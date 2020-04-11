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 Політика України, Суспільство
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 Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція

Рішення обласних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян мають суто рекомендаційний характер.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали, що постановою Кабінету Міністрів України і постановою головного державного санітарного лікаря України ухвалено низку карантинних заходів та рекомендацій для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, а поліція і Нацгвардія насамперед проводять широку роз'яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їхнього дотримання.

Водночас, підкреслюють у пресслужбі, в низці регіонів місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13.00 11 квітня до 6.00 13 квітня).

"Проте це рішення комісії має суто рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови запровадження правового режиму надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188357
 
 
 Топ коментарі
 
Как всегда слились мусора,когда им закон показывают.Нужно служить,а не прислуживать захарам и авакянам.
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Если одеть граждан, которые выходят из дому в шерстяные свитера, а милиционерам выдать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество:
Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9192

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Количество обращений в суд огромное, штрафы выписанные суды отменяют. Количество статей конституции нарушено минимум 5 штук. Ну и понятно козлами отпущения ментов все делать начали.
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Как всегда слились мусора,когда им закон показывают.Нужно служить,а не прислуживать захарам и авакянам.
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Если одеть граждан, которые выходят из дому в шерстяные свитера, а милиционерам выдать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество:
Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9192

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Влада випустила джина з лампи. Один раз порушивши Конституцію України і запровадивши антиконституційні обмеження на пересування для громадян України центральна влада показала поганий приклад місцевій владі, тепер кожен місцевий мер чи голова сільради буде видавати свої антиконституційні накази для населення! А чого? Центральній владі можна порушувати Конституцію України, а місцевій владі не можна? Ось чим небезпечне порушення правового поля - повним хаосом в державі!
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Ігор, я ось не розумію, може ти мені поясниш? Чого я не можу, живучи біля річки, піти з вудкою посидіти на кладці з пивком? що це за брєд?
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Количество обращений в суд огромное, штрафы выписанные суды отменяют. Количество статей конституции нарушено минимум 5 штук. Ну и понятно козлами отпущения ментов все делать начали.
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Это просто конец всего...... менты ловят женщину на улице и избивают в прямом эфире. За что? Просто стояла снимала... Гражданская война неизбежна....
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Орлы авакова во всей красе. Граждане должны иметь право на самозащиту в виде огнестрела и тогда мусорок подумает прежде чем подойти к граданину. Сначала подчинись, потом оспарюй? Ага, щас Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1919 Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2799
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А те кто уже заплотил штраф 17 000 грн ???? Смахивает на аферу с евробляхами сразу напугали штрафами штрафонули а потом забыли ,на полгода
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их кинули как лохов Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3744 а что? кто-то реально платил?
Просто говоришь менту: "Я нелох. Я гражданин этой страны. И вообще ми усі президенти і це істи на !!! "
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Ограничение свободы передвижения это преступное нарушение Конституции Украины и за это инициаторов нарушения нужно казнить! Бо иначе уже мы в Украине ни право, ни справедливость, ни свободы не восстановим.
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Плевать ВСЕ хотели на эти рекомендации !!! Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6111
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Сегодня утром гулял с собакой так половина встречных без масок была вообще, а за последних 3 дня народа бегущего куда-то увеличилось в разы.
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То не штрафи, то збір данини для його світлості!
Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3009
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публічне повішення зеленої дрисні носить рекомендальний характер (поки що)
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В протоколе писать следующее: Рекомендуем вам в течении 14 дней заплатить в счет государства 17000 грн. Если в установленный срок не заплатите, рекомендуем удвоить сумму. С наилучшими рекомендациями
Мусора.
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В протоколе ищем ошибки берём и вычёркиваем, а внизу особое мнение-не представились, не отдали честь, не показали удостоверения.
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Ну наконец то, очень своевременное разьяснение.
А то некоторые мэры тут уже себя князьками почувствовали.

Вчера интересовались чего это мэр Ивано Франковска такой смелый насчет комендантского часа и почему упомянул львовскую и тернопольскую области.(хотя по львовской области минимум заболеваний)
А не потому ли что в этих трех областях керует партия Свобода?

То есть, инициативы некоторых меров -- не вопрос ли это политики, а не коронавируса ?
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