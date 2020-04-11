 На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 73 - летальні, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область - 151 випадок;
Волинська область - 52 випадки;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 60 випадків;
Запорізька область - 64 випадки;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Кіровоградська область - 106 випадків;
м. Київ - 396 випадків;
Київська область - 149 випадків;
Львівська область - 96 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 0 випадків;
Одеська область - 51 випадок;
Полтавська область - 24 випадки;
Рівненська область - 103 випадки;
Сумська область - 69 випадків;
Тернопільська область - 208 випадків;
Харківська область - 8 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Чернівецька область - 409 випадків;
Черкаська область - 93 випадки;
Чернігівська область - 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1 012 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 9 775 повідомлень про підозру на COVID-19.
Выходит, медицина Украины лучше американской? Это при том, что там так же нет всеобщего охвата с проверками: на бедняков тратить дорогие тесты никто не будет.
Поздравляю, не всё советское успели просрать.
В Італії та Іспаніїї половина населення старше 56 років з "букетом" хронічних хвороб.
Візьми дані США там % в декілька разів менше десь 2%, хоча і у них довгожителів багато
У нас це % буде ще менше бо старше 56 років по відношенню до молодшої частини набагато нижча!
Україна відбудеться "легким переляком" бо вже і так "хроніки" померли в умовах нашої медицини!
Наша медицина "працює" не гірше за COVID 19 !
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами…
Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыре
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения...