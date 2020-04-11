 Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали, що постановою Кабінету Міністрів України і постановою головного державного санітарного лікаря України ухвалено низку карантинних заходів та рекомендацій для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, а поліція і Нацгвардія насамперед проводять широку роз'яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їхнього дотримання.

Водночас, підкреслюють у пресслужбі, в низці регіонів місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13.00 11 квітня до 6.00 13 квітня).

"Проте це рішення комісії має суто рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови запровадження правового режиму надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.

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