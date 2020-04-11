 Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві нагадали, що постановою Кабінету Міністрів України і постановою головного державного санітарного лікаря України ухвалено низку карантинних заходів та рекомендацій для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, а поліція і Нацгвардія насамперед проводять широку роз'яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їхнього дотримання.
Водночас, підкреслюють у пресслужбі, в низці регіонів місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13.00 11 квітня до 6.00 13 квітня).
"Проте це рішення комісії має суто рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови запровадження правового режиму надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.
Просто говоришь менту: "Я нелох. Я гражданин этой страны. И вообще ми усі президенти і це істи на !!! "
Мусора.
(с) Аваков
А то некоторые мэры тут уже себя князьками почувствовали.
Вчера интересовались чего это мэр Ивано Франковска такой смелый насчет комендантского часа и почему упомянул львовскую и тернопольскую области.(хотя по львовской области минимум заболеваний)
А не потому ли что в этих трех областях керует партия Свобода?
То есть, инициативы некоторых меров -- не вопрос ли это политики, а не коронавируса ?