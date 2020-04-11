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Все про:Луганщина (1969) обстріл (6169) операція Об'єднаних сил (2254)

 Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики, порушуючи Мінські угоди, обстріляли позиції українських підрозділів у районі Новотошківського на Луганщині.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Противник вів вогонь із мінометів калібру 120  мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу двоє українських захисників зазнали осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.

Обох військовослужбовців евакуювали у військово-медичний заклад, де їм надали належну допомогу. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.

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Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188351
 
 
 Топ коментарі
 
Украинским бойцам полного выздоравления, врагам полную смерть!
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разводить - альтернативы нет....
бубе браслет нерасстегивающийся на ласту
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Украинским бойцам полного выздоравления, врагам полную смерть!
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Это все благодаря презу Зе,наших ребят убивают,а он думает как бы сепарам амнистию за это устроить,предатель.
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разводить - альтернативы нет....
бубе браслет нерасстегивающийся на ласту
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швидше браслет чавунний на шию і в Дніпро купатися.
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Ще курва най розводить.
Вибрали пуделя циркового і дурні очікують від нього щось серйозніше ніж шапіто.
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"Я увидел в глазах Путина мир. Еще чуть-чуть постреляют, еще чуть-чуть украинцев убьют и прекратят. Нужно их не провоцировать".
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к мандею отойдеть - пока спить бубен наш зеленый....
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Швидкого одужання нашим хлопикам. Бережи вас всіх Господь, наші захисники
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Разведение! Разведение! Разведение!
т.е. отведение украинских войск с отвоеванных кровью и потерями позиций, для того, чтобы их заняли террористы и полицаи...(
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Зелень клялалсь всем украинцам, что война это просто прихоть Порошенко с помощью которой он обогащается и укрепляет власть. Достаточно перестать стрелять и зарабатывать на войне и всё немедленно исправится.
Уже год у зелени полномочий больше чем у Януковичва. Потери выросли, отвоеванные и оборудованные позиции оставили врагу, убийц и террористов выпустили на свободу. Результат - хуже чем было, причем намного, если учесть еще и моральную сторону вопроса.
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Ща на Великдень ще трохи убійць і бандитів випустимо за ротердамською схемою - всєх нє на всєх, *****(((
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