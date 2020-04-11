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 Білорусь відмовилася від 30 тис. російських тестів на коронавірус через низьку надійність

Білорусь відмовилася закуповувати 30 тис. російських тестів для визначення коронавірусу через переговори, що зайшли в глухий кут, і ненадійність самих тестів.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вели переговори з двома російськими компаніями щодо придбання 30 тис. тестів, але ці переговори застопорилися. Але нам зараз ці тести і не потрібні: ми самі виробляємо тести, а ще близько 50 тис. тестів ми отримали з інших країн", - сказав Макей в інтерв'ю порталу tut.by.

Крім того, міністр зауважив, що, за оцінкою головного лікаря інфекційної лікарні в Комунарці Дениса Проценка, російські тести ненадійні, вони дають можливість виявлення коронавірусу приблизно у 60%.

"Тож нам зараз ці тести не потрібні", - підкреслив глава МЗС.

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Макей також підтвердив, що раніше Росія передала Білорусі безкоштовно вантаж у 10 тис. тестів. "Ми передали ці тести в регіони, на прикордонні переходи, щоб перевіряти транзитних пасажирів із Росії, далекобійників із Росії, і на АЕС. Ми, звичайно, вдячні, але 10 тис. тестів - це на два з половиною дня роботи. У нас щодня у країні витрачається близько 4 тисяч тестів", - наголосив глава МЗС.

Раніше віцепрем'єр Білорусі Ігор Петришенко заявляв, що Мінськ чекає від РФ поставки 30 тис. оплачених тест-систем для виявлення Covid-19.

"Ми оголосили тендер, і російська компанія виграла цей тендер на поставку за відповідну плату 30 тис. тестів. Ми очікуємо, що договірні зобов'язання будуть дотримані, і ми отримаємо ці тести до 17 квітня. Принаймні, так Міністерство охорони здоров'я і наші відповідні компанії домовлялися з російським виробником", - заявив віцепрем'єр на початку поточного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188340
 
   
 Топ коментарі
 
А зачем им вообще тесты? Лука же сказал, что трактор и водка надежнее.
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трох раніше соки в душі тут розпинались - "а от в Білорусі..з бацькою " і медицина хороша, і коронавірусу нема.
Правда виявилась геть іншою.
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Всё правильно.
Потому что никакого вируса как говорило это животное нет. Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 7041
Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 3706
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А зачем им вообще тесты? Лука же сказал, что трактор и водка надежнее.
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так они кацапов приезжих проверяют .недавно на аэс приехали кацапские специалисты и вся группа 30 чел.оказались заразные .
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бацьке гамно не тули!
бацька бациллу трактором заровняет!
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трох раніше соки в душі тут розпинались - "а от в Білорусі..з бацькою " і медицина хороша, і коронавірусу нема.
Правда виявилась геть іншою.
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а кто распинался...?
не помню таких...
Смеялись все над колхозником-самодуром...., даже наша украинская вата смеялась... Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 9884
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но какие выcокие чувства в союзним асударсве
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«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» - заключил глава государства.
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в рашки можна купувати лише нафту та газ.
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и вообще с рашкой торговать - не спать от слова совсем.
моргнешь - они обье_ут, на 5 мин уснешь - ты банкрот.
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Команде Зе давно уже нужно об этом сказать и принять меры , т.к. до сих пор рашка для Украины остаётся крупнейшим торговым партнёром.
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Т.е. то, к чему они априори не прикасались... это точно
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А зачем Беларуси 30 тысяч заражённых ?
Московии надо выглядеть лучше соседей, а потому из надо по-братски топить.
"Нельзя ждать милостей от природы" (В.В. Обнуленин).
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Поэтому и обнаруживают вирус у выезжающих из РФ.
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та то вообще вирусняк ходячий не привитый )))
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Nevazno eti testi.Vot smotryte raske novaja bolnica posle remonta,vsio tam vilicit bez testov Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 2552 Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 1302
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a sto nepravdu vlozil?Cego tut stesniatsia jesli v raske bolsinstvo takix bolnic
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Кацапы - теже дикие африканцы по ментальности , только в ватниках 😀😀😀
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шо еще раз доказывает - кацапии не хватает "жизненного простанства"!
чуть не зиганул!
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На начало эпидемии Беларусь располагала 100000 тестов собственного производства и производит по 1000 штук в день
Использовано 50000 тестов, остаток - 65000 собственного производства.
Кроме этого на складах имеется несколько десятков тысяч тестов, полученных из Китая
Нахрена им тесты от братьев?
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Пысы.
На вчерашний день в Беларуси проведено 50000 тестов на 1 миллион населения, в Украине - 200.
Умерло от вируса 2 и 1,75 человек на миллион населения соответственно.
Выводы делайте сами.
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Дивно, на вчорашній день в Україні було проведено десь 20320 тестів, а на сьогодні - 23522. Щось не виходить 200= 23522-20600
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Угу, фигню, которая три раза из четырех дает отрицательный результат к тестам нельзя причислять.
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А кацапські та білоруські можна? Ви ж з ними порівнюєте.
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Тем более , медики говорят, что цаповые тесты совсем ненадежные! Но цапам надо их кому то впарить…для имиджа! Мол в мокшании создали свои тесты! Они распространяют тему, мол ванга пророчила, что на земле будет страшная болезнь! И что мир спасёт мокшания! Но вот только не озвучила, чьих это рук дело распространение этого вируса! Вот совсем не видела диверсанта - террориста …
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Лука дає кацапам можливість відчути себе сябрами
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Хай краще спирт у нас купують.
Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 959

