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 Політика України
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 Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у суботу відвідає з робочою поїздкою Донецьку та Запорізьку області, побуває на ділянці розведення сил у зоні ООС.

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, глава держави ознайомиться з ситуацією на ділянці розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське.

У Покровську Донецької області Зеленський ознайомиться з функціонуванням наметового містечка для хворих на коронавірус 66-го Військово-мобільного шпиталю.

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Також президент побуває в Бердянську Запорізької області, де ознайомиться з питанням створення об'єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" Військово-морських сил України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188356
 
 
 Топ коментарі
 
это да...
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...
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опять будет хамить воинам...?
я не лох и мне 42 годиков....
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Лучше не надо посещать,вирус никого не жалеет.а особенно когда разводят друг друга. Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в ООС, - СМИ - Цензор.НЕТ 6957
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Лучше еще одну страшилку про Коронавирус напечатайте, чем про нашего преза. На Ковид смотреть не так мерзко.
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Скорее наоборот чтобы ни одного выстрела даже из хлопушки небыло
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это да...
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...
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опять будет хамить воинам...?
я не лох и мне 42 годиков....
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Тем,кто на линии фронта стоит, не рискнет. Очко-то не железное...
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Йому в глибокому тилу лінію фронту намалюють і фейерверк влаштують, яка різниця для нього
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Та надо ж немного разбавить свои тошнотворные видосики про мифические самолеты с масками чем-то "героическим" - типа потусуется возле воинов немного и типа не сцикло: было между военными - херой типа!
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та оно ЧМО сцикливое, блевотньій смайлик
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Да нет. Ляшко в Николаев Ковид доставил, през- на линию разведения. Сейчас и там статистика по Ковиду придет в порядок.
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Со своей массовкой поедет как пуйло, а вокруг на 3км никого...
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шоп йому там прилетіло от мишебратьйєфф
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странно, почему то Ваши слова вызывают надежду на радость...)
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Даже говорить уже что то не хочется - ничего мы сделать не сможем...(
Зебильная нечисть сдаст Украину и сбежит! Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в ООС, - СМИ - Цензор.НЕТ 9211
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опять в часовом яру будет видосики пилить Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в ООС, - СМИ - Цензор.НЕТ 44
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Шим тут народ не орієнтується то ти ж їм поясни, що те місце (Часов Яр) десь кілометрів за 50 від передка Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 484 Чи більше?
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Ураааааааааааа, неЛох едет разводить...!
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Это сколько же за сч'т бюджета для него памперсов закупят!
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Умница и красавица!!!
А неЛох - сцикло и предатель!
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кому на этот раз зеля скажет что он не лох ...
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ето предупреждуха кацапне шо бы по своему не палили?
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Сиди дома с Ленкой на карантине. Делай детей. Полководец!
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Він не ...-топтун. Він ...-задушевнік!
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Так веселилася, коли гавкали про "сіньор-голодомор". А тут, раптом "кретин-карантин" утворився...
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"Щодня: ... однакові новини.... З ранку і до ночі ", - сказав Зеленський."

А в обязанностях президента - создавать новости...
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Чем? Он его отбил об пианино, исполняя для ху.ла гимн ссср...
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Ленка сейчас в изоляции.
То ли в Швеции то ли в Швейцарии.
Или он завел другую Ленку?
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А они на всём фронте или в десятке километров можно стрелять?
Вообще-то, главы государств не желают ответок...
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3-4-5- нет 8 броников на и каску!
а шо бы тупо поржать....
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І тишком-нишком пербереться на інший бік й попрямує до Ростова...
Намарилось...
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Вряд ли. Он еще свое задание не выполнил и его не пустят. Из Горловки уже выехал автобус бабушек-плакальщиц которые будут просить ЗЕ отвести ВСУ и с других городов Украины чтобы не правацировали
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Похоже, что ребятам на передовой нужно приготовиться. Добра подобные визиты для воинов не приносят. А сейчас и подавно - глядишь, а утром нужно отходить и сдавать позиции врагу, т.к. главковерх договорился с старшим братом.
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Может гавнокомандующий с начштабом так же посетят все участки из которых мы отвели войска и которые уже захватили орки?
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оффис президента срочно ищет оранжевую рубашку - он едет на фронт!
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бандая спонса поездки - ленка зеленская Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ - Цензор.НЕТ 5625
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А он не есть латентным носителем COVID-19? А-то привезет "подарочек" на передовую! Да и вообще, карантин что, только для нас, а его не касается? Не бережет себя "ТРУДЯГА", все о Родине и о Родине печется!
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шоумен Владимир Зеленский в субботу едет на гастроли в Донецкую и Запорожскую области . запланирован концерт на участке разведения сил в зоне ООС Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7828
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Тот случай когда если враг убьет гавнокомандующего то страна будет не плакать а танцевать Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4811
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Головне, щоби вантажівка з памперсами ніде не застрягла...
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ЗАЯВА КЕРІВНИКА ПРОЕКТНОГО ОФІСУ РЕФОРМ МОУ
Olesya Favorska. Як керівник Проектного офісу реформ МОУ маю проінформувати громадськість про останні події які склалися навколо інституції. Зазначу лише, що наразі робота Офісу реформ МОУ є фактично заблокованою

