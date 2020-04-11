 Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Противник вів вогонь із мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу двоє українських захисників зазнали осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.

Обох військовослужбовців евакуювали у військово-медичний заклад, де їм надали належну допомогу. Їхній стан оцінюється як задовільний.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. Втрати бойовиків уточнюються.

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