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус. Но не на работе», - добавил глава государства.
По итогам утверждения должностных назначений Лукашенко пожелал своим коллегам здоровья, а также посоветовал им сходить в сухую сауну, сославшись на то, что вирус погибает при 60 градусах.
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Про сухой горячий воздух и самогон 60 градусов - он прав
Так шо все за самогонными аппаратами бегом!!! Вернём Украине ее национальное богатство !
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вы меня отвлекаете от сейчас - в бачек трубу тулю....
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Пенсильвания единственныи штат в котором продажей
алкоголем владеют власти штата.
догадайтесь с первого раза шо наши штатники сделали?
правильно - все закрыли
еще раз единственныий штат, который умудрился на такую муйню,,
поетому и пхаю трубу в бачек....
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Да они своего отличного спирта из картофеля делаю за гланды, могут и нам продать
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ну белорусы как всегда - мы тесты заказали, но они плохие, да и не нужны они нам,спасибо конечно за 10 тыс тестов, но это мало )))
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Не білоруси, а диктатор лукашенко. Таке саме диктаторське чмо як і кастро, путєн, чаушеску, асад, тощо.
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Дояр приймає від кацапів допомогу тільки грошима.
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У Луки такой же старческий маразм, как у Поганыча. Поздний Брежнев курит в сторонке.
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Всё правильно.
Потому что никакого вируса как говорило это животное нет. Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 7041
Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 3706
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морда как керза)) вот до чего денатурат доводит, а жрал бы баярку и ни какой вирус не страшен в кацапских ******))
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От подарков их сурово отвернись:
Мол, у самих добра такого завались!
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Макей обиделся из-за того что москали ругают Лукашенко. Цензор хитро оторвал отрывок от эмоционального спича. И прилепил неработающую ссылку.
Статья называется

"Макей о России: лучше бы посмотрели, что делается у себя в стране."
makej-o-rossii-luchshe-by-posmotreli-chto-delaetsja-u-sebja-v-strane


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Браво! Вы единственный здесь, кто решил перейти и посмотреть первоисточник. И упп-с-с-с (!), это неработающая ссылка (!?). Ho, Кого интересуют секретные первоисточники. Главное погавкать...
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"И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей" (с).
И Макею бы подумать:
Сейчас Бацька имеет ежедневный прирост зараженных 30% , а прирост смертей пока 20% (но будет 30% уже через 5 день) . Хреново там. Удвоение каждые 3 дня и 4 дня соответственно !!
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Бацька против кремля воюет уже 20 лет,союзничек называется...,Гитлер и то Молотову больше продавал дерьма сякого НЕМЕЦКОГО миллионами тонн.. Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности - Цензор.НЕТ 766а станки немецкие до сих пор работают на Далбассе
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Беларусь договаривалась только до момента, когда поняли, что шары не будет)))
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Oni luce sami zdelajet,kak i u nas.U nas garantiji gorazdo bolse tem boleje potverzdeni testi ES strukturami.Luce svojim zaplatim tem boleje tam i rabotajet 700 celovek
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Литва закупает тесты.
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Thermo Fisher Scientific Baltics" Vilnius oni budet delat po 20 tysiac v nedeliu.Eta taze kompanija sto amerike izobrela testi.U nas 700 celovek tam rabotajet.Budet delat ne tolko nam no i drugim stranam takze
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Oni nedavno polucil glavni priz v Kitaje kotory imejet ne tak i mnogo kompaniji Boeing", "General Electric", "Verizon i stala pervoj vo vsej vostocnoj evrope kto tam byl oceninion.Serioznaja kompanija zanialas etim
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мнеб такой аппарат, яб водку не покупал Білорусь відмовилася від 30 тис. російських тестів на коронавірус через низьку надійність - Цензор.НЕТ 8532
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Беларусь отказалась от 30 тыс. российских тестов на коронавирус из-за низкой надежности

