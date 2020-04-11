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Все про:карантин (2655) Миколаївська область (478) Ляшко Віктор (234) COVID-19 (3471) коронавірус (2205)

 Два випадки COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області, - Ляшко

Два випадки захворювання на COVID-19 зафіксовано на Миколаївщині.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два випадки зафіксовано у Вознесенському районі Миколаївської області. Ці дві людини повернулися з Польщі", - сказав він.

Ляшко зазначив, що ці два випадки не увійшли до статистики за попередню добу.

"Отже, тепер, на жаль, в Україні немає жодної області, де не зафіксовано випадків COVID-19", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188355
 
 
 Топ коментарі
 
Ты бач. Ляшка из Киева вещает что там в Николаеве. По плану должно быть много вируса, а его нет! В чем проблема? - как бы говорит Аваков через задницу Ляшка. Но решение проблемы найдено! Они были в Польше! Значит у них вирус! Гениально! ШАХ И МАТ!
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Ну, от, а то не має в нас ніякого вірусу, а ось і вже є. Довезли нарешті!
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Ну наконец-то! Теперь власть может вздохнуть спокойно, а то в том Николаеве совсем от рук отбились - в стране, панимаешь, эпидемия, карантин, все должны сидеть по домам, а эти вздумали в здоровых поиграться. Нит! )))
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Ты бач. Ляшка из Киева вещает что там в Николаеве. По плану должно быть много вируса, а его нет! В чем проблема? - как бы говорит Аваков через задницу Ляшка. Но решение проблемы найдено! Они были в Польше! Значит у них вирус! Гениально! ШАХ И МАТ!
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Ні, то нарешті туди нормальні тести завезли...
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Повний брєд, що захворівших вірусу нема...
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Не - чистые пробирки, сертифицированные. Два випадки COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8593
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попробуй вдумчиво прочитать новость. Всем лайкнувшим тебе желаю сделать то же
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Ну, от, а то не має в нас ніякого вірусу, а ось і вже є. Довезли нарешті!
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А Ляшко со свитой с какой целью приезжал?
Теперь может вздохнуть облегченно.
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Видать уже все зерно вывезли через Николаевский порт... Теперь можно и там "выявлять" вирус.
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Оце більш правдоподобна версія, чому досі там не було корони...
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Холуй Ляшко как будто с радостью сообщил, что наконец то в Николаевской области появились первые заражённые.
Он так долго этого ждал и вот свершилось.
Одного не пойму у этого холуя, купившего себе должность главного санитраного врача, больше других занятий нет по существу, кроме как быть попугаем, озвучивающим раз день какие то цифры...
Он уже добился тестирования на уровне цивилизовавнных стран, он создал новые лаборатории по ПЦР тестам, он вообще что то делает, кроме пятиминутного выступления в сутки перед СМИ?
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По сути его деятельность на посту главного санитарного врача - даже не нулевая а отрицательная для народа.
Но для себя он гребёт не хило... Хоть бы ради интереса спросили бы журналисты его о его зарплате.
Думаю, с надбавками, премиями, накрутками он официально зарабатывает до 100 штук.
Вот так раз в день вышел, пять минут озвучил цифры, сказал продолжаем бороться с вирусом, развернулся и ушёл... За это получил минимум три штуки гривень.
И так каждый день.
А неофициально, сколько оно крадёт путём разных схем... известно немногим.
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Ну раз не знаєте, то не стверджуйте ...
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Элементарно! Каждый день гости с чемоданами баксов за разрешением работать в условиях тотальной эпидемии. Вот и портовики из Николаева счас подтянутся....Как это они без вируса жили? Все платят налог на вирус а они нет! Нехорошо.....
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Человек хоть раз посещая украинскую больницу понимает,что это бред.Везде подвезите врачей,спасайте медиков.Когда я попал в больницу этот врач чего то не думал ,что у меня может нету денег,а просто содрал денег по полной.Кому помогать?
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А почему они не вошли в статистику за сутки? После таких заявлений, как то уже нету доверия к официальной статистике...
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Скажите, вот вы себя считаете умным человеком? Да, нет? Как вообще можно что-то говорить о цифрах наших чиновников? Неужели вам в голову приходило хоть капельку верить этим цифрам?
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Допускайте певну ймовірність.
Цифри згідно зведень.
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Любая статистика показывает сколько обнаружено зараженых, а не сколько их есть или может быть на самом деле.
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Статистика показывает (нам не сообщается) Количество проживающих в области. Количество подозрений на заболевание. Количество трижды проведённых тестов (при погрешности самых лучших 20%). Отдельно взятая цифра 2 человека может показывать когда пойдёт дождь.
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Пневмоії від інших причин вже відмінили ??
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Ну наконец-то! Теперь власть может вздохнуть спокойно, а то в том Николаеве совсем от рук отбились - в стране, панимаешь, эпидемия, карантин, все должны сидеть по домам, а эти вздумали в здоровых поиграться. Нит! )))
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Конечно это было неправдоподобно: в 23 ******** уже есть болезнь , а Николаевская - чистенькая. И так было понятно, что она НЕДООБСЛЕДОВАННАЯ.
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Красиво, может вместе с чернобыльским лесом сгорит Верховная Рада?
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а фуйня яка - бульбаш от підпалив траву - так все Село та 21 садиба із всім згоріла ... Два випадки COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3432
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после поездки Ляшко появился...совпадение? не думаю.....
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Судя по смертям, в Польше статистика больных тоже явно занижена.
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Вже, для подібних випадків, почали вираховувати кількість заражених від кількості смертності підтвердженої ускладненнями COVID19. Статистика співвідношень вже розроблена на прикладі країн де інформацію не приховуютьі проводять тотальне тестування.
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Зебил вчера ездил с Ляшко возмущались и грозили разаобратся ну вот теперь порядок-
"У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут"
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Ну вот и привезли вчера. Чтобы Николаевская область не была белой вороной
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АТО тут многие хотели уже бежать туда на пересидеть
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Знаете, я вчера по городу проехался на велосе, так движ почти такой же, как и до карантина. Думаю всем уже надоело эту говноистерию от власти слушать, про "эпидемия! всем ******! нужно сидеть по домам, а то умрёте!". Менты конечно ходят и, наверное выборочно штрафуют за что-то, но, пилять, всех ведь не оштрафуешь. Я не призываю вообще на всё болт забить, но, вот эти блокпосты, измерения температуры, комендантский час - перебор. Людям жить и зарабатывать нужно, а не по норам сидеть и ждать, когда придёт голод, потому что у кого-то истерия, а кто-то ( не будем показывать пальцем) вообще страшно хочет дефолта и разрухи , дабы поиметь с того профит, и делает всё возможное для этого.
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Не скажу, а то Ляшко и Ко туда приедут распространять вирус )
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Боялся зайчик день, боялся неделю, боялся месяц, а потом поумнел, и надоело ему бояться. ( Сказка про карантинного зайца).
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А кончилось чем? После того как ему надоело боятся он вылез на улицу, заразился и сдох?
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Сейчас, когда у населения начал пропадать страх, потому что жизнь на карантине без хлеба и денег страшнее Ковида, власти начнут полномасштабные репрессии. Кстати, сейчас пойду , скуплюсь на борщ, расскажу обстановку.
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Я уже сходил)
Цены вменяемые...
Только картофель жесть... половина отходов...
АТБ... без очереди перед магазином... внутри толпа приличная...
Нервных не встречал))

