосовали за геноцид пенсионеров -по пенсионной реформе 2017 г- когда за 45 лет рабочего стажа платят пенсию работягам пополняющим ПФ стали в 2000 грн а чиновнику который 5-20 лет находился во власти и только потреблял из бюджета и не платил в ПФ - платят от 10.000-50.000 грн в месяц пенсии и правительство директора рынка гройсмана за повышение прожиточного минимума который раскрутил инфляцию и вследствии её простой бюджетник стал получать 3600 грн в месяц а чиновники министры и депутаты от 80.000 до 300.000 грн в месяц а инфляция составила 50% ну и персонально СЕНЮ Яйцонюха который сделал гривну дешевле на 300%!!!!! А стоимость остальногов росте цен на 250%
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Наказывать надо зелебобов, избравших клоуна
Пожежу в офісі Партії регіонів, за якою обвинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак - Цензор.НЕТ 4774
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намалювати можна що завгодно. Зазирніть у офіційні дані по залишках на єдиному казначейському рахунку (це абсолютно відкрита інформація). Подивіться по місяцях, що там прийняв Яценюк, і т.і. Знаю, що не будете дивитися. Картинки веселіше, так? )) Намалювали і виглядає як правда і подобається, бо лягає на внутрішні переконання...
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Какой ты поц недалёкий!
Пишешь так, будто бы Украина до 2014 года была впереди всей Европы.
Ты бы ещё дальше продолжал голосовать за коммуняк, если бы послемайданная власть их не запретила.
И зарплат до зелёной власти таких не было. Не клевещи, совкодрочер.
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з усім згодна, але уточню -слуги jiдіvsьк0г0 світового олігархату, а Москва теж під повним контролем тієї нечисті
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Партия уж сгорела, а офис почему-то до сих пор тлеет и дымится: неужто что-то из искры возгорится? Или - пойдем, товарищи, другим нытьем.
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Про який ще офіс може йти мова, сказав японський винахідник палатки ***********.
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дался им тот офис пр. оно бы не мешало и всех рыгов прошлых, будущих и настоящих, вместе собрать, посажать на колы и потом сжечь! без этих, по сути компартийных мразей, воздух будет чище не только над городами после эпидемии, а вообще над всей страной.
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Нет. Сейчас президент только его зе-лупа.
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Після відео Схем стає зрозумілим, що кацапо-ординцi повністю тримають Зеленського на гачку.
факти:
1) Зеленський таємно летить в Оман, хоча Мендель розповідає, що він у Буковелі.??
2) рассєянська інформаційна зброя Страна.юей зливає фото Зеленського в Омані??
3) В Ірані збивають з рассєйської зброї наш літак. Зеленський розповідає, що дуже поспішає у Київ, а по факту прибуває майже через добу після того, як розповів, що вже ось-ось вилітає??
4) Зеленський не може відповісти на питання за які гроші була поїздка, бреше, що не витрачались бюджетні кошти, хоча це не так На поїздку в Оман Зеленського витрачалися кошти з бюджету - документ. І ось сьогодні розповідає, що не знає, і ніколи не зустрічався з патрушевим. Але прилетів у Київ на літаку, яким прибув в Оман гебешний вбивця патрушев?
рассєянцi зіграли на роздутому "его" коміка, пообіцявши йому у далекому Омані все "порєшать" з "найвеличним лідером **********", адже нелох подивився в очі? в дупу? пуйла та "побачив там бажання закінчити війну"
Страна.юей зливає фото, брехня Зеленського зробила його заручником кремлядi, вони починають чавити коміка."Раптом" збивають наш літак - коміку в Омані показують, що спротив умовам росіян закінчується тільки смертю. "Нелох" зразу ж поплив.
шмаркля прилітає у Київ на літаку гебнюка патрушева. Чим безповоротно зв'язує себе та кремлядь. Адже він повністю на гачку. Скоріш за все за джет платили рассєянцi, а не комік, саме тому він до сьогодні не може надати документи, де підтверджується, що за чартер сплатив він своїми коштами. Все це разом тягне на державну зраду та корупцію в особливо великих розмірах. За законом це понад 15 років ув'язнення, а отже, Зеленський ніколи не зізнається, що зустрічався з патрушевим. Але у росіян є всі докази - і фото, і відео, і документи сплати за літак, тому комік на гачку міцно та назавжди.
