 Два випадки COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області, - Ляшко

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Два випадки зафіксовано у Вознесенському районі Миколаївської області. Ці дві людини повернулися з Польщі", - сказав він.
Ляшко зазначив, що ці два випадки не увійшли до статистики за попередню добу.
"Отже, тепер, на жаль, в Україні немає жодної області, де не зафіксовано випадків COVID-19", - сказав він.
Теперь может вздохнуть облегченно.
Он так долго этого ждал и вот свершилось.
Одного не пойму у этого холуя, купившего себе должность главного санитраного врача, больше других занятий нет по существу, кроме как быть попугаем, озвучивающим раз день какие то цифры...
Он уже добился тестирования на уровне цивилизовавнных стран, он создал новые лаборатории по ПЦР тестам, он вообще что то делает, кроме пятиминутного выступления в сутки перед СМИ?
Но для себя он гребёт не хило... Хоть бы ради интереса спросили бы журналисты его о его зарплате.
Думаю, с надбавками, премиями, накрутками он официально зарабатывает до 100 штук.
Вот так раз в день вышел, пять минут озвучил цифры, сказал продолжаем бороться с вирусом, развернулся и ушёл... За это получил минимум три штуки гривень.
И так каждый день.
А неофициально, сколько оно крадёт путём разных схем... известно немногим.
Цифри згідно зведень.
Сглазили нас порохоботы!
"У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут"
Цены вменяемые...
Только картофель жесть... половина отходов...
АТБ... без очереди перед магазином... внутри толпа приличная...
Нервных не встречал))
И, лимоны уже 87 (были 108)
Поэтому и не верю, что у нас пойдет на спад.