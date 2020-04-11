 На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 73 - летальні, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 151 випадок;

Волинська область - 52 випадки;

Дніпропетровська область - 55 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 74 випадки;

Закарпатська область - 60 випадків;

Запорізька область - 64 випадки;

Івано-Франківська область - 274 випадки;

Кіровоградська область - 106 випадків;

м. Київ - 396 випадків;

Київська область - 149 випадків;

Львівська область - 96 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 0 випадків;

Одеська область - 51 випадок;

Полтавська область - 24 випадки;

Рівненська область - 103 випадки;

Сумська область - 69 випадків;

Тернопільська область - 208 випадків;

Харківська область - 8 випадків;

Херсонська область - 28 випадків;

Хмельницька область - 18 випадків;

Чернівецька область - 409 випадків;

Черкаська область - 93 випадки;

Чернігівська область - 9 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1 012 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 9 775 повідомлень про підозру на COVID-19.