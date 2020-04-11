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 На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 2 511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2 511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 73 - летальні, 79 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 308 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 151 випадок;
Волинська область - 52 випадки;
Дніпропетровська область - 55 випадків;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 74 випадки;
Закарпатська область - 60 випадків;
Запорізька область - 64 випадки;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Кіровоградська область - 106 випадків;
м. Київ - 396 випадків;
Київська область - 149 випадків;
Львівська область - 96 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 0 випадків;
Одеська область - 51 випадок;
Полтавська область - 24 випадки;
Рівненська область - 103 випадки;
Сумська область - 69 випадків;
Тернопільська область - 208 випадків;
Харківська область - 8 випадків;
Херсонська область - 28 випадків;
Хмельницька область - 18 випадків;
Чернівецька область - 409 випадків;
Черкаська область - 93 випадки;
Чернігівська область - 9 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1 012 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 9 775 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188344
 
 
 Топ коментарі
 
Это все, шо нам нужно знать о пандемии. На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2238
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А тем временем из МОЗ на частных автомобилях вывозят тесты. Такого наглого беспредела я не помню за всю историю Украины.
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Пороха год уже нет у власти. Разворовали после Пороха и бюджет, и все, что смогли. Кстати, это Порох маски перед пандемией в Китай продал ?
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Старушка пришла. Трясется. Говорит , что менты патрулируют город. (Я еще по продукты не выходил, не знаю). Бабка боялась, что ее будут шмонать и отнимут купленные продукты ( видела , как продавца кофе ни за что крутили на асфальте). Эта бабка от инфаркта скорее умрет, чем от короновируса. Уже и не попрекаю, что как наголосовали, так теперь и живем. Людей просто жалко.
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каждый день растет, а они уже планы на работу строят, видимо когда самый пик
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В биографии Людмилы Гурченко описан эпизод, ( во время войны ),когда она подростком умирала и не так от голода, а больше от того ,что пища была совершенно не соленой, и ее все время рвало, , ее мама в разгар бомбежки продуктовых складов в Харькове немцами, полезла в самое пекло по тушенку. Люда описывает, как просыпается от вкусного запаха, а мама протягивает ей ложку тушенки. После этого Людмила пошла на поправку. Неужели ты думаешь, что сейчас матери будут вести себя по другому?
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Через неделю будет до 10 тыс., через 2 недели 20 тыс. Дальше начнется паника через острую нехватку аппаратов вентиляции легких. Население соберется в банды по 200-500 человек и пойдет несколькими фронтами на Конча-Заспу и другие поселения богатеньких судей, депутатов и чиновников всех мастей. Ведь в их домах уже закуплено все необходимое оборудывание для вентиляции легких!
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Смертность 3% от выявленных, а не выявленных скорее всего больше и процент смертности в действительности меньше. В Италии и Испании под 10% доходил.
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Интересный расчет . Возможно, так оно и есть.
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Лікарі кажуть про 1,5 % смертності, якщо більше, то просто невиявлені.
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Америка - за сутки 2108 умерло от короновируса.
Выходит, медицина Украины лучше американской? Это при том, что там так же нет всеобщего охвата с проверками: на бедняков тратить дорогие тесты никто не будет.
Поздравляю, не всё советское успели просрать. На ранок 11 квітня зафіксовано 308 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 2 511, померли 73 людини, 79 одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1775
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При чому тут радянське, в Білорусі і московії жопа, ніхто не винен що американці далі по пляжам валяються.
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Тесты тестами, но как обычно нужно про себя самому заботиться. Тут нашел интересный тест антисептиков для рук https://covid-2019.net.ua/antiseptik-dla-ryk-test
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Одесские ковиды, сидите дома! Или лечитесь. Но не шастайте по городу
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janka 0337f2bb
В Італії та Іспаніїї половина населення старше 56 років з "букетом" хронічних хвороб.

Візьми дані США там % в декілька разів менше десь 2%, хоча і у них довгожителів багато
У нас це % буде ще менше бо старше 56 років по відношенню до молодшої частини набагато нижча!
Україна відбудеться "легким переляком" бо вже і так "хроніки" померли в умовах нашої медицини!
Наша медицина "працює" не гірше за COVID 19 !
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якщо брати "американський" відсоток то у нас повинно бути десь до 4 тис заражених(носіїв) ковайду.
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если взять, шо в Украине щас 42 млн населения и оценить очень грубо по минимуму снизу, то выходит, шо в сумме, общее число официальных данных и различных скрытых форм будет сегодня где-то под тыщ 50. а если процентов 80 болеют в лёгкой форме, то по любому, минимум тыщ 7-8 в статистике отсутствуют. это и есть результат отсутствия массового тестирования.
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В странах, где делают прививку БЦЖ, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы нет. К такому выводу пришли эпидемиологи из Техасского университета.
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…Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами…
Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыре
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения...
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