 Білорусь відмовилася від 30 тис. російських тестів на коронавірус через низьку надійність

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми вели переговори з двома російськими компаніями щодо придбання 30 тис. тестів, але ці переговори застопорилися. Але нам зараз ці тести і не потрібні: ми самі виробляємо тести, а ще близько 50 тис. тестів ми отримали з інших країн", - сказав Макей в інтерв'ю порталу tut.by.
Крім того, міністр зауважив, що, за оцінкою головного лікаря інфекційної лікарні в Комунарці Дениса Проценка, російські тести ненадійні, вони дають можливість виявлення коронавірусу приблизно у 60%.
"Тож нам зараз ці тести не потрібні", - підкреслив глава МЗС.
Макей також підтвердив, що раніше Росія передала Білорусі безкоштовно вантаж у 10 тис. тестів. "Ми передали ці тести в регіони, на прикордонні переходи, щоб перевіряти транзитних пасажирів із Росії, далекобійників із Росії, і на АЕС. Ми, звичайно, вдячні, але 10 тис. тестів - це на два з половиною дня роботи. У нас щодня у країні витрачається близько 4 тисяч тестів", - наголосив глава МЗС.
Раніше віцепрем'єр Білорусі Ігор Петришенко заявляв, що Мінськ чекає від РФ поставки 30 тис. оплачених тест-систем для виявлення Covid-19.
"Ми оголосили тендер, і російська компанія виграла цей тендер на поставку за відповідну плату 30 тис. тестів. Ми очікуємо, що договірні зобов'язання будуть дотримані, і ми отримаємо ці тести до 17 квітня. Принаймні, так Міністерство охорони здоров'я і наші відповідні компанії домовлялися з російським виробником", - заявив віцепрем'єр на початку поточного тижня.
бацька бациллу трактором заровняет!
Правда виявилась геть іншою.
не помню таких...
Смеялись все над колхозником-самодуром...., даже наша украинская вата смеялась...
моргнешь - они обье_ут, на 5 мин уснешь - ты банкрот.
Московии надо выглядеть лучше соседей, а потому из надо по-братски топить.
"Нельзя ждать милостей от природы" (В.В. Обнуленин).
чуть не зиганул!
Использовано 50000 тестов, остаток - 65000 собственного производства.
Кроме этого на складах имеется несколько десятков тысяч тестов, полученных из Китая
Нахрена им тесты от братьев?
На вчерашний день в Беларуси проведено 50000 тестов на 1 миллион населения, в Украине - 200.
Умерло от вируса 2 и 1,75 человек на миллион населения соответственно.
Выводы делайте сами.
«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус. Но не на работе», - добавил глава государства.
По итогам утверждения должностных назначений Лукашенко пожелал своим коллегам здоровья, а также посоветовал им сходить в сухую сауну, сославшись на то, что вирус погибает при 60 градусах.
Так шо все за самогонными аппаратами бегом!!! Вернём Украине ее национальное богатство !
алкоголем владеют власти штата.
догадайтесь с первого раза шо наши штатники сделали?
правильно - все закрыли
еще раз единственныий штат, который умудрился на такую муйню,,
поетому и пхаю трубу в бачек....
Потому что никакого вируса как говорило это животное нет.
Мол, у самих добра такого завались!
Статья называется
"Макей о России: лучше бы посмотрели, что делается у себя в стране."
makej-o-rossii-luchshe-by-posmotreli-chto-delaetsja-u-sebja-v-strane
И Макею бы подумать:
Сейчас Бацька имеет ежедневный прирост зараженных 30% , а прирост смертей пока 20% (но будет 30% уже через 5 день) . Хреново там. Удвоение каждые 3 дня и 4 дня соответственно !!
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а 10 000 бесплатных взяли.
И что толку с этих тестов если у вас лаборатории не могут обработать даже тот мизерный объем тестов?
https://ru.delfi.lt/news/live/vilnyusec-zhdet-rezultata-testa-na-koronavirus-5-dnej-ego-uspokaivayut-nekotorye-zhdut-po-dve-nedeli.d?id=84026033
4 392,42 € (2020 m. vasaris) vot ix sredniaja zarplata ot nix vet nalogi platyt Litve i smotriu uze priniali bolse 300 celovek s etogo mesiaca.Eto sto ploxo sto v takoj moment ecio liudej prinimajet na rabotu?Zarplati tak zdes polucajet
Где они берут деньги чтобы оплатить эти налоги? С литовцев продавая им товары.
А прибыль уходит хозяевам компании в США и там не 1 миллион в месяц, а поболее.
Сейчас Беларусь имеет ежедневный прирост зараженных 35% , а прирост смертей в день пока 22% (но будет 30-40% уже через 5 дней) . Очень хреново. Удвоение каждые 3 дня!!
Дата Больные Смерть
2020-04-09 1,486(+39.3%) 16(+23.1%)
2020-04-10 1,981(+33.3%) 19(+18.8%)
Цитата Дениса Проценко:
"Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70-80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена", - цитирует оперштаб главврача Коммунарки Дениса Проценко.