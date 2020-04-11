 Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За даними агентства, глава держави ознайомиться з ситуацією на ділянці розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське.
У Покровську Донецької області Зеленський ознайомиться з функціонуванням наметового містечка для хворих на коронавірус 66-го Військово-мобільного шпиталю.
Також президент побуває в Бердянську Запорізької області, де ознайомиться з питанням створення об'єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" Військово-морських сил України.
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...
я не лох и мне 42 годиков....
Зебильная нечисть сдаст Украину и сбежит!
А неЛох - сцикло и предатель!
А в обязанностях президента - создавать новости...
То ли в Швеции то ли в Швейцарии.
Или он завел другую Ленку?
Вообще-то, главы государств не желают ответок...
а шо бы тупо поржать....
Намарилось...
Olesya Favorska. Як керівник Проектного офісу реформ МОУ маю проінформувати громадськість про останні події які склалися навколо інституції. Зазначу лише, що наразі робота Офісу реформ МОУ є фактично заблокованою
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ваш там будет с инспекциеий!
Про цей реванш попереджали торік, коли українці на президентських і парламентських виборах голосували за Володимира Зеленського й партію "Слугу народу". У цей реванш не хотіли вірити ті учасники Майдану, які підтримали нового президента, були його прихильниками й агітаторами, стали депутатами, міністрами, чиновниками.
Зеленський - зовсім не голова цього реваншу. Він - знаряддя реваншу. Реваншистам був потрібен слабкий і некомпетентний президент, який не завадить їм сформувати кадрову вертикаль і почати наступ на Україну, організувати той самий "громадянський конфлікт", про який мріє Володимир Путін, зіштовхнути владу й суспільство, полегшити Кремлеві окупацію нових українських земель. Адже потрібно чимось відволікти росіян у період економічної кризи. Чому не війною в Україні? .