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а 10 000 бесплатных взяли.
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2mln evro u nas polucit kompanija zdes za 100000 testov sto zdelajet,no tut oni nadioznyje uze provereni amerike.
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В МСК тест можно сделать бесплатно в передвижных лабораториях, которые по всему городу стоят, но власти рекомендуют вызывать врача на дом. 17 евро удовольствие
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Прибыль с этих тестов уйдет из Литвы в США.
И что толку с этих тестов если у вас лаборатории не могут обработать даже тот мизерный объем тестов?
https://ru.delfi.lt/news/live/vilnyusec-zhdet-rezultata-testa-na-koronavirus-5-dnej-ego-uspokaivayut-nekotorye-zhdut-po-dve-nedeli.d?id=84026033
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Pocemu eta nasa kompanija i platyt nalogi zdes.
4 392,42 € (2020 m. vasaris) vot ix sredniaja zarplata ot nix vet nalogi platyt Litve i smotriu uze priniali bolse 300 celovek s etogo mesiaca.Eto sto ploxo sto v takoj moment ecio liudej prinimajet na rabotu?Zarplati tak zdes polucajet
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VSD įmokų suma900 173,21 € (2020 m. vasaris).Vot za fevral eto kompanija zaplatyla pocti 1mln evro soc straxovki vnos(neznaju kak tocnej po ruski)
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Ты уже определись это литовская или американчская компания.
Где они берут деньги чтобы оплатить эти налоги? С литовцев продавая им товары.
А прибыль уходит хозяевам компании в США и там не 1 миллион в месяц, а поболее.
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Zarabatyvajet oni dengi vydyte daze po 4500 evro pocti srednem.Rabotajet okolo 100 ucionix nasix tam toze,studenti takze tam provodit praktiku.Ot pribyli dividenti uxodit amerikancem tak eto poniatno.Nenado cytat ciuzyje dengi,nasi kotoryje tam rabotajet toze neploxo zarabatyvajet,gosudartsvu toze nemalo platyt
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Макей сказал "но нам сейчас эти тесты и не нужны. Это не значит что они отказались.
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Будут нужны, ой как нужны...

Сейчас Беларусь имеет ежедневный прирост зараженных 35% , а прирост смертей в день пока 22% (но будет 30-40% уже через 5 дней) . Очень хреново. Удвоение каждые 3 дня!!
Дата Больные Смерть
2020-04-09 ​​​ 1,486(+39.3%) 16(+23.1%)
2020-04-10 ​​​ 1,981(+33.3%) 19(+18.8%)
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«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья». - . Ричард Ченслер, английский путешественник, Книга о Царе Московском 1553 г.
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Молодець Лукашенко! Він прекрасно знає якість такої "допомоги" та ціну яку доведеться за неї платити.
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Готовься к обнулению ватная фебосная голова😉😉😉
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Крысы кремля на шару дают бабло только Венесуэле,Сирии,Ливии,ХаМАС,Хезболла,Куба Северная Корея и еще паре террористических ГНИД, типа итальянские красные бригады и ООП бывшего Хмыря Ясира Арафата.Компашка что надо, для кремлевских Шакалов...
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Кацапи і навіть білокацапи хочь якісь тести сами випускають. У нас траву суху у Чорнобилі загасити Аваков не може...
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Тушением пожаров занимается МНС,глава службы генерал-лейтенант Чечеткин,причем тут Аваков?
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Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.Источник: https://censor.net.ua/n3188340

Цитата Дениса Проценко:

"Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена", - цитирует оперштаб главврача Коммунарки Дениса Проценко.
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Это единственное высказывание Проценко насчет надежности тестов. И он говорит про "существующие тесты" а не российские. И не 60%. То есть этот Макей просто банально лжет.
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Расиянцы не расстраиваются: ермак прикажет зельцу, и эта сволочь за наши налоги закупит все лишнее у расиянцев. Невпервой. Еще и попилить удастся.
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Макей: В Нижнем Тагиле по официальным данным ноль случаев заражения COVID-19, а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных.
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Ничего удивительного, у кацапов всё из говна слеплено
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И что тут интересного в этом сообщении?
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