 Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, глава держави ознайомиться з ситуацією на ділянці розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське.

У Покровську Донецької області Зеленський ознайомиться з функціонуванням наметового містечка для хворих на коронавірус 66-го Військово-мобільного шпиталю.

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Також президент побуває в Бердянську Запорізької області, де ознайомиться з питанням створення об'єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" Військово-морських сил України.