 Білорусь відмовилася від 30 тис. російських тестів на коронавірус через низьку надійність

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вели переговори з двома російськими компаніями щодо придбання 30 тис. тестів, але ці переговори застопорилися. Але нам зараз ці тести і не потрібні: ми самі виробляємо тести, а ще близько 50 тис. тестів ми отримали з інших країн", - сказав Макей в інтерв'ю порталу tut.by.

Крім того, міністр зауважив, що, за оцінкою головного лікаря інфекційної лікарні в Комунарці Дениса Проценка, російські тести ненадійні, вони дають можливість виявлення коронавірусу приблизно у 60%.

"Тож нам зараз ці тести не потрібні", - підкреслив глава МЗС.

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Макей також підтвердив, що раніше Росія передала Білорусі безкоштовно вантаж у 10 тис. тестів. "Ми передали ці тести в регіони, на прикордонні переходи, щоб перевіряти транзитних пасажирів із Росії, далекобійників із Росії, і на АЕС. Ми, звичайно, вдячні, але 10 тис. тестів - це на два з половиною дня роботи. У нас щодня у країні витрачається близько 4 тисяч тестів", - наголосив глава МЗС.

Раніше віцепрем'єр Білорусі Ігор Петришенко заявляв, що Мінськ чекає від РФ поставки 30 тис. оплачених тест-систем для виявлення Covid-19.

"Ми оголосили тендер, і російська компанія виграла цей тендер на поставку за відповідну плату 30 тис. тестів. Ми очікуємо, що договірні зобов'язання будуть дотримані, і ми отримаємо ці тести до 17 квітня. Принаймні, так Міністерство охорони здоров'я і наші відповідні компанії домовлялися з російським виробником", - заявив віцепрем'єр на початку поточного тижня.