І ми бачимо як швиденько замість Богдана став головою Офісу кремлiвський агент Єрмак, що забезпечив виконання завдання від ка-апів по заманюванню лоха в Оман.
Як блискавично з'являються тези "вода у Крим" Вода у Крим для військових баз та "понаєхавших" окупантів - ще один депутат Слуги народу "ЗА" ,"вибори в Україні та одночасно на території ОРДЛО" та інше. Все те, що роками хотіло *****, але доки лох не сів міцно на гачок - не мав шанси все це швидко отримати.
А ПЕТРО криком йому кричав с самого початку- НЕ ВІР ПУЙЛУ!!!

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воно не на гачку, воно - ідєйне совкове лайно. Його родіна - савєцкій саюз, сталіца - масква, радной - йєзик, поет - пушкін, пісатєль - толстой, цвєт - красний, плод - яблоко, дєрєво - йолка
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лайно, але не ідейне. Вова Ленін -ідейний був. а це просто лайно, готове обслуговувати всіх підряд, зовсім як повія. Забули, як Трампу нализував по телефону?
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А що гірше - світоглядне, чи ідейне? За світоглядом Зеленський - мишебрат, совок. Типовий совок-фарцовщик. Мерзота, найгірше, що водилося в часи совка. А за ідеями - він ніякий. Бо не має жодної освіти.
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якщо повернутись до історії-то ідейні влаштовували терор, голодомори, геноциди та війни.а такі, як наш вовочка-їх обслуговували. ідейне - значно страшніше, але вовочка -гидкіше.
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Если страна юей рассєянська інформаційна зброя, то зачем ее цитировать? Как известно, вся информация, исходящая с РФ всегда фейк.
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а что, страна юей что-то наврала в данном случае? ишак янелох не был в Омане?
причем был тайно вначале, хотел скрыть визит и полностью заврался.
что в прицитированном мною неправда? что у вас с логикой?
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и, кстати, где вы видите цитаты из страны.юей? эта рашистская помойка всего лишь первая опубликовала фотки шмаркли в Омане и именно в тот момент, когда все окружение Янелоха врало, что шмаркля таки в Буковеле.
по тексту никакого цитирования страны.юей нет, а лишь вполне логичные выводы со всей этой истории.
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Я далеко не фанат Чорновол, але усі, хто тут у коментах підтримують кримінальну справу проти неї за підпал, - або ватні ригіанали, або кацапські тролі!
Їх треба вичищати!
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Тому дружно спамимо їх - очистимо коменти Цензора від вати!
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це як вода в Крим, прєдставітєлі ДІЛДО. Цим заявлено шо Євромайдан - государствєнний пєрєварот, і шапкокрад - лєгітімний
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Зеленые сопли..., Зеленая плесень.., Зеленая пошесть... - это все разные стадии коронавируса и его пандемии...
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Херня какая-то. Это примерно если кто-то решит сжечь обрезанные ветки (что в населенном пункте безусловно плохо и за это положен штраф), а тут его сосед с воплем "Я ж там литр самогона зарыл!" кидается в костер и там сгорает. И юрЫсты-прокуроры шьют умышленное убийство.
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ну да, мудак ломанулся навєрх за баблом - всьо на пожар спішут - вот марадьор і удавілся
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Прибабахнутая бабенция эта черновол. Бросить двоих детей и бежать разбрасывать взрыв. бутылки! Только Майдан позорит! Теперь пусть отвечает сполна. Только свою преступность прикрывает Майданом!
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прікінь, а муж пошол на смєрть - а мог би жить как ти, падонак, в тєплє і в гамнє
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«Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо! Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - участвовала в гражданских протестах... Таня - талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику…»
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на ригиАналів треба масово подавати в суди, навіть перераховувати тут не треба за що
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Черновол нужно посадить лет на 20. Почему она сожгла офис партии регионов, а не самих рыгов, включая порошенка?
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