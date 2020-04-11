 Два випадки COVID-19 зафіксовано в Миколаївській області, - Ляшко

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два випадки зафіксовано у Вознесенському районі Миколаївської області. Ці дві людини повернулися з Польщі", - сказав він.

Ляшко зазначив, що ці два випадки не увійшли до статистики за попередню добу.

"Отже, тепер, на жаль, в Україні немає жодної області, де не зафіксовано випадків COVID-19", - сказав він.

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