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Все про:пожежа (2094) ЧАЕС (142) зона відчуження (106)

 Рятувальники продовжують гасити пожежу в зоні ЧАЕС: горить трав'яний настил і лісова підстилка

Пожежники продовжують гасити окремі осередки горіння на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 11 квітня в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв", - повідомляється в ранковому зведенні ДСНС України на офіційному сайті.

Рятувальники зазначають, що спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 319 людей та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 264 людини особового складу та 81 одиниця техніки, зокрема 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів (240 тонн води).

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На Житомирщині рятувальники локалізували загоряння лісової підстилки на території Народицького та Кліщивського лісництв.

"Станом на 7:00 11 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв локалізовано", - сказано у звіті.

Як зазначається, відкритого вогню немає, спостерігається тління 3 осередків на загальній площі близько 8 га (за добу ліквідовано 1 пожежу на площі близько 2 га).

До гасіння залучено 153 людей і 36 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 83 людини особового складу та 24 одиниці техніки.

"Радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень", - зазначили в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188342
 
 
 Топ коментарі
 
намного хуже: 27-летний дебил развлёкся поджиганием
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Слышал я уже с утра вонь оттуда (Киев, Лесной массив)
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намного хуже: 27-летний дебил развлёкся поджиганием
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Ви впевнені, що то дійсно він. Напередодні була інфа про затриманих сталкерів у зоні відчуження. Інфа тут пройшла 02.04.20 - ось назва "Жителі Києва та Авдіївки вирішили "самоізолюватись" у зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТО". Тоді ще не горіло
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Слышал я уже с утра вонь оттуда (Киев, Лесной массив)
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Скоріше за все, що весь Київ накрило цією смердотою.
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Так вали на историческую родину если тебе Киев смердит.
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не знаю. мне очень не нравится это место и я там редко бываю.
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Ринок на Лісовій працює, вот только в масках на него не пускают.
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Радіоактивний попіл і дим знищуть вірус. Нє?
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Дощ буде у вівторок. Сподіваюсь. Скільки, до того, загине живого? Жах
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барыги недвиги в Киеве и области подзабыли наследие Чернобыля, что в 1986 хотели весь город эвакуировать, что вся область заражена америцием на многие тысячелетия.
Правый берег вообще дно в плане заражения.
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