посилання
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На гряныце Разводва Зеля скаже : прощай немытая РАБссия,страна баранов и РАБов,и ты плешивая скацина,навеки тоже Прощавай...
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кацапне в обозначеное время и на етом конкретном участке - не стрелять.
ваш там будет с инспекциеий!
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Да, и ещё вот что. Наш великий и могучий (или маленький и слабый - хотя какая разница!) the вчера говаривал, убеждая учителей в том, что "...Ошибиться - не страшно. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей". Как всегда, слова правильные, а на деле всё с точностью до наоборот! Ведь он сам тыкает всем, обзывает - никакого уважения к людям. Или это его стиль самоутверждения? Если так, рояльный паганини глубоко ошибается и вскоре все будем смотреть новый вариант продолжения мультика "Жил-был пёс".
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В 1933 году в Германии были внеочередные выборы,Гитлер рвался к власти всеми фибрами,но его НСДАП проиграла выборы.Тут Вмешался Джугашвили,позвонил Эрнсту Тельману,главному тогда коммунисту Германии и сказал : Коалицию с Адольфом создать немедленно!Эрнст Тельман немедленно позвонил Гитлеру и всё путьом.Гитлер стал Канцлером...
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Епідемія нового коронавірусу в Україні тільки пришвидшила прихід реваншу, його готовність продемонструвати свою силу й готовність розправитися з кожним, хто захищав країну від кримінального режиму Януковича та російської агресії,
Про цей реванш попереджали торік, коли українці на президентських і парламентських виборах голосували за Володимира Зеленського й партію "Слугу народу". У цей реванш не хотіли вірити ті учасники Майдану, які підтримали нового президента, були його прихильниками й агітаторами, стали депутатами, міністрами, чиновниками.

Зеленський - зовсім не голова цього реваншу. Він - знаряддя реваншу. Реваншистам був потрібен слабкий і некомпетентний президент, який не завадить їм сформувати кадрову вертикаль і почати наступ на Україну, організувати той самий "громадянський конфлікт", про який мріє Володимир Путін, зіштовхнути владу й суспільство, полегшити Кремлеві окупацію нових українських земель. Адже потрібно чимось відволікти росіян у період економічної кризи. Чому не війною в Україні? Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7626.
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Тут интересно другое,после 1933 года в СССр гитлер направил инженеров,техников,конструкторов и прочих мастеров строительства около 7 000.А вы думали почему так резво ссср рванул в годы первых пятилеток? Благодаря Фюреру,а не Зекам ГУЛАГа...с лопатами и кирками... Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7959
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Вірус не припиняється, карантин затягується, економіка конає, МВФ комизиться, дефолт ім. коломойського наближається. У буби рейтинг валиться. Час шоу
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А почему бы ему не назначить директора ГБР? Или объяснить народу как там с этим вопросом.Молчун ты наш! Чи сейчас занят подсчётом масок,которые с Китая везёшь?Похоже преза не подпускают к управлению Державою.
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а пожар в Чернобыле членорояльник посетить не желаить?
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Тепер Зенаполеон буде мати такий вигляд, щоб москалі просто перестали стрелять! Бо, ще приб'ють свого агента, з такими труднощами посаженного в потрібне крісло! Другий раз вже не вийде!
Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9173
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Бенджамин Вулфорд утверждает,что Меркель дочь Гитлера,и это правда,уж очень много сходств внешних,а та же он нарыл фото юной Ангелы и Гитлера.Так что Гитлер в апреле 45-го, не сдох,а удрал в Аргентину Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2197
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Не пускайте цього "бідоносця"нікуди-все до чого він долучається неминуче сходить на лайно!
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ГАВНОКОМАНДУШИЙ зе НА МАРШЕ ОБЛЕТА СДАЧИ УКРАИНЫ
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"Дураки учатся на своих ошибках, а дураки - на своих" - сказал Президент США Теодор Рузвельт. Эти слова применимы к нашему маленькому бонапарту. Вот только в замешательстве, на распутье, к кому отнести его - к белым и пушистым или умным и красивым?
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Це воно за дев,ять місяців перший раз на передок вибралось, рояліст!?
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Навіщо писати куди воно їде? Хай преться туди мовчки, там же "нє стріляют, піріміріє".
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Зелупа їздить на передову, щоб тільки помітити наступу територію під здачу ворогу, зрадник.
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ВСУ такого шанса может в этом месяце уже и не представится...
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