И, лимоны уже 87 (были 108)
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Когда пропадет страх, вот тогда и начнет накрывать, в принципе вполне ожидаемо.
Поэтому и не верю, что у нас пойдет на спад.
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******** всех репрессировать. репрессиловка не выросла.
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Як в якійсь з областей може не бути вірус? Якісь дитячі фантазії.
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ну вот и стало в николаевской области на два теста меньше )
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Не на 2 теста меньше, а просто тестов теперь не осталось
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) может быть. были аж целых 2, но пришлось вчера под ляшка на первых двух попавшихся под руку израсходовать.
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Ну капец! теперь надо еще больше закупиться антисептиком. А вот тут с помощью теста определили лучший антисептик для дезинфекции рук
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ты че контуженный на половецких фронтах ? С Польши завезли
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Это шо за выпердыш тут пробзделся? Уроки сделал?
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Фокус " мы рождены ,чтоб сказку сделать былью" не удался.
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Пить чистый спирт и подставлять грудь под пули научились все и храбрые и трусы, жизнь стала дешевой. Вот что нас ждет. А вы за какойто грип переживаете. Живите радуйтесь .
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Тут проблема в іншому .Ще за часів покійного ССср в вірусологічну лабораторію перестали закупати хімічні препарати , без яких не можливо було проводити багато досліджень . Їх виробляли в Європі і купували за валюту , коштували вони на той момент дорого ! Потім і зовсім закрили санітарні служби ! А зараз поспіхом збирають тих лаборантів і вірусолога = персонал фахівців які вже давно працюють в інших сферах медицині ! Так потрібні дорогі тести завезли мізерно мало і хочуть добути "результат" ?
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Ляшко привез 2 правильных теста и сразу все обнаружили?)) Однако. Мощная Зе поддержка николаевских изЗебирателей. Небось ещё ,тесты , которые украл офис президента, что в регионы должны были пойти ))
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